Newcastle United'ın efsane santraforu Alan Shearer, Mohamed Salah'ın Pazar günü Manchester City karşısında sergilediği performansı değerlendirdi.

Şampiyonluk yarışında kritik önem taşıyan maçta iki kez geri düşen Merseyside ekibi, 2-2'lik skorla bir puanı kurtarmayı başardı.

Salah'ın ilk yarıda ortaya koyduğu futbol için "berbat" kelimesini kullanan Shearer, Mısırlı oyuncunun ikinci 45 dakikada Mane'ye yaptığı asistin hakkını vermeyi ihmal etmedi.

Ne söyledi?

The Athletic'e konuşan Shearer maçı şu sözlerle yorumladı:

"Devre arasında Salah'ın istatistiklerine baktım; sıfır şut, sıfır orta, çalım yok, sadece bir sürü top kaybı var."

"Kendi standartlarına göre berbattı; ardından ikinci yarıda sahaya çıktı ve beraberlik golünü getiren kusursuz pası attı."

Mısırlı yıldız beş maçtır gol atamıyor, fakat Shearer Salah'ın kısa süre içinde yeniden formunun zirvesine çıkacağına inanıyor.

"Salah gibi büyük oyuncuları asla göz ardı edemezsiniz. Her an sahneye çıkıp gol atabilir. Bir anda harika bir hareket yapabilir."

Salah'ın karnesi

29 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de 20 gol ve 11 asistle oynuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dokuz maçta sekiz gol kaydeden Salah, Çarşamba günü çeyrek final rövanş maçında Benfica ağlarını sarsarak gol hasretini dindirmeye çalışacak.

Eşleşmenin ilk ayağında Portekiz'den 3-1'lik galibiyetle dönen Liverpool evindeki maça yarı finalin büyük favorisi olarak çıkacak.