Premier Lig ile La Liga arasında... Liverpool ve Rayo Vallecano: Tuhaf bir çelişkinin şampiyonları

İngiltere'nin Liverpool ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımları, bu sezon Premier Lig ile La Liga arasında tuhaf bir paralelliğin kahramanları olarak görülüyor.

Her iki kulübün de bu sezonki durumu, liglerin bitmesine birkaç hafta kala birbirine çok benziyor, ancak Liverpool Premier Lig'de ilk dört için mücadele ederken, Rayo Vallecano La Liga'nın ortasında yer alıyor.

Liverpool bu sezon Premier Lig'de 31 maç oynadı, 10 kez kaybetti ve kalesinde 42 gol gördü. Buna rağmen 49 puanla beşinci sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için güçlü bir mücadele veriyor.

Diğer yandan, Rayo Vallecano La Liga'da 30 maç oynadı, 11 kez kaybetti ve kalesinde 35 gol yedi, ancak 35 puanla 13. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesinden sadece 6 puan uzaklıkta.

Liverpool, geçen sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmış olmasına rağmen, bu sezon performans ve sonuçlar açısından açıkça zorlanıyor.

Teknik direktör Arne Slot'un takımı, bu akşam Çarşamba günü Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına hazırlanıyor.

