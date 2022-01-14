Premier Lig'de 2021-2022 sezonunda gerçekleşen bütün tranferler: Trippier, Coutinho ve diğerleri
Uğur Aktan
Getty
Avrupa'da kış transfer dönemi resmen başlarken, kulüplerin yapacağı takviyeler de büyük bir merakla bekleniyor.
Premier Lig'de 1 Ocak 2022'de başlayan transfer dönemi 31 Ocak'a kadar sürecek.
GOAL, sezon boyunca Premier Lig takımlarının aldığı ve gönderdiği oyuncuları sizlere sunuyor.
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Takımlar
- Arsenal
- Aston Villa
- Brentford
- Brighton
- Burnley
- Chelsea
- Crystal Palace
- Everton
- Leeds
- Leicester City
- Liverpool
- Man City
- Manchester United
- Newcastle United
- Norwich
- Southampton
- Tottenham
- Watford
- West Ham
- Wolves
Arsenal'in transferleri
Arsenal'e kışın gelenler:
Arsenal'den kışın gidenler:
- Harry Clarke (Hibernian, kiralık)
- Ainsley Maitland-Niles (Roma, kiralık)
- Folarin Balogun (Middlesbrough, kiralık)
Arsenal'e yazın gelenler:
- Nuno Tavares (Benfica)
- Albert Sambi Lokonga (Anderlecht)
- Ben White (Brighton)
- Mika Biereth (Fulham)
- Martin Odegaard (Real Madrid)
- Aaron Ramsdale (Sheffield United)
- Takehiro Tomiyasu (Bologna)
Arsenal'den yazın gidenler:
- David Luiz
- Matteo Guendouzi (Marseille, kiralık)
- William Saliba (Marseille, kiralık)
- Levi Laing
- Joseph Olowu
- Jason Sraha
- Trae Coyle (Lausanne Sport)
- Zach Medley (KV Oostende)
- Dinos Mavropanos (Stuttgart, kiralık)
- Daniel Oyegoke (Brentford)
- Matt Smith (Doncaster, kiralık)
- Daniel Ballard (Millwall, kiralık)
- Ben Sheaf (Coventry)
- Mark McGuinness (Cardiff)
- Tyreece John-Jules (Blackpool, kiralık)
- Harry Clarke (Ross County, kiralık)
- Joe Willock (Newcastle United)
- Hector Bellerin (Real Betis, kiralık)
- Alex Runarsson (OH Leuven, kiralık)
- Reiss Nelson (Feyenoord, kiralık)
- Jonathan Dinzeyi (Carlisle, kiralık)
Aston Villa'nın transferleri
Aston Villa'ya kışın gelenler:
Aston Villa'dan kışın gidenler:
- Keinan Davis (Nottingham Forest, kiralık)
- Wesley (Internacional, kiralık)
- Aaron Ramsey (Cheltenham Town, kiralık)
- Caleb Chukwuemeka (Livingston, kiralık)
Aston Villa'ya yazın gelenler:
- Emiliano Buendia (Norwich City)
- Ashley Young (Inter)
- Josh Feeney (Fleetwood Town)
- Axel Tuanzebe (Man Utd, kiralık)
- Danny Ings (Southampton)
- Leon Bailey (Bayer Leverkusen)
- Tim Iroegbunam (West Brom)
- Finn Azaz (West Brom)
Aston Villa'dan yazın gidenler:
- Tom Heaton (Manchester United)
- Ahmed El Mohamedy
- Lewis Brunt
- Brad Burton
- Jack Clarke
- Charlie Farr
- Ben Guy
- Callum Rowe
- Harrison Sohna
- Michael Tait
- Jake Walker
- Bjorn Engels (Royal Antwerp)
- Indiana Vassilev (Inter Miami, kiralık)
- Lovre Kalinic (Hajduk Split, kiralık)
