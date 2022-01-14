Premier Lig'de 2021-2022 sezonunda gerçekleşen bütün tranferler: Trippier, Coutinho ve diğerleri

Uğur Aktan
Getty

Premier Lig takımlarının kadrolarını güçlendirme çalışmaları sürerken, atılan tüm imzaları GOAL Türkiye'den takip edin.

Avrupa'da kış transfer dönemi resmen başlarken, kulüplerin yapacağı takviyeler de büyük bir merakla bekleniyor.

Premier Lig'de 1 Ocak 2022'de başlayan transfer dönemi 31 Ocak'a kadar sürecek. 

GOAL, sezon boyunca Premier Lig takımlarının aldığı ve gönderdiği oyuncuları sizlere sunuyor.

Editörün Seçtikleri

Takımlar

  1. Arsenal
  2. Aston Villa
  3. Brentford
  4. Brighton
  5. Burnley
  6. Chelsea
  7. Crystal Palace
  8. Everton
  9. Leeds
  10. Leicester City
  11. Liverpool
  12. Man City
  13. Manchester United
  14. Newcastle United
  15. Norwich
  16. Southampton
  17. Tottenham
  18. Watford
  19. West Ham
  20. Wolves

Arsenal'in transferleri

Arsenal'e kışın gelenler:

Arsenal'den kışın gidenler:

Arsenal'e yazın gelenler:

Arsenal'den yazın gidenler:

  • David Luiz 
  • Matteo Guendouzi (Marseille, kiralık)
  • William Saliba (Marseille, kiralık)
  • Levi Laing
  • Joseph Olowu
  • Jason Sraha
  • Trae Coyle (Lausanne Sport)
  • Zach Medley (KV Oostende)
  • Dinos Mavropanos (Stuttgart, kiralık)
  • Daniel Oyegoke (Brentford)
  • Matt Smith (Doncaster, kiralık)
  • Daniel Ballard (Millwall, kiralık)
  • Ben Sheaf (Coventry)
  • Mark McGuinness (Cardiff)
  • Tyreece John-Jules (Blackpool, kiralık)
  • Harry Clarke (Ross County, kiralık)
  • Joe Willock (Newcastle United)
  • Hector Bellerin (Real Betis, kiralık)
  • Alex Runarsson (OH Leuven, kiralık)
  • Reiss Nelson (Feyenoord, kiralık)
  • Jonathan Dinzeyi (Carlisle, kiralık)

Aston Villa'nın transferleri

Aston Villa'ya kışın gelenler:

Aston Villa'dan kışın gidenler:

  • Keinan Davis (Nottingham Forest, kiralık)
  • Wesley (Internacional, kiralık)
  • Aaron Ramsey (Cheltenham Town, kiralık)
  • Caleb Chukwuemeka (Livingston, kiralık)

Aston Villa'ya yazın gelenler:

Aston Villa'dan yazın gidenler:

  • Tom Heaton (Manchester United)
  • Ahmed El Mohamedy
  • Lewis Brunt
  • Brad Burton 
  • Jack Clarke 
  • Charlie Farr 
  • Ben Guy 
  • Callum Rowe 
  • Harrison Sohna 
  • Michael Tait 
  • Jake Walker
  • Bjorn Engels (Royal Antwerp)
  • Indiana Vassilev (Inter Miami, kiralık)
  • Lovre Kalinic (Hajduk Split, kiralık)
  • Jack Grealish (Manchester City)
  • Louie Barry (Ipswich, kiralık)
  • Brad Young (Carlilse, kiralık)
  • Tyreik Wright (Salford, kiralık)
  • Mungo Bridge (Annecy, kiralık)
  • Frederic Guilbert (Strasbourg, kiralık)
  • Dominic Revan (Northampton, kiralık)

Brentford'un transferleri

Brentford'a kışın gelenler:

  • Jonas Lossl (Midtjylland)

Brentford'dan kışın gidenler

  • Joe Adams (Dundalk)
  • Lachlan Brook (Adelaide United, kiralık)

Brentford'a yazın gelenler:

