Bazı rakip kulüpler Manchester City’nin mali durumuna ilişkin yeni bir soruşturma açılması için baskı yaparken Premier League kulüpleri arasında ciddi bir ayrışma ortaya çıktı. Manchester City hâlihazırda 114 suçlu bulunma kararının sonuçlarıyla karşı karşıya olsa da kulübün 2018 sonrasına ait mali kayıtlarının incelenmesi yönündeki talep giderek artıyor.

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Manchester devine yönelik yeni inceleme baskısı

Manchester City'nin 114 mali suçlamadan suçlu bulunduğunun eylül ayında doğrulanmasının ardından, haberlere göre üst ligdeki bazı rakipleri şimdi yeni adımlar atılmasını talep ediyor. İlk karar, 2009 ile 2018 arasındaki iddia edilen kural ihlallerini kapsıyordu. Ancak kulübün o tarihten sonraki mali faaliyetlerinin de incelenmesi yönündeki baskı artıyor.

Ne var ki bu talep, Premier League kulüplerinin üst düzey yöneticileri arasında belirgin bir görüş ayrılığı yarattı. Bir kesim 2018 sonrası dönemin derhal incelenmesini isterken diğerleri, ligin itibarına daha fazla zarar verebilecek uzun soluklu bir hukuk mücadelesini yeniden başlatmakta tereddüt ediyor.

Sponsorluk anlaşmalarına ilişkin sorular

Temel anlaşmazlık noktalarından biri, bağımsız komisyonun City'nin sponsorluk anlaşmalarına ilişkin tespitleri. İlk kararda, kulüp sahiplerinin yatırımı olduğu iddia edilen ancak sponsorluk anlaşması gibi gösterilen anlaşmalara dikkat çekildi. The Independent'a göre rakip kulüplerin yöneticileri, bu uygulamaların aniden sona erdiğine şüpheyle yaklaşıyor ve 2018'den sonra gerçekten bir şey değişip değişmediğini sorguluyor.

Komisyon ayrıca kulüp ile Abu Dabi merkezli sponsorlarının ilişkili taraflar olduğunu tespit etti. Rakip kulüplerin yetkilileri, bu ilişkinin değişmeden sürmesi hâlinde sonraki sezonlara ilişkin ek suçlamalar için sağlam bir dayanak oluşacağına inanıyor.

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Öte yandan, devam eden süreç İngiliz futbolunda yaygın bir hayal kırıklığına zaten yol açtı. Bazı üst düzey yöneticiler, ikinci bir davanın spor açısından ciddi bir sıkıntı yaratabileceğinden endişe ediyor ve yeni bir uzun soruşturma başlatmak yerine bu süreci geride bırakmayı tercih ediyor.

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Delil engelleri ve stratejik baskı

Olası yeni bir soruşturmanın önünde önemli lojistik engeller bulunuyor. İlk suçlamalar, büyük ölçüde Der Spiegel tarafından 2018'de yayımlanan çok sayıda sızdırılmış e-postaya dayanıyordu. Rakip kulüpler, 2018 sonrası dönem için aynı düzeyde somut delil elde edilmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu kabul ediyor.

Buna rağmen bazı yöneticiler, ikinci bir soruşturma ihtimalini stratejik bir pazarlık kozu olarak görüyor. Yeni adımlar atılacağı tehdidinin City'yi yaklaşan cezasını kabul etmeye zorlayabileceği ve mevcut davayı itirazlarla süresiz olarak uzatmasını engelleyebileceği düşünülüyor.

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Önerilen bu ikinci inceleme, kulüp için son derece başarılı geçen bir dönemi kapsıyor. Söz konusu sekiz yıllık dönem, Pep Guardiola'nın takıma altı Premier League şampiyonluğu kazandırdığı döneme denk geliyor. Bu da lig açısından sürecin önemini kayda değer ölçüde artırıyor.

Yeni yılda beklenen karar

Manchester City suçlamaları kesin bir dille reddediyor ve ilk karara itiraz etmiş durumda. Kulüp, adını temize çıkaracak “çürütülemez kanıtlara” sahip olduğunu savunuyor. İtiraza ve ardından uygulanacak cezalara ilişkin nihai kararın yeni yılda verilmesi bekleniyor.

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Yaptırımlar henüz kararlaştırılmadı. Ancak suçlu bulunmasına ilişkin kararlar onanırsa kulüp daha önce görülmemiş cezalarla karşı karşıya kalacak. Ağır bir para cezası, ciddi bir puan silme cezası veya Premier League'den tamamen ihraç, olasılıklar arasında yer alıyor.