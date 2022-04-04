Premier Lig hakemi Mike Dean ölüm tehditleri aldı: "Eve molotof kokteyli atacaklarını söylediler"

Premier Lig hakemi Mike Dean, geçen sezon West Ham'ılıTomas Soucek'i oyundan atması üzerine ailesinin ölüm tehditleri aldığını ve hakemlik kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü söyledi.

Dean, yirmi yılı aşan bir kariyerinin ardından sezon sonunda düdüğünü asacak. Gösterişli performansları ve tartışmalı kararlarıyla tanınan hakem, oyunun renkli karakterlerinden biri olarak hatırlanacak.

53 yaşındaki hakem zor kararlara yabancı değildi, ancak geçen yıl Şubat ayında Soucek'e gösterdiği kartın ardından kendini bir gerginliğin içinde buldu. Ailesinin kötü niyetli yrumlardan özellikle etkilendiğini söylüyor.

Ne söylendi?

Dean, "Kızım ölüm tehditleri aldı" dedi. "Nerede yaşadığımızı bildiklerini ve eve molotof kokteyli yapacaklarını söylüyorlardı. Oldukça kötüydü. Premier Lig'e söyledim, polisi de işin içine dahil ettiler. Polise bildirdim ve geldiler.

"Ailem birkaç hafta boyunca oldukça kötü etkilendi. Aklım yerinde olmadığı için kendimi oyunlardan alıkoydum. Bazen oldukça güçlü bir insanım. Bazen zayıf olabilirim ama o hafta ailem için güçlü olmak zorundaydım.

"Dört hafta sonra West Ham maçım vardı ve bu kadar çabuk o maç aldığıma şaşırdım.

En zorlu menajeri seçti

Kariyeri boyunca FA Cup ve EFL Cup finallerinin yanı sıra Premier Lig'deki kritik maçlara da hakemlik yapmış olan Dean, menajerlerin öfkesini çekmeye yabancı değil ve şimdi teknik alanda en korkutucu ismi seçti.

Arsenal'deyken Arsene [Wenger] olmalı" diye ekledi. "Genel olarak Arsenal'i değil de, o teknik direktörken Arsenal'e hakemlik yapmak her zaman zor olmuştur.

"Sadece onun varlığı bir zorluktu. Her zaman Arsenal için en iyisini istedi ve eğer seni yenmenin bir yolunu bulabilseydi yapardı. Futbolu bıraktığından beri onu birkaç kez gördüm ve harikaydı. Saha dışında herkes farklıdır, tıpkı hakemler gibi. Biz normal insanlarız."

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