- Jack Grealish (Manchester City)
- Louie Barry (Ipswich, kiralık)
- Brad Young (Carlilse, kiralık)
- Tyreik Wright (Salford, kiralık)
- Mungo Bridge (Annecy, kiralık)
- Frederic Guilbert (Strasbourg, kiralık)
- Dominic Revan (Northampton, kiralık)
Brentford'un transferleri
Brentford'a kışın gelenler:
- Jonas Lossl (Midtjylland)
Brentford'dan kışın gidenler
- Joe Adams (Dundalk)
- Lachlan Brook (Adelaide United, kiralık)
Brentford'a yazın gelenler:
- Myles Peart-Harris (Chelsea)
- Kristoffer Ajer (Celtic)
- Matthew Cox (Wimbledon)
- Daniel Oyegoke (Arsenal)
- Dom Jefferies (Salisbury)
- Jude Russell (Crystal Palace)
- Frank Onyeka (Midtjylland)
- Alvaro Hernandez (Huesca, kiralık)
Brentford'dan yazın gidenler:
- Emiliano Marcondes (Bournemouth)
- Aaron Pressley (AFC Wimbledon, kiralık)
- Henrik Dalsgaard (Midtjylland)
- Kane O'Connor
- Jared Thompson
- Aubrel Koutsimouka
- Julian Carre
- Luke Daniels
Brighton'nın transferleri
Brighton'a kışın gelenler:
- Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin)
Brighton'dan kışın gidenler:
- Aaron Connolly (Middlesborough, kiralık)
- Leo Ostigard (Genoa, kiralık)
- Jurgen Locadia (Bochum)
- Kacper Kozlowski (Union SG, kiralık)
- Taylor Richards (Birmingham, kiralık)
Brighton'a yazın gelenler:
- Kjell Scherpen (Ajax)
- Enock Mwepu (RB Salzburg)
- Jeremy Sarmiento (Benfica)
- Gary Dicker (Kilmarnock)
- Kaoru Mitoma (Kawasaki Frontale)
- Marc Cucurella (Getafe)
Brighton'dan yazın gidenler:
- Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord)
- Jose Izquierdo
- Davy Propper (PSV)
- Romaric Yapi (Vitesse)
- Teddy Jenks (Aberdeen, kiralık)
- Alex Cochrane (Hearts, kiralık)
- Jan Mlakar (Hajduk Split)
- Bernardo (Red Bull Salzburg)
- Jensen Weir (Cambridge, kiralık)
- Mat Ryan (Real Sociedad)
- Viktor Gyokeres (Coventry)
- Ryan Longman (Hull, kiralık)
- Carl Rushworth (Walsall, kiralık)
- Ben White (Arsenal)
- Lars Dendoncker (St Johnstone, kiralık)
- Abdallah Sima (Stoke, kiralık)
- Reda Khadra (Blackburn, kiralık)
Burnley'nin transferleri
Burnley'e kışın gelenler:
Burnley'den kışın gidenler:
- Jacob Bedeau (Morecambe)
- Anthony Glennon (Barrow, kiralık)
- Chris Wood (Newcastle)
Burnley'e yazın gelenler:
- Wayne Hennessey (Crystal Palace)
- Nathan Collins (Stoke)
- Mark Helm (Man Utd)
- Jacob Bedeau (Scunthorpe)
- Harry Williams
- Ethen Vaughan (Norwich)
- Connor Roberts (Swansea)
Burnley'den yazın gidenler:
- Robbie Brady
- Conor Barrett
- Jordan Cropper
- Ismail Diallo
- Marcel Elva-Fountaine
- Arman Taranis
- Matty Rain
- Ryan Cooney (Morecambe)
- Ben Gibson (Norwich)
- Jimmy Dunne (QPR)
- Joel Mumbongo (Accrington, kiralık)
- Lukas Jensen (Carlisle, kiralık)
- Bailey Peacock-Farrell (Sheffield Wednesday, kiralık)
- Adam Phillips (Morecambe, kiralık)
