Premier Lig'de devrim gibi karar: Hillsborough faciasından sonra ilk kez taraftarlar tribünlerde ayakta durabilecek

1989'da 97 taraftarın bir ezilme sonrasında öldüğü Hillsborough felaketinin ardından taraftarlar sadece koltukta oturabiliyordu.

Premier Lig ve Championship kulüplerinin 2022-23 sezonunun başından itibaren güvenli ayakta durma alanları oluşturmasına izin verilecek.

Beş kulüp - Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur ve Cardiff City - 2021-22'nin ikinci yarısında hükümet tarafından pilot çalışmaya katıldı.

Brentford, QPR ve Wolves, ev sahibi ve deplasman taraftarları için belirlenmiş oturma alanlarında lisanslı ayakta durma teklifinde onlara katılacak sonraki kulüpler olacak.

Yeni sezonda diğer kulüplerin de aynı yolu izlemesi bekleniyor.

Wembley Stadyumu, sezonun ilerleyen dönemlerinde yerel maçlarda taraftarlar için küçük bir lisanslı ayakta durma alanı da sunacak.

Stadyumlar bir başvuru sürecinin ardından seçildi ve daha iyi CCTV kullanımı, iyileştirilmiş komiser eğitimi ve taraftarların kesinlikle 'tek kişi, tek alan' ile sınırlandırılması dahil olmak üzere katı koşullar belirlendi.

Ne söylendi?

Futbol Seyircileri Yasası'nda gerekli yasal değişiklikler Pazartesi günü Parlamento'ya sunuldu.

Kültür Bakanı Nadine Dorries, "Güçlü bir deneme, kapsamlı kanıtlar ve modern mühendislik sayesinde, şimdi bir kez daha kendi sahamızda durmaya hazırız" dedi.

"Tribünleri yeniden tanıtmıyoruz ve yalnızca sıkı güvenlik kriterlerini karşılayan kulüplere izin verilecek."

Taraftarların ayakta durmalarına izin verildi ve Nisan ayında Spor Sahaları Güvenlik Kurumu (SGSA) tarafından görevlendirilen CFE Research tarafından hazırlanan bir ara rapor, güvenli ayakta durmanın "seyirci güvenliği üzerinde olumlu bir etkisi" olduğunu ve daha iyi olduğunu söyledi.

Daha sonra Mayıs ayında, Spor Bakanı Nigel Huddleston, stadyumların gelecek sezon lisanslı oturma alanlarına sahip olmasına izin vermek için "düşündüğünü" söyledi.

2 Ocak'ta Stamford Bridge, Chelsea ve Liverpool'un Premier Lig'de 2-2 berabere kaldıkları karşılaşma, neredeyse 30 yıldır lisanslı olarak ayakta durmaya izin verilen ilk maç oldu.

Facia sonrası ilk

1990'ların başında tamamen koltuklu stadyumların kabul edilmesinden bu yana Premier Lig sahalarında belirlenmiş ayakta durma alanları görülmedi. 1989'da 97 taraftarın bir ezilme sonrasında öldüğü Hillsborough felaketinin ardından Taylor Raporu'nun bir tavsiyesiyle bu karar alınmıştı.

Yerel makamların ve polisin bunun tehlikeli olduğuna dair düzenli uyarılarına rağmen, birçok yerde seyirciler, çoğunlukla kalelerin arkasında olmak üzere, oturma alanlarında ayakta durmaya devam etti.

Huddleston Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Yaşadıklarıma ve pilot program aracılığıyla öğrendiklerimize dayanarak, güvenli ayakta duruş, futbol stadyumlarımızda elektrikli bir atmosfer sağlayacak" dedi.

"Taraftarlar bunun için uzun süredir kampanya yürütüyor ve trajik Hillsborough felaketinden etkilenen aileler de dahil olmak üzere destekçi gruplarıyla dikkatli bir şekilde çalıştık."

Bundesliga'da bu alanlar yaygındır ve Avrupa'nın geri kalanında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avustralya'da benzer örnekler vardır.

Daha fazla okuma

Fiorentina, Real Madrid'in Sırp golcüsü Luka Jovic'i bedelsiz olarak transfer ediyor