"Premier Lig'in en iyi orta sahası takımından ayrılmak istiyor"

Manchester United'ın efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand, West Ham United ile sezona harika bir başlangıç yapan İngiltere Milli Takımı oyuncusu Declan Rice'ın ülkedeki en iyi orta saha oyuncusu olduğunu söyledi.

Bir dönem West Ham forması da giyen Ferdinand, yıldız oyuncunun oynadığı karşılaşmaları domine ettiğini söyledi.

Ferdinand ne söyledi?

Katıldığı bir podcast programında konuşan Ferdinand, Rice'ın son dönemde kendisini bir hayli geliştirdiğini söyledi:

"Oyunu yönetme tarzı ve maçın temposunu ayarlama konusunda son dönemde kendisini ne kadar geliştirdiğini Newcastle maçında görmüştük. Liverpool maçında artık skora katkı yapabildiğini de gördük.

"Yaşına göre oldukça olgun bir oyunu var ama daha kat etmesi gereken çok yolu olduğunu unutmadan, çalışmaya devam etmeli"

Genç oyuncunun transfer durumunu da değerlendiren Ferdinand, örnek olarak kendisini gösterdi:

"West Ham'da oynadığım dönemde zirveye çıkabilecek kadar iyi olduğumu biliyordum. Daha yüksek bir seviyede futbol oynayabileceğimi hissetmiştim. Declan da muhtemelen aynı şeyleri hissediyor ama onu West Ham'dan almak isteyen takımların büyük paralar ödemesi gerekiyor.

"Moyes hafta sonu fiyatının 100 milyon sterlin olduğunu açıkladı ama muhtemelen böyle bir teklif bile reddedilecek."

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