- Diego Rico (Real Sociedad)
- Richard Nartey (Mansfield, kiralık)
Chelsea'nin transferleri
Chelsea'ye kışın gelenler:
Chelsea'den kışın gidenler:
Chelsea'ye yazın gelenler:
- Marcus Bettinelli
- Romelu Lukaku (Inter)
- Saul Niguez (Atletico Madrid, kiralık)
Chelsea'den yazın gidenler:
- Olivier Giroud (AC Milan
- Tammy Abraham (Roma)
- Juan Castillo (Birmingham City, kiralık)
- Billy Gilmour (Norwich, kiralık)
- Luke McCormick (Wimbledon)
- Marc Guehi (Crystal Palace)
- Willy Caballero
- Jamal Blackman
- Fikayo Tomori (AC Milan)
- Izzy Brown (Preston)
- Pierre Ekwah-Elimby (West Ham)
- Levi Colwill (Huddersfield, kiralık)
- Nathan Baxter (Hull, kiralık)
- Charlie Wiggett (Newcastle)
- Victor Moses (Spartak Moskova)
- Lewis Bate (Leeds)
- Myles Peart-Harris (Brentford)
- Jamie Cunningham (Gillingham, kiralık)
- Henry Lawrence (Wimbledon, kiralık)
- Jack Wakely (Wycombe)
- Conor Gallagher (Crystal Palace, kiralık)
- Ian Maatsen (Coventry, kiralık)
- Tino Livramento (Southampton)
- Armando Broja (Southampton, kiralık)
- Jake Clarke-Salter (Coventry, kiralık)
- Michy Batshuayi (Besiktas, kiralık)
- Matt Miazga (Alaves, kiralık)
- Ethan Ampadu (Venezia, kiralık)
- Dujon Sterling (Blackpool, kiralık)
Crystal Palace'ın transferleri
Crystal Palace'a kışın gelenler:
- Killian Phillips (Drogheda United)
Crystal Palace'tan kışın gidenler:
- Jake O'Brien (Swindon Town, kiralık)
Crystal Palace'a yazın gelenler:
- Michael Olise (Reading)
- Marc Guehi (Chelsea)
- Jacob Montes (Georgetown University)
- Remi Matthews
- Joachim Andersen (Lyon)
- Conor Gallagher (Chelsea, kiralık)
- Nathaniel Clyne
- Odsonne Edouard (Celtic)
Crystal Palace'tan yazın gidenler:
- Sion Spence (Bristol Rovers, kiralık)
- Stephen Henderson
- Wayne Hennessey (Burnley)
- Andros Townsend (Everton)
- Mamadou Sakho
- Marcus Bettinelli
- Gary Cahill
- James McCarthy (Celtic)
Everton'ın transferleri
Everton'a kışın gelenler:
- Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kiev)
- Nathan Patterson (Rangers)
Everton'dan kışın gidenler:
Everton'a yazın gelenler:
- Andros Townsend (Crystal Palace)
- Demarai Gray (Bayer Leverkusen)
- Asmir Begovic (Bournemouth)
Everton'dan yazın gidenler:
- Dennis Adeniran (Sheffield Wednesday)
- Beni Baningime (Hearts)
- Joshua King (Watford)
- Theo Walcott (Southampton)
- Yannick Bolasie
- Muhammed Besic
- Matthew Pennington (Shrewsbury Town)
- Josh Bowler
- Dennis Adeniran
- Con Ouzounidis
- Callum Connolly
- Bobby Carroll
- Daniel Lowey
- Jack McIntyre
- Dylan Thompson
- Bernard (Sharjah FC)
- Nathan Broadhead (Sunderland, kiralık)
- Niels Nkounkou (Standard Liege, kiralık)
Leeds'in transferleri
Leeds'e kışın gelenler:
- Mateo Joseph Fernandez (Espanyol)
Leeds'ten kışın gidenler:
- Ryan Edmondson (Port Vale, kiralık)
- Cody Drameh (Cardiff City, kiralık)
