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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Premier Lig deneyimini yaşamadan önce: Nunez, Araujo'ya Liverpool taraftarının sırrını açıkladı

Transfers
La Liga
Premier Lig
Premier Lig
D. Nunez
R. Araujo
Barcelona
Liverpool
Al Hilal
İspanya
Suudi Arabistan
İngiltere
Uruguay

Anlaşma kiralık olarak gerçekleşecek

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yıldızı Darwin Núñez, bu yaz transfer döneminde Liverpool'a transfer olacak Barcelonalı vatandaşı Ronald Araújo'ya bir mesaj gönderdi.

Araújo, Barcelona ile varılan anlaşmanın ardından Liverpool'a katılacak. Transfer, 2026-2027 sezonu boyunca kiralık olarak gerçekleşecek. Liverpool oyuncunun maaşının tamamını üstlenecek ve 55 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunacak.

 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, bu yaz İbrahima Konaté'yi kaybeden savunma hattını güçlendirmek ve Virgil van Dijk, Giovanni Leoni ile Jeremie Frimpong'a destek sağlamak için geliyor.

Núñez, sosyal medya üzerinden savunma oyuncusuna bir mesaj gönderdi ve şunları yazdı: "Bu büyük kulüpte sana her konuda başarılar dilerim dostum."

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 Ardından Anfield'de kendisini bekleyen özel atmosfere değindi: "Liverpool taraftarının sevgisini ve desteğini hissettiğin için çok mutluyum. Onlar özeldir ve bunu sana hissettirecekler; artık sen de bir Liverpool taraftarısın."

 Núñez mesajını, vatandaşına uzaktan da olsa desteğini sürdüreceğini teyit ederek sonlandırdı.

Hatırlatmak gerekirse Núñez, 2025 yazında Al Hilal'e transfer olmadan önce Liverpool'un kadrosunda yer alıyordu.

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