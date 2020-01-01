Premier Lig için Dünya Kupası tarzında çözüm

Premier Lig kulüpleri haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilecek mini turnuva tadında bir fikstür ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Premier Lig'de 2019-20 sezonunun tamamlanması için ön plana çıkan çözümler arasında Dünya Kupası'na benzer bir formatta mini turnuva fikstürü uygulanması fikri ön plana çıktı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyadaki birçok spor organizasyonu ertelendi ya da askıya alındı. Bunların arasında Premier Lig de var.

Independent'ın edindiği bilgilere göre, ligde kalan 92 maçın kulüplerin kendi statlarında seyircisiz oynanması planı ihtimaller arasında değerlendirilmeye devam ediliyor fakat son dönemde maçları Dünya Kupası formatında bir kamp düzeniyle tamamlama senaryosu gündeme geldi.

Daha fazla takım

Plana göre takımlar ülkenin orta bölümünde yer alan Midlands'de seçilecek lokasyonlarda izole kamplarda çalışmalarını yürütecek ve maçlar bu bölgelerde oynanacak. Her gün birkaç maç oynatılması ve bu maçların tamamının canlı yayınlanması planlanıyor. Bu planı hükümet de destekliyor.

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Bu öneri dahilinde, uluslararası milli turnuvalarda olduğu gibi her takımın ayrı otellerde kampa alınması ve karantina şartlarında koronavirüs testlerine tabi tutulması planlanıyor.

Premier Lig'de sezonun geçersiz sayılması önerilerini son zamanlarda dinlendiren figürler olsa da kulüpler sezonu tamamlamaktan yanalar. Özellikle TV anlaşmaları nedeniyle doğabilecek olası sıkıntıları göze almak istemeyen kulüpler 2019-20 sezonu tamamlanmadan yeni sezonu başlatmak istemiyorlar.

Premier Lig'de 2019-20 sezonu askıya alındığında en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde lider durumdaydı. Kırmızılar iki galibiyet daha almaları halinde 30 yıldır süren şampiyonluk hasretlerine son verecekler.