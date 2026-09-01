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Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Premier Lig'den geliyor: Diriyah, İttihad'ın hayallerini tehdit ediyor ve Diaby'nin alternatifi için rakip oldu

Transfers
L. Bailey
M. Diaby
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Diriyah
Jamaika
Fransa
Suudi Arabistan

"Amid" Fransız yıldızın yerine yeni bir oyuncu arıyor

Suudi kulübü Diriyye, devam eden yaz transfer döneminde Ittihad kulübünün hayallerini tehdit etti ve İngiltere Premier Lig yıldızlarından biriyle anlaşmak için kulüple güçlü bir rekabete girdi.

Basında çıkan haberler, Ittihad'ın, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin Bayer Leverkusen'e ayrılışını telafi etmek amacıyla, mevcut yaz transfer döneminde Aston Villa'nın Jamaikalı kanat oyuncusu Leon Bailey ile anlaşmak istediğini ortaya koymuştu.

Ancak "The Athletic" ağı, Roshn Lig'deki yaz transfer döneminin bu ay 6 Eylül'e kadar uzaması nedeniyle, Jamaikalı kanat oyuncusuna Diriyye kulübünün de dahil olduğu başka bir Suudi ilgisinin bulunduğunu ortaya koydu.

Bu gelişme, İspanyol teknik direktörü Unai Emery'nin planları dışında kalması, mevcut sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesinden önce bu yaz transfer döneminde satışa çıkarılması ve bireysel olarak antrenman yapması sırasında yaşanıyor.

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Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

29 yaşındaki oyuncunun adı Hull City'ye transfer olmakla anılmıştı, ancak İngiliz kulübüyle kişisel şartlar konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Ittihad'ın Bailey'nin hizmetlerini almakta başarısız olması halinde, hedefini Alman kulübü Eintracht Frankfurt'un Japon kanat oyuncusu Ritsu Doan'a çevirecek; zira o da mevcut yaz transfer döneminde öne çıkan seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Hatırlatmak gerekirse Ittihad, bugün salı günü, basında daha önce çıkan haberlere göre yaklaşık 30 milyon euro değerindeki bir transferle, Diaby'nin mevcut yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'e geçişine onay verdiğini açıkladı.

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