Leeds'e yazın gelenler:
- Junior Firpo (Barcelona)
- Jack Harrison (Manchester City)
- Lewis Bate (Chelsea)
- Sean McGurk (Wigan)
- Amari Miller (Birmingham)
- Kristoffer Klaesson (Valerenga)
- Daniel James (Manchester United)
Leeds'ten yazın gidenler:
- Kiko Casilla (Elche, kiralık)
- Alfie McAlmont (Morecambe, kiralık)
- Gaetano Berardi
- Ouasim Bouy
- Barry Douglas
- Cole Gibbon
- Niklas Haugland
- Eunan O'Kane
- Matthew Turner
- Ryan Edmondson (Fleetwood, kiralık)
- Oliver Casey (Blackpool)
- Kun Temenuzhkov (Real Union, kiralık)
- Rafa Mujica (Las Palmas)
- Ezgjan Alioski
- Mateusz Bogusz (UD Ibiza, kiralık)
- Pablo Hernandez (Castellon)
- Leif Davis (Bournemouth, kiralık)
- Elia Caprile (Auroroa Pro Patria 1919, kiralık)
- Helder Costa (Valencia, kiralık)
- Robbie Gotts (Barrow)
- Jordan Stevens (Barrow)
Leicester City'nin transferleri
Leicester City'ye kışın gelenler:
Leicester City'den kışın gidenler:
- Jacob Wakeling (Barrow, kiralık)
- Filip Benkovic
Leicester City'ye yazın gelenler:
- Ryan Bertrand (Southampton)
- Boubakary Soumare (Lille)
- Patson Daka (Red Bull Salzburg)
- Jannik Vestergaard (Southampton)
- Ademola Lookman (RB Leipzig, kiralık)
Leicester City'den yazın gidenler:
- Josh Knight (Petersborough)
- Admiral Muskwe (Luton)
- Christian Fuchs (Charlotte)
- Wes Morgan (retired)
- Matty James
- Tyrese Shade (Swindon, kiralık)
- George Hirst (Portsmouth, kiralık)
- Callum Wright (Cheltenham, kiralık)
- Daniel Iversen (Preston, kiralık)
- Khanya Leshabela (Shrewsbury, kiralık)
- Mitch Clark (Accrington)
- Dennis Praet (Torino, kiralık)
- Sam Hughes (Burton, kiralık)
Liverpool'un transferleri
Liverpool'a kışın gelenler:
Liverpool'dan kışın gidenler:
- Tony Gallacher (St Johnstone, free)
- Morgan Boyes (Livingston)
Liverpool'a yazın gelenler:
Liverpool'dan yazın gidenler:
- Georginio Wijnaldum (PSG)
- Xherdan Shaqiri (Lyon)
- Harry Wilson (Fulham)
- Sepp van den Berg (Preston, kiralık)
- Remi Savage (Newcastle)
- Liam Millar (Basel)
- Joe Hardy (Accrington)
- Liam Coyle (Accrington)
- Kamil Grabara (FC Copenhagen)
- Paul Glatzel (Tranmere, kiralık)
- Marko Grujic (Porto)
- Taiwo Awoniyi (Union Berlin)
- Abdi Sharif
- Adam Lewis (Livingston, kiralık)
- Jack Walls
- Jakub Ojrzynski (Caernarfon Town, kiralık)
- Ben Davies (Sheffield United, kiralık)
- Leighton Clarkson (Blackburn, kiralık)
- Sheyi Ojo (Millwall, kiralık)
- Rhys Williams (Swansea, kiralık)
- Jake Cain (Newport, kiralık)
Manchester City'nin transferleri
Manchester City'ye kışın gelenler:
Manchester City'den kışın gidenler:
- Ferran Torres (Barcelona)
- Taylor Harwood-Bellis (Stoke City, kiralık)
Manchester City'ye yazın gelenler:
- Jack Grealish (Manchester City)
- Scott Carson (Derby)
Manchester City'den yazın gidenler:
