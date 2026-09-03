Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Hollanda temsilcisi Feyenoord'dan Cezayirli kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa'yı transfer etmedeki başarısızlığını telafi etmek amacıyla bir Faslı yeteneğe yöneldi.

Basında yer alan haberler, Feyenoord'un Cezayirli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Al-Ittihad'dan gelen 30 milyon euroluk teklifi reddettiğini teyit etmişti. Bu durum, yaz transfer döneminin kapanması ve onun yerine yeni bir oyuncu transfer edememesiyle birleşti.

"Sky Sports" kanalı, Al-Ittihad'ın devam eden yaz transfer döneminde Faslı kanat oyuncusu Chemsdine Talbi'yi transfer etmek amacıyla İngiliz kulübü Sunderland ile görüşmelere başladığını belirtti.

Kanal, İngiliz kulübünün, özellikle Talbi'yi bu sezon Avrupa listesinden çıkardıktan sonra oyuncunun bu yaz ayrılmasına açık olduğunu ortaya koydu.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre, 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Al-Ittihad değil; kulübün transferi bitirmek için Türk kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaş ile de mücadele etmesi gerekecek.

"El-Amid", kadrosunda bulunan Faslı forveti Youssef En-Nesyri'nin varlığına güvenebilir; oyuncu, geçen kış transfer döneminden bu yana kulüpte oynuyor ve bu durum Talbi'yi katılmaya teşvik edebilir.

Faslı kanat oyuncusu, geçen yaz transfer döneminde Belçika ekibi Club Brugge'den 18 milyon sterlin karşılığında Sunderland'e katılmış, kulüpte 31 maça çıkarak 4 gol atmış ve 2 gol pası vermişti.

Al-Ittihad, Fransız yıldızı Moussa Diaby'nin önceki gün salı günü Alman ekibi Bayer Leverkusen'e ayrılmasının ardından, bu sezon sağ kanadı yönlendirecek yeni bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyor.

Suudi kulübün adı, yaz transfer döneminde birçok kanat oyuncusuyla anıldı; bunların sonuncusu Cezayirli Anis Hadj Moussa'ydı, ancak şu ana kadar bunlardan herhangi birini transfer etmeyi başaramadı.