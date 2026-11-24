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PSG, en önemli iki oyuncusundan muhtemelen sezon sonuna kadar yararlanamayacak. Bu yüzden Paris ekibi kış transfer dönemini daha yakından takip edebilir.

Cumartesi akşamüstü Paris Saint-Germain'in Nice deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyette takımını geçici olarak 2-1 öne geçiren golü attığında sevinçten havalara uçmuştu. Ancak talihsiz 39. dakikada bütün bunların hiçbir önemi kalmadı.

Son derece talihsiz bir pozisyonda Desire Doue, rakip müdahalesi olmadan dizini burktu ve acı içinde bağırdı ; takım arkadaşları sağlık ekibini aceleyle sahaya çağırdı. Doue'nin ciddi biçimde sakatlandığı herkes için kısa sürede açıktı. Ertesi gün 21 yaşındaki oyuncu ve PSG acı gerçeği öğrendi: Khvicha Kvaratskhelia'nın ekim ayında aynı sakatlığı yaşamasından neredeyse tam bir ay sonra Doue'nin de çapraz bağı koptu .

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Kvaratskhelia, ikisini aynı sakatlıkta buluşturan yıkıcı teşhisin açıklanmasından kısa süre sonra Instagram hikâyesinde Doue'ye şöyle yazdı: "Güçlü kal kardeşim. Bunu atlatacağız, yakında yine birlikte sahada olacağız, güleceğiz ve en sevdiğimiz şeyi yapacağız. Hepimiz yanındayız."

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PSG, iki Şampiyonlar Ligi zaferinin iki kilit isminden aylarca yoksun kalacak

Paris, başarılarla geçen son iki sezonun ve üst üste kazanılan iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun iki kilit isminden muhtemelen bu sezonun geri kalanında yararlanamayacak. Yalnızca Kvaratskhelia'nın mayıs sonundaki son aşamada sahalara dönebileceğine dair hâlâ bir umut var.

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Her hâlükârda soru şu: PSG, teknik direktör Luis Enrique'nin en kilit iki oyuncusunun, Fransa şampiyonunun hücum gücüne damga vuran iki ismin aylarca forma giyemeyecek olmasına nasıl tepki verecek? Para harcamaktan çekinmedikleri bilinen Parisliler, hücum hattını güçlendirmek için yaklaşan kış transfer dönemini kullanacak mı?

Önce PSG'nin kadrosundaki alternatiflere bakalım. Paris'in korkulan hücum üçlüsünden yalnızca Ousmane Dembele sağlıklı durumda. Ancak 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi sık sık sakatlıklarla boğuşuyor. Son olarak yine uyluğunda bir sorun yaşadı; Dembele bu sezon şu ana kadar yalnızca beş kez ilk 11'de yer aldı.

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Kvaratskhelia ve Doue'nin yokluğunda Dembele'nin fiziksel sorunlarını geride bırakması PSG için daha da önemli. Dışarıdan bakıldığında, artan sorumluluğun diğer hücum oyuncularını nasıl etkileyeceği de son derece ilgi çekici.

PSG'nin kadrosunda hangi alternatifler var?

Geçen yazki yeniden yapılanmada kadro büyük ölçüde değişmiş olsa da üst düzey seçenekler hâlâ mevcut. Parislilerin Bradley Barcola'nın Liverpool'a gitmesine izin vermesi , geriye dönüp bakıldığında elbette son derece talihsiz görünüyor. Fransa millî takımının oyuncusu, Paris'te kalmak için istediği gibi şimdi takımın değişmez isimlerinden biri olacaktı. Ancak en büyük maçlarda sık sık Dembele, Doue ve Kvaratskhelia'nın gerisinde kaldığı için Liverpool'da yeni bir meydan okuma aradı.

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Geçen yaz üç hücum oyuncusu daha Fransa'nın başkentinden ayrıldı: Goncalo Ramos Milan'a, altyapıdan yetişen Ibrahim Mbaye Aston Villa'ya, Kang-in Lee ise Atletico Madrid'e gitti. PSG, ayrılan hücum oyuncularından toplamda yaklaşık 290 milyon euro gelir elde etti. Bu gelirin yalnızca yarıya yakını yeniden harcandı ve paranın büyük bölümü Barcola ve diğerlerinin yerini alacak oyunculara gitti.

Kanatlar için potansiyeli yüksek, yükselişteki iki heyecan verici genç oyuncu geldi: Ajax Amsterdam'dan 45 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Mika Godts (21) ve Monaco'dan 50 milyon euroya transfer edilen Maghnes Akliouche (24). İkisi de şimdiden iz bıraktı, ancak Akliouche daha fazla istikrar gösterdi.

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Fransa millî takımının oyuncusu, PSG'nin yıldızlarla dolu kadrosuna daha kolay uyum sağlamış görünüyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde birkaç kez dikkat çekti. Ekim ayında Manchester City deplasmanındaki 4-2'lik galibiyette attığı muhteşem gol ve kasım başında Villarreal deplasmanındaki 6-0'lık maçta yaptığı iki asist bunlara örnek.