- Sergio Aguero (Barcelona)
- Eric Garcia (Barcelona)
- Louis Moulden (Wolves)
- Lukas Nmecha (Wolfsburg)
- Alex Robertson (Ross County, kiralık)
- Jack Harrison (Leeds)
- Lewis Fiorini (Lincoln, kiralık)
- Gavin Bazunu (Portsmouth, kiralık)
- James Strafford (Accrington, kiralık)
- Callum Doyle (Hartlepool, kiralık)
- Taylor Harwood-Bellis (Anderlecht, kiralık)
- Matt Smith (Hull, kiralık)
- Ben Knight (Crewe, kiralık)
- Philippe Sandler (Troyes, kiralık)
- Patrick Roberts (Troyes, kiralık)
- Yangel Herrera (Espanyol, kiralık)
- Tommy Doyle (Hamburg, kiralık)
- Claudio Gomes (Barnsley, kiralık)
Manchester United'ın transferleri
Manchester United'a kışın gelenler:
Manchester United'dan kışın gidenler:
- Teden Mengi (Birmingham, kiralık)
- Ethan Laird (Bournemouth, kiralık)
- Axel Tuanzebe (Napoli, kiralık)
Manchester United'a yazın gelenler:
- Cristiano Ronaldo (Juventus)
- Jadon Sancho (Borussia Dortmund)
- Raphael Varane (Real Madrid)
- Tom Heaton (Aston Villa)
Manchester City'dan yazın gidenler:
- Tahith Chong (Birmingham, kiralık)
- Daniel James (Leeds)
- Reece Devine (St Johnstone, kiralık)
- Sergio Romero
- Joel Pereira
- Jacob Carney
- Iestyn Hughes
- Arnau Puigmal
- Max Taylor
- Aliou Traore
- Nathan Bishop (Mansfield Town, kiralık)
- Johan Guadagno (Copenhagen)
- Mark Helm (Burnley)
- Max Taylor (Rochdale)
- Will Fish (Stockport, kiralık)
- Charlie McCann (Rangers)
- DiShon Bernard (Hull City, kiralık)
- Facundo Pellistri (Alaves)
- Axel Tuanzebe (Aston Villa, kiralık)
- Ethan Galbraith (Doncaster, kiralık)
- Ethan Laird (Swansea, kiralık)
Newcastle United'ın transferleri
Newcastle United'a kışın gelenler:
- Kieran Trippier (Atletico Madrid)
- Chris Wood (Burnley)
Newcastle United'dan kışın gidenler:
Newcastle United'a yazın gelenler:
- Charlie Wiggett (Chelsea)
- Remi Savage (Liverpool)
- Cameron Ferguson (Tranmere)
- Joe Willock (Arsenal)
Newcastle City'dan yazın gidenler:
- Lewis Cass (Port Vale, kiralık)
- Josh Martin (MK Dons, kiralık)
- Owen Bailey
- Oliver Walters
- Jude Swailes
- Yannick Toure
- Oliver Marshall
- Tom Midgley
- Josh Gilchrist
- Josh Harrison
- Tai Ebanks
- Ludwig Francillette
- Florent Indalecio
- Kyle Scott
- George Rounsfell
- Lucas Gamblin
- Lewis Brannen
- Jake Turner (Colchester, kiralık)
- Kell Watts (Wigan, kiralık)
- Rodrigo Vilca (Doncaster, kiralık)
Norwich City'nin transferleri
Norwich City'ye kışın gelenler:
Norwich City'den kışın gidenler:
- Tom Dickson-Peters (Gillingham, kiralık)
- Tyrese Omotoye (Carlisle, kiralık)
- Bali Mumba (Peterborough United,kiralık)
- Rocky Bushiri (Hibernian, kiralık)
Norwich City'den yazın gelenler:
- Pierre Lees-Melou (Nice)
- Billy Gilmour (Chelsea, kiralık)
- Kenny Coker (Southend)
- Milot Rashica (Werder Bremen)
- Angus Gunn (Southampton)
