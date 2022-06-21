Transfer sezonuna hızlı giren Londra ekibi 22 yaşındaki oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzaladı.

Arsenal sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Fabio Vieira'nın transferini resmileştirdi.

Yaz döneminin başında adı Arsenal ile anılmayan Vieira, son günlerde Mikel Arteta'nın transfer listesine girmişti. Arsenal elini çabuk tutarak Avrupa devlerinin takibindeki Portekizliyi renklerine bağladı.

22 yaşındaki oyuncu için Porto'ya 35 milyon euro ödeyen Arsenal, Vieira'nın potansiyeli göz önüne alındığında oldukça başarılı bir hamleye imza attı.

Arsenal'ın açıklaması

Sportif direktör Edu transferin ardından resmi siteye konuştu.

"Porto'dan Fabio'nun transferini tamamladığımız için çok mutluyuz. Fabio özel yeteneklere sahip, üçüncü bölgede topla rahat hareket edebilen bir oyuncu."

"Onunla çalışmak ve Arsenal'a yapacağı katkıların tadını çıkarmak için sabırsızlanıyoruz. Sıkı çalışmaya devam edip transfer dönemini en iyi şekilde kapatmak istiyoruz."

Mikel Arteta ise yeni öğrencisi hakkında şu yorumu yaptı:

"Böyle özel bir yeteneği farkedip kadroya kattığımız için çok heyecanlıyım. Fabio hücumumuza kalite ve çok yönlülük katacak yaratıcı bir oyuncu."

Arsenal, Vieira için ne kadar bonservis ödedi?

Transfer için Arsenal'ın kasasından çıkacak toplam bedel 35 milyon euro. Ancak bu miktarın 6 milyon euro'luk kısmını bonuslar oluşturuyor. İlk etapta Porto'ya 29 milyon euro ödenecek.

Vieira'nın sözleşmesi kaç yıllık?

Arsenal, Portekizli oyuncuyla beş yıllık kontrat imzalandığını açıkladı. Vieira 2027 yazına dek Londra ekibinin formasını giyecek.

Fabio Vieira'nın kariyeri

Portekiz altyapısının son yıllarda yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olarak görülen Vieira ülkesinde sergilediği üst düzey performansı Premier Lig'e taşımaya hazırlanıyor.

Porto akademisinin bir ürünü olan Vieira, 2019/20 sezonunda A takıma yükseldi ve takip eden iki sezonda takımın kilit isimlerinden birine dönüştü.

Vieira'nın kısa süre içinde Avrupa'nın büyük liglerinden birine gitmesi bekleniyordu. Ancak, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 27 maçta altı golle oynayan Vieira'nın aynı katkıyı bir üst seviyede yapıp yapamayacağı merak konusu.

Efsanenin formasını devralıyor

Fabio adaşı Patrick Vieira'nın 4 numaralı formasını sırtına geçirecek. Son dönemde Lukasz Fabianski ve Calum Chambers'ın giydiği forma, Chambers Ocak ayında Aston Villa'ya transfer olduğundan bu yana boştaydı.

Arsenal taraftarlarını heyecanlandıracak bir isim

GOAL Arsenal muhabiri Charles Watts yeni transferi değerlendirdi.

Fabio Vieira'nın transferi bazı soruları beraberinde getiriyor.

Portekizli oyun kurucu hangi pozisyonda oynayacak? İlk 11'de yer alacak mı? Mikel Arteta onu nerede oynatmayı düşünüyor?

Bu soruların kesin cevabını yeni sezon başlayana kadar veremeyeceğiz. Ama açıkça ortada olan bir şey var; 22 yaşındaki oyuncu Arsenal taraftarlarını heyecanlandıracak bir oyuncu.

Vieira, yaratıcılık konusunda eksiklik çeken kadroya bu anlamda katkı verebilecek bir isim. Farklı mevkilerde oynayabilmesiyle Arteta'nın orta sahadaki seçeneklerini de arttıracak.

8 numarada, 10 numarada ve kanatlarda görev yapabilen Vieira'nın sahte 9 olarak oynamışlığı bile var. Tekniği ve 2021/22 sezonunda 14 asist yapmasını sağlayan pas becerisinin yanı sıra takıma esneklik de katacak.

Vieira'nın ilk 11'de yer alıp almayacağı henüz netleşmedi. Arsenal'ın Youri Tielemans transferinde alacağı sonuç bu konuda belirleyici olacak.

GOAL'ün edindiği son bilgiye göre; daha önce yapılan görüşmelere rağmen kulübün Belçikalı oyuncuya olan ilgisi son dönemde hayli azaldı.