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Akliouche, Kvaratskhelia ve Doue'nin yerini en azından zaman zaman başarıyla doldurabileceğine dair işaretler verirken Ajax'ta sık sık hayranlık uyandıran Godts, Eredivisie'den bugün belki de dünyanın en iyi takımına geçişe henüz yeterince uyum sağlayamadı. Belçika millî takımının oyuncusu PSG'de hâlâ biraz zorlanıyor. Barcelona'dan 48,5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen dünya şampiyonu Ferran Torres de yeni kulübünde şu ana kadar istikrarlı biçimde ikna edici bir performans sergileyemedi.

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Bu arada gelecek vadeden bazı oyuncular daha fazla süre ve kendilerini gösterme fırsatı bulmayı umabilir. Bunların başında, son beş resmî maçta dört gol ve iki asistle dikkat çeken Senny Mayulu (20) geliyor. Altyapıdan yetişen Quentin Ndjantou (19) da fırsat bekliyor. Yılın başında Barca'dan Paris'e geçen 18 yaşındaki Dro Fernandez de öyle.

PSG yeni bir Kvaratskhelia mı arıyor?

Yine de bu olağanüstü sakatlık şanssızlığı karşısında Enrique'nin ocak ayında hücuma bir takviye daha istemesi pekâlâ mümkün. PSG, yaklaşık iki yıl önce bir kış transferinden çok önemli bir kazanım elde etmişti: Fransız ekibi Ocak 2025'te Kvaratskhelia'yı 80 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den Paris'e getirmişti. Gürcü oyuncu, takip eden aylarda kulüp tarihinin uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun belirleyici parçalarından biri hâline geldi.

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Kvaratskhelia, hedeflenen üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasına giden yolda büyük olasılıkla takıma yardım edemeyecek. Onun yerine sezon ortasında gelecek başka bir olağanüstü yetenek bunu yapabilir mi? Junior Kroupi'nin maliyeti muhtemelen en az Kvaratskhelia'nınki kadar olacaktır.

AFC Bournemouth'un Fransız oyuncusu, PSG'nin yaşadığı kâbus gibi ayın ardından Paris'te olası kış transferleri için adı en çok konuşulan isim olabilir. Kroupi güçlü driplingi ve olağanüstü top kontrolüyle öne çıkıyor; gol tehdidi yaratıyor ve son derece hızlı. Üstelik farklı mevkilerde oynayabiliyor: Bournemouth'ta çoğunlukla santrfor olarak görev yapsa da sol kanatta da rahatlıkla oynayabiliyor.

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Son olarak Fransa millî takımında da sol kanatta oynadı. Büyük Zinedine Zidane, kasım ortasında İtalya deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgide ona ilk millî maçına çıkma fırsatı verdi. Üç gün sonra Türkiye karşısında kazanılan 2-1'lik maçta yedek kulübesinden gelip sol kanatta yarım saate yakın süre aldı ve bu fırsatı ilk millî golünü atarak değerlendirdi.

Marco Rose, Junior Kroupi'yi kaybetmekten endişe etmeli mi?

FC Lorient'de yetişen ve 2025'te oradan Bournemouth'a transfer olan 20 yaşındaki oyuncuya talep yüksek. Premier Lig'in bazı büyük kulüplerinin yanı sıra PSG ve Barcelona'nın da Kroupi'nin peşinde olduğu söyleniyor. The Athletic kısa süre önce, millî takıma yeni katılan oyuncunun İngiltere'den ayrılmaya daha yatkın olduğunu bildirdi. Asıl hayalindeki kulüp ise Barca olarak görülüyor.

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Ancak mali sıkıntı yaşayan Katalanların, Bournemouth ile sözleşmesi 2030'a kadar süren Kroupi'nin bonservis bedelini karşılayıp karşılayamayacağı belirsiz. Dolayısıyla PSG'nin araya girmesi için kapı açık. Özellikle de bu kış harekete geçerse.

Ancak başarılı bir Alman teknik direktör bu durumdan hiç memnun olmaz: Bournemouth ile son dokuz resmî maçını kazanan ve Premier Lig'de beşinci sıraya yükselen Marco Rose , Kroupi'ye giderek daha fazla rol vermek istiyor. Büyük potansiyele sahip Fransız oyuncu, ayak sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki ayını kaçırdı ve ekim sonundan bu yana kademeli olarak yeniden takıma kazandırılıyor.

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Kroupi, Rose'un zaten son derece başarılı olan takımının oyununa yeni bir boyut katabilir. Bu yüzden PSG iki yıldızının yokluğunun ardından gerçekten harekete geçerse Bournemouth için çok can sıkıcı olur.

Bournemouth için iyi haber şu: Parisliler elbette transfer listelerindeki başka birçok tanınmış hücum oyuncusunu da gündeme aldı ve görünüşe göre Bundesliga'yı çok yakından izliyor. İspanyol gazetesi as, RB Leipzig'den Antonio Nusa'yı iki çapraz bağ sakatlığının yarattığı şoka yanıt vermek için PSG'nin önde gelen adaylarından biri olarak gösteriyor. Kroupi ve 21 yaşındaki Norveçli oyuncunun yanı sıra Paris ekibinin olası transfer listesinde pek çok isim daha bulunuyor. as'a göre bunlar arasında Gianluca Prestianni (Benfica), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) ve hatta Bayern Münih'ten Luis Diaz da var.