  • Myles Peart-Harris (Chelsea)
  • Kristoffer Ajer (Celtic)
  • Matthew Cox (Wimbledon)
  • Daniel Oyegoke (Arsenal)
  • Dom Jefferies (Salisbury)
  • Jude Russell (Crystal Palace)
  • Frank Onyeka (Midtjylland)
  • Alvaro Hernandez (Huesca, kiralık)

Brentford'dan yazın gidenler:

  • Emiliano Marcondes (Bournemouth)
  • Aaron Pressley (AFC Wimbledon, kiralık)
  • Henrik Dalsgaard (Midtjylland)
  • Kane O'Connor 
  • Jared Thompson 
  • Aubrel Koutsimouka 
  • Julian Carre 
  • Luke Daniels 

Brighton'nın transferleri

Brighton'a kışın gelenler:

  • Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin)

Brighton'dan kışın gidenler:

  • Aaron Connolly (Middlesborough, kiralık)
  • Leo Ostigard (Genoa, kiralık)
  • Jurgen Locadia (Bochum)
  • Kacper Kozlowski (Union SG, kiralık)
  • Taylor Richards (Birmingham, kiralık)

Brighton'a yazın gelenler:

  • Kjell Scherpen (Ajax)
  • Enock Mwepu (RB Salzburg)
  • Jeremy Sarmiento (Benfica)
  • Gary Dicker (Kilmarnock)
  • Kaoru Mitoma (Kawasaki Frontale)
  • Marc Cucurella (Getafe)

Brighton'dan yazın gidenler:

  • Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord)
  • Jose Izquierdo
  • Davy Propper (PSV)
  • Romaric Yapi (Vitesse)
  • Teddy Jenks (Aberdeen, kiralık)
  • Alex Cochrane (Hearts, kiralık)
  • Jan Mlakar (Hajduk Split)
  • Bernardo (Red Bull Salzburg)
  • Jensen Weir (Cambridge, kiralık)
  • Mat Ryan (Real Sociedad)
  • Viktor Gyokeres (Coventry)
  • Ryan Longman (Hull, kiralık)
  • Carl Rushworth (Walsall, kiralık)
  • Ben White (Arsenal)
  • Lars Dendoncker (St Johnstone, kiralık)
  • Abdallah Sima (Stoke, kiralık)
  • Reda Khadra (Blackburn, kiralık)

Burnley'nin transferleri

Burnley'e kışın gelenler:

Burnley'den kışın gidenler:

Burnley'e yazın gelenler:

  • Wayne Hennessey (Crystal Palace)
  • Nathan Collins (Stoke)
  • Mark Helm (Man Utd)
  • Jacob Bedeau (Scunthorpe)
  • Harry Williams 
  • Ethen Vaughan (Norwich)
  • Connor Roberts (Swansea)

Burnley'den yazın gidenler:

  • Robbie Brady
  • Conor Barrett 
  • Jordan Cropper 
  • Ismail Diallo 
  • Marcel Elva-Fountaine 
  • Arman Taranis 
  • Matty Rain 
  • Ryan Cooney (Morecambe)
  • Ben Gibson (Norwich)
  • Jimmy Dunne (QPR)
  • Joel Mumbongo (Accrington, kiralık)
  • Lukas Jensen (Carlisle, kiralık)
  • Bailey Peacock-Farrell (Sheffield Wednesday, kiralık)
  • Adam Phillips (Morecambe, kiralık)
  • Diego Rico (Real Sociedad)
  • Richard Nartey (Mansfield, kiralık)

Chelsea'nin transferleri

Chelsea'ye kışın gelenler:

Chelsea'den kışın gidenler:

Chelsea'ye yazın gelenler:

Chelsea'den yazın gidenler:

Crystal Palace'ın transferleri

Crystal Palace'a kışın gelenler:

  • Killian Phillips (Drogheda United)

Crystal Palace'tan kışın gidenler:

  • Jake O'Brien (Swindon Town, kiralık)

Crystal Palace'a yazın gelenler:

