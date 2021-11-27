Premier Lig'de sezona çok etkileyici bir başlangıç yapan Mohamed Salah, 13. haftada oynanan Southampton karşısında da takımının ikinci golünü kaydeden Diogo Jota'ya asisti yapan isim oldu.

Bununla birlikte Mısırlı yıldız, Premier Lig'de 150 gole direk etki etti ve bunu lig tarihinde en kısa sürede başaran üçüncü isim oldu.

Salah'tan yeni Premier Lig rekoru

Opta verilerine göre Premier Lig kariyerinde oynadığı 171 maçta 150 gole direkt etki eden Mohamed Salah (108 gol 42 asist), bunu Alan Shearer (148 maç) ve Thierry Henry'nin (163 maç) ardından en kısa sürede başaran üçüncü isim oldu.

Mısırlı golcüüy bu istatistikte 181 maçla Sergü Agüero ve 191 maçla Harry Kane takip ediyor.

150 - Mohamed Salah has now been directly involved in 150 Premier League goals in his 171 games in the competition (108 goals, 42 assists) - only Alan Shearer and Thierry Henry reached 150 goal involvements in fewer games than the Egyptian. Elite. #LIVSOU pic.twitter.com/T1KJD6gfUU — OptaJoe (@OptaJoe) November 27, 2021

Salah'ın bu sezonki performansı

Mohamed Salah, 2021-22 sezonunda Liverpool formasını tüm kulvarlarda toplamda 18 maçta terletti. Yıldız oyuncu, bu maçlarda 17 gol dokuz asistlik inanılmaz bir performans gösterdi.

Bu gollerin 11'ini Premier Lig'de kaydeden Salah, ligdeki gol krallığını da koruyor. Salah'ı yedi golle bir diğer Liverpool'lu Sadio Mane takip ediyor.