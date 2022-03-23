Chelsea'nin başarılı stoperi Antonio Rüdiger, Premier Lig'de bu sezon en yüksek maksimum hıza ulaşan oyuncu oldu.

Almanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Rüdiger, bu sezon Chelsea adına 42 maça çıkarak Thomas Tuchel'in vazgeçilmezleri arasına girdi.

Ancak Chelsea, Rüdiger'i elinden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. Kulüp sahibi Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar sözleşme görüşmelerini daha karmaşık hale getirdi.

Premier Lig'in en hızlı oyuncuları

Ligin en iyi savunmacıları arasında gösterilen Rüdiger, Brighton maçında ulaştığı saatte 36.7 km'lik hızla listenin ilk sırasında.

29 yaşındaki oyuncu, devre arasında Wolverhampton'dan Barcelona'ya kiralanan Adama Traore ile Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı geride bıraktı. Hem Traore, hem de Salah saatte 36.6 km maksimum hıza çıktı.

Salah'ın takım arkadaşı Ibrahima Konate dördüncü sırayı alırken, ilk altıyı Aston Villa'dan Ollie Watking ve Leicester'ın santraforu Patson Daka tamamladı.

36.7 - Antonio Rüdiger has the highest recorded top speed in the Premier League this season, with 36.7 km/h against Brighton:



36.7 - Antonio Rüdiger

36.6 - Mohamed Salah

36.6 - Adama Traoré

36.2 - Ibrahima Konaté

36.1 - Ollie Watkins

36.1 - Patson Daka



Lightning. #AskOptaJoe https://t.co/sEvZoVdlj8 — OptaJoe (@OptaJoe) March 22, 2022

Rüdiger'in geleceği

Chelsea, yaptırımlar nedeniyle şu anda yeni transfer yapamıyor ve mevcut personelle sözleşme yenileyemiyor. Rüdiger'in takımdaki geleceği de belirsizliğini koruyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Chelsea haftalık 200 bin pound maaşla Rüdiger'i tarihin en çok kazanan savunmacısı yapmaya hazırlanıyordu.

Rüdiger de Londra'da kalmak istiyor, fakat anlaşmanın imzalanması Chelsea'nin maddi beklentiyi karşılayabilmesine bağlı.

Aksi halde Rüdiger'e olan ilgisi bilinen Juventus, Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih transfer için devreye girebilir.

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