  • Michael Olise (Reading)
  • Marc Guehi (Chelsea)
  • Jacob Montes (Georgetown University)
  • Remi Matthews
  • Joachim Andersen (Lyon)
  • Conor Gallagher (Chelsea, kiralık)
  • Nathaniel Clyne
  • Odsonne Edouard (Celtic)

Crystal Palace'tan yazın gidenler:

  • Sion Spence (Bristol Rovers, kiralık)
  • Stephen Henderson
  • Wayne Hennessey (Burnley)
  • Andros Townsend (Everton)
  • Mamadou Sakho
  • Marcus Bettinelli
  • Gary Cahill 
  • James McCarthy (Celtic)

Everton'ın transferleri

Everton'a kışın gelenler:

  • Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kiev)
  • Nathan Patterson (Rangers)

Everton'dan kışın gidenler:

Everton'a yazın gelenler:

Everton'dan yazın gidenler:

  • Dennis Adeniran (Sheffield Wednesday)
  • Beni Baningime (Hearts)
  • Joshua King (Watford)
  • Theo Walcott (Southampton)
  • Yannick Bolasie
  • Muhammed Besic
  • Matthew Pennington (Shrewsbury Town)
  • Josh Bowler
  • Dennis Adeniran
  • Con Ouzounidis
  • Callum Connolly
  • Bobby Carroll
  • Daniel Lowey
  • Jack McIntyre
  • Dylan Thompson
  • Bernard (Sharjah FC)
  • Nathan Broadhead (Sunderland, kiralık)
  • Niels Nkounkou (Standard Liege, kiralık)

Leeds'in transferleri

Leeds'e kışın gelenler:

  • Mateo Joseph Fernandez (Espanyol)

Leeds'ten kışın gidenler:

  • Ryan Edmondson (Port Vale, kiralık)
  • Cody Drameh (Cardiff City, kiralık)

Leeds'e yazın gelenler:

Leeds'ten yazın gidenler:

  • Kiko Casilla (Elche, kiralık)
  • Alfie McAlmont (Morecambe, kiralık)
  • Gaetano Berardi 
  • Ouasim Bouy 
  • Barry Douglas 
  • Cole Gibbon 
  • Niklas Haugland 
  • Eunan O'Kane 
  • Matthew Turner 
  • Ryan Edmondson (Fleetwood, kiralık)
  • Oliver Casey (Blackpool)
  • Kun Temenuzhkov (Real Union, kiralık)
  • Rafa Mujica (Las Palmas)
  • Ezgjan Alioski
  • Mateusz Bogusz (UD Ibiza, kiralık)
  • Pablo Hernandez (Castellon)
  • Leif Davis (Bournemouth, kiralık)
  • Elia Caprile (Auroroa Pro Patria 1919, kiralık)
  • Helder Costa (Valencia, kiralık)
  • Robbie Gotts (Barrow)
  • Jordan Stevens (Barrow)

Leicester City'nin transferleri

Leicester City'ye kışın gelenler:

Leicester City'den kışın gidenler:

  • Jacob Wakeling (Barrow, kiralık)
  • Filip Benkovic

Leicester City'ye yazın gelenler:

  • Ryan Bertrand (Southampton)
  • Boubakary Soumare (Lille)
  • Patson Daka (Red Bull Salzburg)
  • Jannik Vestergaard (Southampton)
  • Ademola Lookman (RB Leipzig, kiralık)

Leicester City'den yazın gidenler:

  • Josh Knight (Petersborough)
  • Admiral Muskwe (Luton)
  • Christian Fuchs (Charlotte)
  • Wes Morgan (retired)
  • Matty James 
  • Tyrese Shade (Swindon, kiralık)
  • George Hirst (Portsmouth, kiralık)
  • Callum Wright (Cheltenham, kiralık)
  • Daniel Iversen (Preston, kiralık)
  • Khanya Leshabela (Shrewsbury, kiralık)
  • Mitch Clark (Accrington)
  • Dennis Praet (Torino, kiralık)
  • Sam Hughes (Burton, kiralık)

Liverpool'un transferleri

Liverpool'a kışın gelenler:

Liverpool'dan kışın gidenler:

