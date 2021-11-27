Premier Lig'de Watford forması giyen Ozan Tufan: "Top taca çıksın diye dua ediyorum"

Sarı lacivertli kulübün satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, İngiltere deneyimini samimi sözlerle anlattı.

Ne söyledi?

S Sport'a konuşan Ozan Tufan, Premier Lig'deki yüksek tempoya dikkat çekti.

"Premier Lig’e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok."

"Türkiye Ligi’nde Futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Birkaç haftadan sonra ben de alıştım."

"Premier Lig’de bazı karşılaşmalarda oyun durunca benim de garibime gidiyor. ‘Neden duruyor bu futbol?’ diyorum. Türkiye Süper Ligi’ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig’in futboluna."

En iyi arkadaşı Joshua King

Ozan Tufan, hem yurtdışında forma giyen Türk oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le, hem de Fenerbahçe'den takım arkadaşları Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yle temasta olduğunu söyledi.

"Buraya geldiğimden beri Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mesut Abi, bizim Fenerbahçe'den İrfan arıyor. Yalnız hissettirmemeye çalışıyorlar. Joshua King'le aram iyi. Daha çok yemeğe çıkıyoruz, vakit geçiriyoruz onunla. Geliyor alıyor, sağ olsun."

"Ranieri'nin payı çok büyük"

Ozan Tufan, Watford'ın deneyimli çalıştırıcısı Claudio Ranieri'den de övgüyle bahsediyor.

"Çok iyi bir insan Ranieri, ben çok seviyorum. Çok sıcakkanlı. Bize henüz bir şey ısmarlamadı. Hot dog ya da başka bir şey görmedik. Kalbi temiz, taktik anlamında çok başarılı bir teknisyen."

"Çok ilgileniyor benimle. Bunun meyvelerini yiyoruz. Zor maçlarımızı hep yüksek skorlarla bitiriyoruz. Everton'ı 5-2 yendik, United'ı 4-1 yendik. Kolay değil ama atabildiğimiz kadar atıyoruz. Hocanın payı çok büyük."

Derin kadro başa bela oldu

"Başlarda orta sahada bu kadar kalabalık değildik. Bir anda kalabalıklaşma oldu. Hocanın işi zor. Herkes çok iyi çalışıyor, ligi bilen oyuncular var. Ben de iyi bir yerden geldiğimi düşünüyorum. Belli bir kalitem olmasa burada yerim olmazdı. Beni de katarsanız orta sahada bir büyüklük var. Hoca da kafasında düzeni oturtamadı."