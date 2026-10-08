Jules Koundé, Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor. Sportif açıdan istikrarsız durumuna ve birçok büyük Avrupa kulübünün kendisini kadrosuna katma ilgisine rağmen Fransız savunmacı, "Blaugrana" saflarında kalmaya kararlı.

Katalan "Sport" gazetesinin İngiliz basın raporlarına dayandırdığı habere göre, Koundé önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılmayı düşünmüyor ve teknik direktör Hansi Flick'in planlarında yerini yeniden kazanabileceğinden emin.

Raporlar, bazı İngiliz kulüplerinin durumu araştırdıktan sonra bu durumun gayet farkında olduğunu ve önümüzdeki ocak ayı itibarıyla işlerin değişip değişmeyeceğini beklediklerini belirtiyor.

Koundé'nin Barcelona içindeki durumu, önceki sezonlara kıyasla büyük bir değişime uğradı. Alman teknik adamın en çok güvendiği oyunculardan biriyken, mevcut sezonun başlangıcıyla birlikte rolü ve öne çıkışı geriledi.

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Nitekim Eric García, sağ bek mevkiinde güvenilir bir alternatif olarak öne çıktı ve kendisine sunulan fırsatları başarıyla değerlendirdi; bu da Koundé'yi ikinci plana itti. Zira oyun süreleri azaldı ve yalnızca birkaç ay önce sahip olduğu, vazgeçilmez ilk on bir oyuncusu konumunu artık taşımıyor.

Buna rağmen Fransız oyuncu herhangi bir karar vermekte acele etmek istemiyor. Önceliği, Barcelona'da kalmak ve teknik direktörün güvenini yeniden kazanmak. Raporlar, Flick'in Koundé'yi gözden çıkarmayı planlamadığını, tecrübesi, çok yönlülüğü ve hem bek hem de stoper olarak oynayabilme yeteneği sayesinde kendisini hâlâ önemli bir unsur olarak gördüğünü belirtiyor.

Bu durum, Premier Lig'de de dikkatlerden kaçmadı. "FootballTransfers" sitesi, beş İngiliz kulübünün onun geleceğini yakından takip ettiğini aktardı: Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City ve Liverpool.

Koundé, Barcelona ile Haziran 2030'a kadar uzanan bir sözleşmeye bağlı. Bu da olası herhangi bir müzakerede Barcelona'nın elini güçlendiren bir etken. İsmi transfer piyasasında çeşitli hareketlerle anılsa da, mevcut durumu değiştirecek nitelikte, şu an için teyit edilmiş resmi bir teklif bulunmuyor.