  • Tony Gallacher (St Johnstone, free)
  • Morgan Boyes (Livingston)

Liverpool'a yazın gelenler:

Liverpool'dan yazın gidenler:

Manchester City'nin transferleri

Manchester City'ye kışın gelenler:

Manchester City'den kışın gidenler:

Manchester City'ye yazın gelenler:

Manchester City'den yazın gidenler:

  • Sergio Aguero (Barcelona)
  • Eric Garcia (Barcelona)
  • Louis Moulden (Wolves)
  • Lukas Nmecha (Wolfsburg)
  • Alex Robertson (Ross County, kiralık)
  • Jack Harrison (Leeds)
  • Lewis Fiorini (Lincoln, kiralık)
  • Gavin Bazunu (Portsmouth, kiralık)
  • James Strafford (Accrington, kiralık)
  • Callum Doyle (Hartlepool, kiralık)
  • Taylor Harwood-Bellis (Anderlecht, kiralık)
  • Matt Smith (Hull, kiralık)
  • Ben Knight (Crewe, kiralık)
  • Philippe Sandler (Troyes, kiralık)
  • Patrick Roberts (Troyes, kiralık)
  • Yangel Herrera (Espanyol, kiralık)
  • Tommy Doyle (Hamburg, kiralık)
  • Claudio Gomes (Barnsley, kiralık)

Manchester United'ın transferleri

Manchester United'a kışın gelenler:

Manchester United'dan kışın gidenler:

  • Teden Mengi (Birmingham, kiralık)
  • Ethan Laird (Bournemouth, kiralık)
  • Axel Tuanzebe (Napoli, kiralık)

Manchester United'a yazın gelenler:

Manchester City'dan yazın gidenler:

  • Tahith Chong (Birmingham, kiralık)
  • Daniel James (Leeds)
  • Reece Devine (St Johnstone, kiralık)
  • Sergio Romero 
  • Joel Pereira 
  • Jacob Carney
  • Iestyn Hughes 
  • Arnau Puigmal 
  • Max Taylor 
  • Aliou Traore 
  • Nathan Bishop (Mansfield Town, kiralık)
  • Johan Guadagno (Copenhagen)
  • Mark Helm (Burnley)
  • Max Taylor (Rochdale)
  • Will Fish (Stockport, kiralık)
  • Charlie McCann (Rangers)
  • DiShon Bernard (Hull City, kiralık)
  • Facundo Pellistri (Alaves)
  • Axel Tuanzebe (Aston Villa, kiralık)
  • Ethan Galbraith (Doncaster, kiralık)
  • Ethan Laird (Swansea, kiralık)

Newcastle United'ın transferleri

Newcastle United'a kışın gelenler:

Newcastle United'dan kışın gidenler:

Newcastle United'a yazın gelenler:

Newcastle City'dan yazın gidenler:

  • Lewis Cass (Port Vale, kiralık)
  • Josh Martin (MK Dons, kiralık)
  • Owen Bailey 
  • Oliver Walters 
  • Jude Swailes 
  • Yannick Toure 
  • Oliver Marshall 
  • Tom Midgley 
  • Josh Gilchrist 
  • Josh Harrison 
  • Tai Ebanks 
  • Ludwig Francillette 
  • Florent Indalecio 
  • Kyle Scott
  • George Rounsfell 
  • Lucas Gamblin
  • Lewis Brannen 
  • Jake Turner (Colchester, kiralık)
  • Kell Watts (Wigan, kiralık)
  • Rodrigo Vilca (Doncaster, kiralık)

Norwich City'nin transferleri

Norwich City'ye kışın gelenler:

Norwich City'den kışın gidenler:

  • Tom Dickson-Peters (Gillingham, kiralık)
  • Tyrese Omotoye (Carlisle, kiralık)
  • Bali Mumba (Peterborough United,kiralık)
  • Rocky Bushiri (Hibernian, kiralık)

Norwich City'den yazın gelenler:

Norwich City'ye yazın gidenler:

  • Sam McCallum (QPR, kiralık)
  • Akin Famewo (Charlton, kiralık)
  • Mario Vrancic (Stoke)
  • Sebastian Soto (Porto, kiralık)
  • Daniel Barden (Livingston, kiralık)
  • Alex Tettey 
  • Jordan Thomas 
  • Zach Dronfield 
  • William Hondermarck 
  • Louis Lomas 
  • Ethen Vaughan
  • Emiliano Buendia (Aston Villa)
  • Philip Heise (Karlsruher)
  • Reece McAlear (Inverness, kiralık)
  • Orjan Nyland 
  • Moritz Leitner 
  • Marco Stiepermann 
  • Josh Martin (MK Dons, kiralık)
  • Josip Drmic (HNK Rijeka, kiralık)
  • Gassan Ahadme (Portsmouth, kiralık)
  • Danel Sinani (Huddersfield, kiralık)
  • Tyrese Omotoye (Leyton Orient, kiralık)
  • Daniel Adshead (Gillingham, kiralık)

Southampton'ın transferleri

Southampton'a kışın gelenler:

  • Willy Caballero 

Southampton'dan kışın gidenler:

  • Sam McQueen 
  • Dan Nlundulu (Cheltenham Town, kiralık)
  • Jack Bycroft (Dorchester, kiralık)
  • Jeremi Rodriguez (Burgos, kiralık)
  • Caleb Watts (Crawley Town, kiralık)

Southampton'a yazın gelenler:

  • Romain Perraud (Stade Brest)
  • Theo Walcott (Everton)
  • Tino Livramento (Chelsea)
  • Dynel Simeu (Chelsea)
  • Lyanco Vojnovic (Torino)

Southampton'dan yazın gidenler:

  • Callum Slattery (Motherwell)
  • Mario Lemina (Nice)
  • Ryan Bertrand (Leicester)
  • Jake Vokins (Ross County, kiralık)
  • Dan Nlundulu (Lincoln, kiralık)
  • Jake Hesketh 
  • Josh Sims 
  • David Agbontohoma 
  • Lucas Defise 
  • Pascal Kpohomouh 
  • Kingsley Latham
  • Kameron Ledwidge 
  • James Morris 
  • Thomas O'Connor 
  • Tommy Scott 
  • Wesley Hoedt (Anderlecht)
  • Kayne Ramsey (Crewe)
  • Angus Gunn (Norwich)
  • Alex Jankewitz (Young Boys)
  • Will Ferry (Crawley, kiralık)
  • Danny Ings (Aston Villa)
  • Jannik Vestergaard (Leicester)
  • Michael Obafemi (Swansea)

Tottenham'ın transferleri

Tottenham'a kışın gelenler:

Tottenham'dan kışın gidenler:

Tottenham'a yazın gelenler:

Tottenham'dan yazın gidenler:

  • Moussa Sissoko (Watford)
  • Juan Foyth (Villarreal)
  • Danny Rose (Watford, free)
  • Paulo Gazzaniga 
  • Enock Asante 
  • Chay Cooper 
  • Keenan Ferguson 
  • George Marsh (Wimbledon)
  • Rodel Richards 
  • Jack Roles 
  • Aaron Skinner 
  • Kazaiah Sterling 
  • Shilow Tracey
  • Troy Parrott (MK Dons, kiralık)
  • Kion Etete (Northampton, kiralık)
  • Jamie Bowden (Oldham, kiralık)
  • Joe Hart (Celtic)
  • Jubril Okedina (Cambridge United)
  • Toby Alderweireld (Al-Duhail)
  • TJ Eyoma (Lincoln)
  • Cameron Carter-Vickers (Celtic, kiralık)
  • J'Neil Bennett (Crewe, kiralık)

Watford'ın transferleri

Watford'a kışın gelenler:

  • Hassane Kamara (Nice)
  • Samir (Udinese)
  • Maduka Okoye (Sparta Rotterdam)
  • Edo Kayembe (Eupen)

Watford'dan kışın gidenler:

  • Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, kiralık)

Watford'a yazın gelenler:

