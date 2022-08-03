Premier Lig'de artık yalnızca belirli maçlardan önce ırkçılığa karşı diz çökülecek

Kaptanlar, yeni protokolü imzaladılar ancak futbolda ayrımcılığa karşı mücadele devam edecek.

Premier Lig, 2022-23 sezonu öncesinde ırkçılığa karşı diz çökme hareketiyle ilgili değişiklikleri onayladı.

Oyuncular, artık her maçtan önce diz çökmeyecek. Bu hafta sonu da dahil olmak üzere sezon içindeki birkaç maçta ırkçılığa karşı eylem planı harekete geçirilecek.

20 kulübün kaptanları yeni protokolleri kabul etti ve tüm taraflar hala ırkçılığı ve ayrımcılığı oyundan silmeye kararlı.

Kaptanlar ne söyledi?

Premier Lig kaptanları ortak bir bildiri yayınladı:

"Her türlü ırkçılığa karşı birliğimizi vurgulamak için sezon boyunca diz çökme adına önemli anları seçmeye karar verdik. Bunu yaparken ortak bir amaç için dayanışma göstermeye devam ediyoruz.

"Irksal önyargıyı ortadan kaldırmaya ve herkes için saygı ile eşit fırsatlara sahip kapsayıcı bir toplum yaratmaya kararlı bir şekilde bağlıyız."

Hangi maçlardan önce diz çökülecek?

Yeni sezonun açılış haftasındaki tüm maçların yanı sıra Ekim ve Mart aylarında 'Irkçılığa Yer Yok' pankartları da planlandı.

Oyuncular ayrıca Boxing Day maçları, sezonun son maçı ve FA Cup ve Lig Kupası finalleri öncesinde diz çökecek.