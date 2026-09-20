Premier Lig'den resmi açıklama: Manchester United, Fulham karşısında neden penaltı kazanamadı?

Manchester United'ın Fulham karşısında lehine penaltı verilmemesi, topun Calvin Bassey'nin eline değmesine rağmen, geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı.

Tekrar görüntüleri, pazar günü oynanan 1-1 berabere biten maçın 86. dakikasında Lisandro Martinez'in topu Fulham savunmacısına doğru göndermesinin ardından net bir temas olduğunu gösterdi.

O anda United bir gol geride bulunuyordu ve bir puan kurtarmak için mücadele ediyordu.

Hakem Peter Bankes oyunun devamına işaret etti; "The Sun" gazetesine göre yardımcı hakemler de kendisini destekledi.

Şimdi ise İngiltere Premier Lig, olayla ilgili tam bir şeffaflık göstererek X sitesindeki maç merkezi üzerinden bir açıklama yayımladı.

Ayrıca Bankes, yardımcı hakem Dan Cook ve video yardımcı hakemi Nick Hopton arasındaki konuşmanın metnini de paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bassey'nin muhtemel bir el teması nedeniyle hakemin Manchester United lehine penaltı vermeme kararı incelendi ve bu, video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) tarafından teyit edildi."

Birinci yardımcı hakem Cook, topun Bassey'nin eline çarpmasının ardından meslektaşlarına şöyle dedi: "Vücuduna yakın - topa çarptı ama kolu vücuduna yakın."

Bankes yanıt verdi: "Saha içinde alınan karar oyunun devamı yönünde."

Hopton şunları ekledi: "Kolları vücuduna yakın. Görüldüğü gibi - saha içindeki oyunun devamı kararı teyit ediliyor, tam olarak saha içinde tarif edildiği şekilde."

Martinez'in yaklaşık bir saatin ardından, aynı ölçüde sorumluluk taşıyan Senne Lammens'in kalesine kendi kalesine gol atma hatası yapmasıyla, Manchester United için kasvetli bir gün olması bekleniyordu.

El teması ve penaltı talebine yönelik itirazlarının göz ardı edilmesi taraftarların hayal kırıklığını artırdı, ancak 89. dakikada beraberliği yakalayarak maçtan bir şeyler kurtardılar.