  • Danny Rose (Tottenham)
  • Kwadwo Baah (Rochdale)
  • Mattie Pollock (Grimsby Town)
  • Imran Louza (Nantes)
  • Ashley Fletcher (Middlesbrough) 
  • Emmanuel Dennis (Club Brugge)
  • Dapo Mebude (Rangers)
  • Peter Etebo (Stoke, kiralık)
  • Joshua King (Everton)
  • Vincent Angelini
  • Josh O'Brien (Seattle Sounders)
  • James Morris (Southampton)
  • Juraj Kucka (Parma)
  • Ozan Tufan (Fenerbahce, kiralık)

Watford'dan yazın gidenler:

  • Bosun Lawal (Celtic)
  • Achraf Lazaar
  • Carlos Sanchez 
  • Jerome Sinclair 
  • Mamadou M’Baye 
  • Ben Wilmot (Stoke)
  • Ignacio Pussetto (Udinese, kiralık)
  • Adalberto Penaranda (Las Palmas, kiralık)
  • Tiago Cukur (Doncaster, kiralık)
  • Myles Roberts (Concord Rangers, kiralık)
  • Pontus Dahlberg (Doncaster, kiralık)
  • Dante Baptiste (Farnborough, kiralık)
  • Alfie Marriott (Kings Langley, kiralıkn)
  • Daniel Phillips (Gillingham, kiralık)
  • Philip Zinckernagel (Nottingham Forest, kiralık)
  • Joseph Hungbo (Ross County, kiralık)
  • Will Hughes (Crystal Palace)
  • Jaime Alvarado (Racing de Ferrol, kiralık)
  • Nathaniel Chalobah (Fulham)
  • Domingos Quina (Fulham, kiralık)
  • Andre Gray (QPR, kiralık)

West Ham'ın transferleri

West Ham'a kışın gelenler:

West Ham'dan kışın gidenler:

West Ham'a yazın gelenler:

  • Alphonse Areola (Paris Saint-Germain, kiralık)
  • Thierry Nevers (Reading)
  • Pierre Ekwah Elimby (Chelsea)
  • Armstrong Oko-Flex (Celtic)
  • Alex Kral (Spartak Moskova)
  • Nikola Vlasic (CSKA Moskova)

West Ham'dan yazın gidenler:

  • Felipe Anderson (Lazio)
  • Oladapo Afolayan (Bolton)
  • Fabian Balbuena 
  • Sean Adarkwa 
  • Olatunji Akinola 
  • Samuel Caiger 
  • Alfie Lewis
  • Joshua Okotcha 
  • Joseph Anang (Stevenage, kiralık)
  • Nathan Trott (Nancy, kiralık)
  • Nathan Holland (Oxford, kiralık)
  • Xande Silva (Nottingham Forest)
  • Conor Coventry (Peterborough,kiralık)

Wolves'ın transferleri

Wolves'a kışın gelenler:

  • Hayao Kawabe (Grasshoppers)

Wolves'tan kışın gidenler:

  • Theo Corbeanu (MK Dons)

Wolves'a yazın gelenler:

  • Jose Sa (Olympiakos)
  • Rayan Ait-Nouri (Angers)
  • Francisco Trincao (Barcelona, kiralık)
  • Yerson Mosquera (Atletico Nacional)
  • Louie Moulden (Man City, free)
  • Bendeguz Bolla (Fehervar)

Wolves'tan yazın gidenler:

  • Rui Patricio (Roma) 
  • Ruben Vinagre (Sporting Lisbon)
  • Sadou Diallo (Forest Green, free)
  • Dion Sanderson (Birmingham, kiralık)
  • Cyriaque Mayounga 
  • Hong Wan 
  • Toti Gomes (Grasshoppers, kiralık)
  • Leonardo Campana (Grasshoppers, kiralık)
  • Bendeguz Bolla (Grasshoppers, kiralık)
  • Matija Sarkic (Birmingham, kiralık)
  • Theo Corbeanu (Sheffield United, kiralık)
  • Taylor Perry (Cheltenham Town, kiralık)
  • Owen Otasowie (Club Brugge)
  • Morgan Gibbs-White (Sheffield United, kiralık)