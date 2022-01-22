Premier Lig’de sahaya yabancı madde atıldı: Aston Villa’nın iki oyuncusu yaralandı

Lucas Digne ve Matty Cash, Premier Lig karşılaşmasında Aston Villa'nın golünü kutlarken Everton taraftarları tarafından atılan maddelerle yere yığıldı.

Everton'da geçici menajer Duncon Ferguson'un ilk maçında konuğu Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın ekibiydi. Aston Villa, Emi Buendia'nın attığı gol ile öne geçti.

Ancak deplasman ekibi golü kutlarken hem önceki patron Rafa Benitez'in gözünden düştükten sonra Villa'ya transfer olan Digne hem de Cash, tribünlerden fırlatılan şişelerle vuruldu. Everton daha sonra olayla ilgili bir taraftarın tutuklandığını doğruladı.

Ne yaşandı?

Maç 0-0'da kilitlenip ilk yarının uzatma dönemine girilmiş ve Jordan Pickford sadece birkaç dakika önce muhteşem bir kurtarış yapmıştı. Ardından gol geldi.

Ayrıldığından beri ilk kez eski kulübüne karşı oynayan Digne, golü atan Buendia ile birlikte korner direğinde kutlama yapıyordu.

Bu sahnelerin ortasında, bir ev sahibi takım taraftarı tarafından kalabalığın içinden bir şişe fırlatıldı, bu durum hem Digne'yi hem de Cash'i etkiledi. Her iki oyuncu da hemen ardından yere düştü.

Everton'dan açıklama

Buendia'nın golüyle 1-0 kaybettikleri maçın ardından Everton, bir taraftarın sahaya yabancı madde fırlattığı için tutuklandığını doğruladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Everton güvenlik personeli ve Merseyside Polisi, CCTV görüntülerini kullanarak şahısı teşhis etti.

"İlk yarının sonunda Aston Villa'nın golüyle sahaya birkaç cisim atıldı ve bir madde iki rakip oyuncuya isabet etti.

"Polisle birlikte soruşturmalar devam ediyor ve Kulüp, tespit edilen taraftarlara bazı yasaklar uygulayacak."

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