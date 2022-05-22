Premier Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yeni sezona katılacak takımlar ve fikstür tarihi

Birçok futbol otoritesine göre dünyanın en kaliteli futbol ligi olan Premier Lig'de 2021-2022 sezonu büyük bir çekişmeye sahne olurken, yeni sezonun da benzer bir heyecan yaşatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası nedeniyle gelecek sezonun programında birkaç değişikliğe gitme kararı alan Premier Lig'de 2022-2023 sezonuna ilişkin bilmediğiniz her şeye GOAL Türkiye aracılığıyla göz atın.

Premier Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?

Katar'da sezon ortasında oynanacak Dünya Kupası nedeniyle Premier Lig'de sezon 6 Ağustos'ta yani her zamankinden daha erken başlayacak. Ligde 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta ligin yeni takımı Brentford'un Arsenal'i 2-0 yendiği karşılaşmayla başlamıştı. Lig 12-13 Kasım'da oynanacak maçların ardından araya girecek.

Premier Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman bitecek?

2022 Dünya Kupası karşılaşmaları 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. 26 Aralık öncesinde tüm takımlar kısa bir dinlenme süreci yaşayacak. Bu andan itibaren tekrar herhangi bir ara verilmeyecek sezon 28 Mayıs 2023'te sona erecek.

Premier Lig'de 2022-2023 sezonunda hangi takımlar yer alacak?

Arsenal

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Fulham

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle United

Southampton

Tottehnam

West Ham United

Wolverhampton

Her zaman olduğu gibi 20 takımla oynanacak olan Premier Lig, küme düşen üç takımın yerine lige yükselecek üç takımla oynanacak. Ligin fikstürü 16 Haziran 2022 Perşembe günü belli olacak.

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