Declan Rice için Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Manchester United sıkı bir transfer yarış içine girdi.

İngiliz Milli futbolcu Declan Rice için Manchester United ve Chelsea kulüpleri devrede. Yüksek ücretlerin konuşulduğu transfer için konuşan Rice, West Ham için "Her şeyini vereceğine" söz verdi. Genç oyuncu, Manchester United ve Chelsea'nin kendisiyle ilgilendiğine diar sorulan soru karşısında West Ham için bağlılıkla oynamaya devam edeceğini belirtti.

22 yaşındaki oyuncu için bu tür transfer söylentileri ilk kez çıkmıyor. Rice için her transfer döneminde, çeşitli takımların ilgisi konuşuluyor.

Ne söylendi?

Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Rapid Vienna maçı öncesi transfer dedikoduları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rice, şunları söyledi:

"Herkes, West Ham United gibi bir takımda oynarken nasıl hissettiğimi biliyor. Böyle bir menajer ve çok iyi bir oyuncu grubuyla oynadığım için iyi hissediyorum.

"Bu tür söylentilerin çıkmasından sonra, performansımda herhangi bir değişiklik olmadığını görüyorsunuz. Transfer dedikodularıyla ilgilenmiyorum. Ben, West Ham United için sahaya çıktığımda her zaman yüzümde bir gülümsemeyle oynuyorum. ,

"Takımıma her konuda liderlik etmek ve yardımcı olmak istiyorum. West Ham için en iyi performansımı vermeye çalışmasaydım, siz bunu görebilirdiniz. Ama ben, her zaman formama terimi akıtıyorum ve kulübüm için elimden geleni yapıyorum."

Rice'ın hedefi ne?

Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından birisi olan Declan Rice, İngiltere Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı EURO 2020 finalinde de forma giydi. İngiliz oyuncu, kendisini en üst seviyede test etmek için hevesli görünüyor.

David Moyes'in takımı West Ham United, Avrupa macerasına Dinamo Zagreb'i deplasmanda 2-0 yenerek başladı. İyi bir başlangıcın ardından Rice, gözünü Avrupa Ligi kupasına dikti ve kupayı kazanmamaları için hiçbir sebebin olmadığını düşünüyor.

“Hangi kupa için oynuyorsak o kupayı kazanmak istiyoruz. Bu nedenle, Avrupa Ligi'nde de bu zihniyetle oynayacağız ve elimizden geleni yapıp kupayı kazanmaya çalışacağız."

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