- Flynn Clarke (Peterborough)
- Ben Gibson (Burnley)
- Dimitris Giannoulis (PAOK)
- Liam Gibbs (Ipswich Town)
- Josh Sargent (Werder Bremen)
Norwich City'ye yazın gidenler:
- Sam McCallum (QPR, kiralık)
- Akin Famewo (Charlton, kiralık)
- Mario Vrancic (Stoke)
- Sebastian Soto (Porto, kiralık)
- Daniel Barden (Livingston, kiralık)
- Alex Tettey
- Jordan Thomas
- Zach Dronfield
- William Hondermarck
- Louis Lomas
- Ethen Vaughan
- Emiliano Buendia (Aston Villa)
- Philip Heise (Karlsruher)
- Reece McAlear (Inverness, kiralık)
- Orjan Nyland
- Moritz Leitner
- Marco Stiepermann
- Josh Martin (MK Dons, kiralık)
- Josip Drmic (HNK Rijeka, kiralık)
- Gassan Ahadme (Portsmouth, kiralık)
- Danel Sinani (Huddersfield, kiralık)
- Tyrese Omotoye (Leyton Orient, kiralık)
- Daniel Adshead (Gillingham, kiralık)
Southampton'ın transferleri
Southampton'a kışın gelenler:
- Willy Caballero
Southampton'dan kışın gidenler:
- Sam McQueen
- Dan Nlundulu (Cheltenham Town, kiralık)
- Jack Bycroft (Dorchester, kiralık)
- Jeremi Rodriguez (Burgos, kiralık)
- Caleb Watts (Crawley Town, kiralık)
Southampton'a yazın gelenler:
- Romain Perraud (Stade Brest)
- Theo Walcott (Everton)
- Tino Livramento (Chelsea)
- Dynel Simeu (Chelsea)
- Lyanco Vojnovic (Torino)
Southampton'dan yazın gidenler:
- Callum Slattery (Motherwell)
- Mario Lemina (Nice)
- Ryan Bertrand (Leicester)
- Jake Vokins (Ross County, kiralık)
- Dan Nlundulu (Lincoln, kiralık)
- Jake Hesketh
- Josh Sims
- David Agbontohoma
- Lucas Defise
- Pascal Kpohomouh
- Kingsley Latham
- Kameron Ledwidge
- James Morris
- Thomas O'Connor
- Tommy Scott
- Wesley Hoedt (Anderlecht)
- Kayne Ramsey (Crewe)
- Angus Gunn (Norwich)
- Alex Jankewitz (Young Boys)
- Will Ferry (Crawley, kiralık)
- Danny Ings (Aston Villa)
- Jannik Vestergaard (Leicester)
- Michael Obafemi (Swansea)
Tottenham'ın transferleri
Tottenham'a kışın gelenler:
Tottenham'dan kışın gidenler:
Tottenham'a yazın gelenler:
- Cristian Romero (Atalanta)
- Pierluigi Gollini (Atalanta, kiralık)
- Bryan Gil (Sevilla)
- Pape Matar Sarr (Metz)
Tottenham'dan yazın gidenler:
- Moussa Sissoko (Watford)
- Juan Foyth (Villarreal)
- Danny Rose (Watford, free)
- Paulo Gazzaniga
- Enock Asante
- Chay Cooper
- Keenan Ferguson
- George Marsh (Wimbledon)
- Rodel Richards
- Jack Roles
- Aaron Skinner
- Kazaiah Sterling
- Shilow Tracey
- Troy Parrott (MK Dons, kiralık)
- Kion Etete (Northampton, kiralık)
- Jamie Bowden (Oldham, kiralık)
- Joe Hart (Celtic)
- Jubril Okedina (Cambridge United)
- Toby Alderweireld (Al-Duhail)
- TJ Eyoma (Lincoln)
- Cameron Carter-Vickers (Celtic, kiralık)
- J'Neil Bennett (Crewe, kiralık)
Watford'ın transferleri
Watford'a kışın gelenler:
- Hassane Kamara (Nice)
- Samir (Udinese)
- Maduka Okoye (Sparta Rotterdam)
