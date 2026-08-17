Barcelona, Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferini telafi etmek amacıyla önümüzdeki saatlerde hızlı hareket ederek Arsenal'in İsveçli forveti Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sport gazetesi, El Chiringuito programına, özellikle de gazeteci Jose Alvarez'e dayandırdığı haberinde, Barcelona'nın İsveçli oyuncuyla anlaşmaya varmadan önce onun görüşünü alacağını aktardı.

Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez, Barcelona'nın önündeki en büyük hedef olmayı sürdürüyor; ancak Katalan kulübü, Julian transferinde herhangi bir ilerleme sağlanamaması ihtimaline karşı alternatif bir seçeneği devreye sokmaya hazır durumda.

Gyökeres, geçen sezonu Arsenal'de tüm kulvarlarda 21 gol atarak tamamladı. Bu rakamlar performansının bazı şüpheler doğurmasını engelleyemedi; zira İsveçli oyuncu, Sporting Lizbon'da sergilediği gol etkisini Arsenal'e taşıyamadı.

Ayrıca İngiliz kulübünün transferi için yaklaşık 70 milyon euro ödemesine rağmen, tartışmasız bir ilk on bir oyuncusu olamadığı dönemler de yaşandı.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın İsveçli forvet hakkında şüpheleri olduğunun kanıtı ise Arsenal'in Alvarez'i transfer etmeye gerçek bir ilgi göstermesiydi. Ne var ki Londra ekibi, daha önce İngiliz futbolu deneyimi yaşamış olan ve Barcelona'da oynamak isteyen oyuncunun reddiyle karşılaştı.