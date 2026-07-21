L'Equipe'in haberine göre, mevcut duruma göre United, iki Premier Lig rakibini geride bırakmış durumda.

Fransız basınına göre, Manchester en avantajlı konumda bulunuyor. Sonuçta Kone, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesinin en başında yer alıyor ve Fransız oyuncunun da transfer konusunda olumlu olduğu söyleniyor. Taraflar arasında ilk görüşmelerin çoktan yapıldığı belirtiliyor.

Kone, uzun süredir birçok üst düzey kulüp tarafından takip ediliyor. Inter Milan'ın da uzun süre ilgilendiği söyleniyordu, ancak 25 yaşındaki oyuncunun mali açıdan ve prestij nedenleriyle İngiltere'ye transfer olmayı tercih ettiği iddia ediliyor.

Son iki sezonda İtalya'da Roma forması giyen Kone, 2024 yılında Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan 18 milyon avroya transfer edilmişti. Serie A'da iki sezon boyunca toplam 65 maça çıktı. Bu maçlarda dört gol attı ve dört asist yaptı.

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Henry'den özel övgü: Kone, Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergiledi

Son Dünya Kupası'nda Kone, Fransa milli takımı için de parladı. Orta saha oyuncusu beş maçta forma giydi ve bu maçların dördünde Didier Deschamps'ın ilk on birinde yer aldı.

Fas'a karşı oynanan çeyrek final maçının (2-0) ardından, Fransa efsanesi Thierry Henry soyunma odasına uğradı ve 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda hala kilit oyuncularından biri olan Kone'ye özel bir övgüde bulundu: "Bugün gerçek Manu'yu yeniden tanıdım," diye hayranlıkla konuştu 48 yaşındaki efsane.

Kone’nin Dünya Kupası’ndaki güçlü performansı sayesinde piyasa değerinin 50 milyon avrodan 60 milyon avroya yükseldiği ve Roma’nın kasasına bol miktarda para akıtabileceği belirtiliyor.

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Santos, Tielemans ve şimdi de Kone mi? United orta sahaya yatırım yapıyor

Yüksek transfer ücreti, görünüşe göre United için bir sorun teşkil etmiyor. Kırmızı Şeytanlar’ın Andrey Santos (Chelsea FC, 56 milyon) ve Youri Tielemans (Aston Villa, 41 milyon) ile orta saha için iki oyuncu transfer etmiş olması da haberlere göre bir engel olarak görülmüyor.

Manchester’ın birkaç hafta önce Ederson (Atalanta Bergamo) ile de anlaşmaya vardığı söyleniyordu, ancak bu transfer artık gündemden düşmüş görünüyor. Muhtemelen Kone lehine.







