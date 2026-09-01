Suudi kulübü Diriyye, devam eden yaz transfer döneminde Ittihad kulübünün hayallerini tehdit etti ve İngiltere Premier Lig yıldızlarından biriyle anlaşmak için kulüple güçlü bir rekabete girdi.

Basında çıkan haberler, Ittihad'ın, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin Bayer Leverkusen'e ayrılışını telafi etmek amacıyla, mevcut yaz transfer döneminde Aston Villa'nın Jamaikalı kanat oyuncusu Leon Bailey ile anlaşmak istediğini ortaya koymuştu.

Ancak "The Athletic" ağı, Roshn Lig'deki yaz transfer döneminin bu ay 6 Eylül'e kadar uzaması nedeniyle, Jamaikalı kanat oyuncusuna Diriyye kulübünün de dahil olduğu başka bir Suudi ilgisinin bulunduğunu ortaya koydu.

Bu gelişme, İspanyol teknik direktörü Unai Emery'nin planları dışında kalması, mevcut sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesinden önce bu yaz transfer döneminde satışa çıkarılması ve bireysel olarak antrenman yapması sırasında yaşanıyor.

29 yaşındaki oyuncunun adı Hull City'ye transfer olmakla anılmıştı, ancak İngiliz kulübüyle kişisel şartlar konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Ittihad'ın Bailey'nin hizmetlerini almakta başarısız olması halinde, hedefini Alman kulübü Eintracht Frankfurt'un Japon kanat oyuncusu Ritsu Doan'a çevirecek; zira o da mevcut yaz transfer döneminde öne çıkan seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Hatırlatmak gerekirse Ittihad, bugün salı günü, basında daha önce çıkan haberlere göre yaklaşık 30 milyon euro değerindeki bir transferle, Diaby'nin mevcut yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'e geçişine onay verdiğini açıkladı.