Atletico Madrid, Manchester United'ın Arjantinli savunmacısı Lisandro Martinez'in hizmetlerini elde etmek için rakibi Barcelona ile yarışmaya hazırlanıyor.

AS gazetesi, Lisandro'nun İngiliz kulübüyle olan ilişkisinin ciddi şekilde bozulduğunu ve Atletico Madrid maçının ardından yaptığı açıklamaların akabinde en kötü aşamasına ulaştığını bildirdi.

Bu bağlamda Barcelona ve Atletico Madrid, Arjantinli oyuncuyu geleceğe dönük planları arasına koyuyor. Zira sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor ve dolayısıyla önümüzdeki yaz transfer döneminde bonservissiz bir transfer haline gelecek.

Manchester United'dan önümüzdeki yazdan itibaren büyük bir toplu ayrılık yaşanması bekleniyor ve Lisandro, ayrılacaklar listesinde adı geçen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

İngiliz kulübünün ya da Arjantinli oyuncunun, sözleşmeyi bir sezon daha uzatma maddesini devreye sokmaya hazır olmadığı görülüyor; hatta önümüzdeki ocak ayından itibaren ona bir çıkış yolu aranması olasılığı da gündemde. Ancak bu, United'a ulaşacak tekliflere bağlı olacak.

Kulübün içinden geçtiği zorlu döneme rağmen Martinez, piyasa değeri olumsuz etkilenmeyen az sayıdaki oyuncudan biri olarak kabul ediliyor; zira Transfermarkt sitesine göre değeri 45 milyon euro.

Hem Atletico Madrid hem de Barcelona, oyuncuyla anlaşmak için Manchester United'ın yaşadığı karışıklıklardan yararlanmaya hazırlanıyor.

Atletico'nun yıldızı Cristian Romero, hemşehrisine duyduğu hayranlığı ifade etmekle yetinmedi; aynı zamanda YouTube'daki Edol Kardeşler kanalında yaptığı bir söyleşide ona Atletico Madrid'e transfer olması için açık bir destek de verdi.

Kesin bir dille şöyle konuştu: "Lisandro Martinez. Takımıma katmak istediğim bir oyuncu var mı? Lisandro Martinez."

Bunun yanı sıra Lisandro, Atletico Madrid yönetiminin eski bir hayali olarak kabul ediliyor; zira adı birkaç sezondur kulübün ilgi listesinde yer alıyor. Kendisi, ister teknik ister ekonomik açıdan olsun, hâlâ inşa aşamasında olan projenin gereksinimlerine uygun düşüyor.

Barcelona ise oyuncunun durumunu temkinli bir mesafeden inceliyor. Kulüp, Arjantinli savunmacıyı futbolun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir oyuncu, ülke milli takımıyla tüm kupaların şampiyonu ve en önemlisi büyük bir mali bedel ödemeden elde edilebilecek bir isim olarak görüyor.

İtalya'da ise Martinez'in adı Inter, Roma ve Como kulüplerinin kulislerinde, savunma hatlarını güçlendirmeye yönelik gündemdeki seçeneklerden biri olarak dolaşıyor; özellikle de önümüzdeki yaz Jacopo Ramon'un hizmetlerini kaybedecek olan, Cesc Fabregas yönetimindeki Como kulübü örneğinde.