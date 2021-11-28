Premier Lig'e kar engeli: Tottenham-Burnley maçı yoğun yağış nedeniyle tatil oldu

Burnley'nin Premier Lig'de Tottenham'ı konuk edeceği karşılaşma yoğun kar yağışı yüzünden ileri bir tarihe ertelendi.

Nuno Espirito Santo'nun yerine Tottenham menajerliğine getirilen Antonio Conte, takımın başında dördüncü maçına çıkmaya hazırlanıyordu.

Ancak Lancashire bölgesindeki olağanüstü hava koşulları, Premier Lig yönetimine maçı ertelemekten başka çare bırakmadı.

Ne söylendi?

Tottenham kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Burnley ile bugün oynamamız gereken maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir" ifadesi kullanıldı.

❄️ We can confirm that today’s match against Burnley has been postponed due to adverse weather conditions. pic.twitter.com/8azBGHf3Pl — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 28, 2021

Burnley kulübünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede ise, "Saha zemini ve saha kenarındaki alanlarla ilgili endişeler nedeniyle maçın güvenli bir şekilde oynanamayacağına karar verildi" denildi.

🚨 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗣𝗢𝗡𝗘𝗗 🚨



Due to concerns with the playing surface and surrounding areas, it’s been deemed that the game can’t go ahead safely.#UTC pic.twitter.com/IhXjFdAtYF — Burnley FC (@BurnleyOfficial) November 28, 2021

Dyche ve Conte önce 'oynansın' dedi

Burnley teknik direktörü Sean Dyche, ilk etapta Conte'nin de kendisi gibi maçın oynanması yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

Ancak Dyche, daha sonra verilen kararın oyuncuların sağlığı açısından en doğru tercih olduğu hususunda uzlaştıklarını belirtti.

"Onlar temizledikçe saha yeniden karla örtülüyor. Hakem işin güvenlik yönünü bize açıkladı. Bu kararın erken alınması önemliydi."

"Bir anda yoğun bir kar yağışı oldu. Hala aynı şekilde devam ediyor. Sahayı yeterince hızlı temizlemek mümkün olmadı."

"Maç oynansaydı sürekli durup çizgileri temizlemek zorunda kalacaktık. Erteleme herkesin ortaklaşa aldığı bir karar."

"Maça çıkmaya hazırdık. Conte gibi ben de, uygun koşullar sağlanabildiği sürece maçın oynanmasını istediğimi açıkça ifade ettim."

"Mevcut saha koşullarına bakılırsa şu anda maçı oynatmak mümkün değil."