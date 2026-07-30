Premier Lig’de büyük şok: teknik direktör, berbat geçen hazırlık döneminin ardından sözleşmesini iade etti

Fabrizio Romano'nun haberine göre Eddie Howe artık Newcastle United'ın menajeri değil. Menajer, kulüpte devam etmeme kararını kendisi aldı.

The Athletic'e göre ayrılma kararı Howe'un kendisinden geldi. Başlangıçta iki taraf da yeni sezona birlikte başlamayı istiyordu, ancak Howe sözleşmesini feshetmeye karar verdi.

Beş yıldır St. James’ Park'ta takımın başında olan menajer, kariyerine bir ara vermek istiyor. 48 yaşındaki teknik adam, kararını çarşamba günü kulüp içinde duyurdu.

Newcastle çok hızlı hareket etti ve Howe'un yerine geçecek isim şimdiden hazır. Al-Ahli'nin Alman teknik direktörü Matthias Jaissle'ın, Sean Steur ile Sven Botman'ın yeni menajeri olması bekleniyor.

Newcastle geçen pazar günü sezon hazırlıklarına beşinci lig ekibi Gateshead ile oynadığı hazırlık maçıyla başladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Çarşamba günü ise Bristol City'ye 4-1 mağlup oldu.

Newcastle, ayrılan Howe yönetiminde 2025'te Carabao Cup'ı kazandı. Ayrıca 2023'te Newcastle'da yirmi yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi futbolu oynandı.