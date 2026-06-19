Premier Lig’de durma noktasına gelen görüşmeler, Barcelona’ya bir savunma oyuncusu transferi için kapı açıyor

Barcelona, yaz transfer piyasasına tüm fırsatları yakından takip etmek üzere yüksek bir konsantrasyonla giriyor. Katalan devi, Hollandalı savunma oyuncusu Micky van de Ven’in Tottenham Hotspur’daki durumundaki gelişmeleri yakından izliyor.

"Marca" gazetesinin İngiliz kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Hollanda milli takım oyuncusu henüz sözleşmesini yenilemedi. Van de Ven'in Spurs ile olan mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece iki yıl kaldı; ayrıca sözleşmede üçüncü bir yıl için uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Londralı kulübün yönetimi ile oyuncu arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri bir süredir devam etse de, İngiliz basınındaki haberler müzakerelerin şu anda dondurulduğunu ve geçici olarak durdurulduğunu doğruladı.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi’nin kadrosunda vazgeçilmez bir isim olarak görülüyor. De Zerbi, oyuncuyu Premier Lig’de oynayan en iyi sol ayaklı stoper olarak tanımlıyor. Van Dijk, 1,93 metrelik boyu ve muazzam fiziksel yapısının yanı sıra, ayrıca taktiksel esnekliği ve sol bek pozisyonunda verimli bir şekilde görev yapabilme yeteneği de öne çıkıyor.

Blaugrana’nın Hollandalı savunmacıyı kadrosuna katma görevi kolay olmayacak; çünkü onu takip eden tek kulüp onlar değil; çeşitli Premier Lig kulüpleri de, farklı turnuvalarda 45 maça çıkıp 7 gol atarak bir golün de asistini yaptığı olağanüstü bir sezonun ardından, bu oyuncuya ciddi ilgi gösteriyor.

Uluslararası alanda ise Van de Ven, milli takımında parlak bir dönem yaşıyor; Hollanda milli takımının Dünya Kupası finallerindeki açılış maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı ve bu maç, Japonya milli takımıyla 2-2 berabere sonuçlandı. Teknik direktör Ronald Koeman, onu sol bek pozisyonunda ilk 11’de oynatarak, Van de Ven’in Avrupa transfer piyasasında en çok aranan modern savunma oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.