- Edo Kayembe (Eupen)
Watford'dan kışın gidenler:
- Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, kiralık)
Watford'a yazın gelenler:
- Danny Rose (Tottenham)
- Kwadwo Baah (Rochdale)
- Mattie Pollock (Grimsby Town)
- Imran Louza (Nantes)
- Ashley Fletcher (Middlesbrough)
- Emmanuel Dennis (Club Brugge)
- Dapo Mebude (Rangers)
- Peter Etebo (Stoke, kiralık)
- Joshua King (Everton)
- Vincent Angelini
- Josh O'Brien (Seattle Sounders)
- James Morris (Southampton)
- Juraj Kucka (Parma)
- Ozan Tufan (Fenerbahce, kiralık)
Watford'dan yazın gidenler:
- Bosun Lawal (Celtic)
- Achraf Lazaar
- Carlos Sanchez
- Jerome Sinclair
- Mamadou M’Baye
- Ben Wilmot (Stoke)
- Ignacio Pussetto (Udinese, kiralık)
- Adalberto Penaranda (Las Palmas, kiralık)
- Tiago Cukur (Doncaster, kiralık)
- Myles Roberts (Concord Rangers, kiralık)
- Pontus Dahlberg (Doncaster, kiralık)
- Dante Baptiste (Farnborough, kiralık)
- Alfie Marriott (Kings Langley, kiralıkn)
- Daniel Phillips (Gillingham, kiralık)
- Philip Zinckernagel (Nottingham Forest, kiralık)
- Joseph Hungbo (Ross County, kiralık)
- Will Hughes (Crystal Palace)
- Jaime Alvarado (Racing de Ferrol, kiralık)
- Nathaniel Chalobah (Fulham)
- Domingos Quina (Fulham, kiralık)
- Andre Gray (QPR, kiralık)
West Ham'ın transferleri
West Ham'a kışın gelenler:
West Ham'dan kışın gidenler:
West Ham'a yazın gelenler:
- Alphonse Areola (Paris Saint-Germain, kiralık)
- Thierry Nevers (Reading)
- Pierre Ekwah Elimby (Chelsea)
- Armstrong Oko-Flex (Celtic)
- Alex Kral (Spartak Moskova)
- Nikola Vlasic (CSKA Moskova)
West Ham'dan yazın gidenler:
- Felipe Anderson (Lazio)
- Oladapo Afolayan (Bolton)
- Fabian Balbuena
- Sean Adarkwa
- Olatunji Akinola
- Samuel Caiger
- Alfie Lewis
- Joshua Okotcha
- Joseph Anang (Stevenage, kiralık)
- Nathan Trott (Nancy, kiralık)
- Nathan Holland (Oxford, kiralık)
- Xande Silva (Nottingham Forest)
- Conor Coventry (Peterborough,kiralık)
Wolves'ın transferleri
Wolves'a kışın gelenler:
- Hayao Kawabe (Grasshoppers)
Wolves'tan kışın gidenler:
- Theo Corbeanu (MK Dons)
Wolves'a yazın gelenler:
- Jose Sa (Olympiakos)
- Rayan Ait-Nouri (Angers)
- Francisco Trincao (Barcelona, kiralık)
- Yerson Mosquera (Atletico Nacional)
- Louie Moulden (Man City, free)
- Bendeguz Bolla (Fehervar)
Wolves'tan yazın gidenler:
- Rui Patricio (Roma)
- Ruben Vinagre (Sporting Lisbon)
- Sadou Diallo (Forest Green, free)
- Dion Sanderson (Birmingham, kiralık)
- Cyriaque Mayounga
- Hong Wan
- Toti Gomes (Grasshoppers, kiralık)
- Leonardo Campana (Grasshoppers, kiralık)
- Bendeguz Bolla (Grasshoppers, kiralık)
- Matija Sarkic (Birmingham, kiralık)
- Theo Corbeanu (Sheffield United, kiralık)
- Taylor Perry (Cheltenham Town, kiralık)
- Owen Otasowie (Club Brugge)
- Morgan Gibbs-White (Sheffield United, kiralık)