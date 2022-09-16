Premier Lig’de kuzey-güney All-Star maçı: Şölen kılığında büyük bir açgözlülük

Her şey parayla ilgili; ne eksik ne fazla

"Harlem Globetrotters'ı da getirmek istiyor mu?"

Jürgen Klopp, Chelsea başkanı Todd Boehly'in Premier Lig'de her yıl bir All-Star maçı yapılması gerektiğini söylemesine anında tepki gösterdi. Liverpool patronu, bu fikir karşısında, akranlarını büyük bir kısmının yapacağı gibi açıkça şaşırmıştı.

Klopp, "O gerçekten bunu söyledi mi?" dedi ve kinayeli bir şekilde konuşmasına devam etti: "Çok beklemedi... Belki bir tarih bulabilir..."

"Amerika'dan tamamen farklı. ABD sporunda dört aylık bir ara verildiğini unutuyor."

Boehly, New York'ta bir konferans esnasında konuşurken, futbolda fonların yeniden dağıtılmasına yardımcı olmak için bir All-Star maçının kullanılabileceğini öne sürmüştü.

Boehly şu şekilde konuşmuştu: "Neden bir All-Star maçı yok? Bu yıl LA'deki All-Star maçıyla pazartesi ve salı günleri 200 milyon dolar kazandık."

"Premier Lig için de bir kuzey-güney All-Star maçı olabilir ve piramidin ihtiyaç duyduğu her şeyi çok kolay bir şekilde finanse edebiliriz."

"Umarım Premier Lig, Amerikan sporundan biraz ders alır ve gerçekten anlamaya başlar."

Bir yaz boyu transferlere 250 Milyon Sterlin para harcayan ve ardından yaklaşık bir hafta sonra menajeri görevden alan adam, Premier Lig'in geri kalanının bunu anlamasını umuyordu.

Todd zaten en iyisini biliyor….

Beni yanlış anlamayın. Bir All-Star maçının neden eğlenceli olabileceğine dair birkaç sebep var.

Öncelikle, dünyanın en iyi oyuncularından bazıların oynadığı bir futbol maçı olurdu. Büyük bir küresel çekiciliği olurdu ve Boehly'in de işaret ettiği gibi, bunun bol miktarda gelir getireceğinden de eminim.

Ama burası tüm potansiyel pozitifliklerin bittiği yer.

Kabul edelim ki, bu fikir ülkedeki futbol piramidine para akıtmakla ilgili değil; Chelsea'nin cebine daha fazla para koymakla ilgili.

Bu fikrin, Avrupa Süper Ligi’nin ya da altı büyükten birinin ortaya attığı herhangi bir yeni fikrin konusu işte tam olarak budur.

Eğer gerçekten bundan rahatsız olurlarsa, alt liglerdeki kulüplere zaten yardım edebilirler. Şu an kazandıkları büyük miktarlardaki gelirlerin dağıtılma şeklini değiştirmeye zorlayabilirler.

Ama yapmazlar. Çünkü daha fazlasını istiyorlar, her zaman istedikleri şey budur.

Her yeni fikir, daha zengin olmakla ilgilidir.

Amerika'daki NBA All-Star maçları harika bir gösteri ancak burada yani İngiltere'de işe yaramamasının pek çok nedeni var.

Klopp'un şaşkınlık tepkisi oldukça yerindeydi. Ne zaman oynanabilirdi ki? Zaten sıkışık bir sezonda mı? Hiç şansı yok.

Büyük kulüplerin ticari amaçlı sezon öncesi turlarda, kendilerine daha fazla para kazanmak için zaman yarattığı yaz aylarında mı oynanacak?

Bu olacak iş değil. Ayrıca kulüpler sizce oyuncularını hazırlık maçı için serbest bırakmaktan mutlu olacak mı? Hem de onları aylarca saha dışı bırakabilecek sakatlık olasılıklarını göze alarak?

Büyük kültürel farklılıklar var. İngiliz taraftarlar her şeyi satın almayacaklardır.

Manchester United taraftarları, Liverpool ve Manchester City oyuncularıyla dolu bir takımı izleyip tezahürat yapacak mı? En ufak bir rahatsızlık duymayacaklar mı?

Arsenal taraftarı, Harry Kane ve Son Heung-min'in yer aldığı 'Premier Lig Güney Yıldızları' adlı bir takımı izlemekle ilgilenir mi?

Büyük bir All-Star hafta sonu maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nde işe yarayabilir ama burada büyük bir kayıtsızlıkla karşılaşır.

İngiltere'deki taraftarlar görsel bir şölen istemiyor, her zaman olduğu gibi sadece futbol istiyorlar.

Paris'te düzenlenen Şampiyonlar Ligi finaline ve UEFA'nın onu Hollywood tarzı bir gösteri öncesi şovuyla Super Bowl'a benzetme kararlılığına bir bakın.

Pop yıldızı Camila Cabello, kendisine star gibi davranılmasını bekleyerek gelmişti ancak Stade de France'da hit parçaları çalınırken kendisini Liverpool taraftarları tarafından yuhalanırken buldu.

Camila o gün, "Performansımız sırasında insanların takımlarının marşlarını bu kadar yüksek sesle söylediğine inanamıyorum." diye bir tweet atıp daha sonra hemen sildi.

Camila'ya biraz haksızlık yapılmış olsa da bu İngiltere'deki taraftarların futbol söz konusu olduğunda kendilerini zorlamak istememelerinin bir başka örneğidir.

Sadece kendi şarkılarını söylemek ve bir atmosfer yaratmak istiyorlar. Onlar için 'üretilmiş' bir atmosfer istemiyorlar.

İşte bu yüzden bu All-Star fikri, İngiltere'de başarısızlığa mahkûmdur.

Boehly ya da altı büyükten herhangi biri; başkan veya sahip, bu fikri istediği gibi süsleyebilir ve istediği şeye çevirebilir.

Ama gerçek şu ki, bu fikir başkalarına yardım etmek ve oyunu büyütmekle ilgili değildir.

Tek bir şeyle ilgilidir, o da para. Ne eksik ne fazla.

Çeviren: Doğa Başak Öztürk @dogaslj