Premier Lig ekibi Burnley, 10 yıldır takımın menajeri olan Sean Dyche ile yollarını ayırdı

Burnley, dokuz buçuk yıllık görev süresinin ardından Sean Dyche ile yollarını ayırdı.

50 yaşındaki taktisyen, Ekim 2012'de Eddie Howe'ın yerine gelmişti ve Lancashire'da geçirdiği süre boyunca takımını üst liglere taşıdı.

Ancak Dyche, mevcut sezonda Burnley'i küme düşme tehlikesinden uzaklaştırmayı başaramadı. Şimdi kulüp yeni bir menajer arayışında.

Ne söylendi?

Başkan Alan Pace, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle, Sean ve ekibine son on yılda kulüpteki başarıları için en içten teşekkürlerimizi kayıtlara geçirmek istiyoruz.

“Turf Moor'da geçirdiği süre boyunca Sean, hem saha içinde hem de saha dışında oyuncular, personel, taraftarlar ve futbol topluluğu tarafından saygı duyulan bir isim oldu.

"Ancak, bu sezonki sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Bu inanılmaz zor bir karar olsa da, sezonun sekiz önemli maçı kala, kadroya Premier Lig statüsünü korumak için mümkün olan en iyi şansı vermek için bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Sean'ın yerine geçecek ismin belirlenme süreci başladı ve zaman içinde taraftarlara daha fazla duyuru yapılacak."

Sean Dyche'nin Burnley karnesi

Getty Images

Dyche'nin yanı sıra Burnley, asistanı Ian Woan, A takım antrenörü Steve Stone ve kaleci antrenörü Billy Mercer ile de yollarını ayırdı.

Bu dörtlünün her üyesi, yıllar boyunca verimli bir çalışma ilişkisinin keyfini çıkardı. Mümkün olan en kısa sürede lige geri dönmeyi umacalardır.

Görevden alınmadan önce Dyche, Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik direktör olmuştu.

Toplamda, Burnley'nin başında 425 maçta 149 galibiyet, 118 beraberlik ve 158 mağlubiyet aldı.

Daha fazla okuma