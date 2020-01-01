Premier Lig CEO'su Richard Masters: Bundesliga'yı örnek alabiliriz

Premier Lig CEO'su, Bundesliga maçlarının başlamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Futbola dönmek isteyen ülkelerden İngiltere’de Premier Lig CEO’su Richard Masters, ’yı tebrik etti.

Masters, “Almanlar bizden önce net adımlar attı. ’yı izleyerek örnek alabiliriz, yaptıklarından dersler çıkarabiliriz. Ayrıca onların başarısı bize özgüven getirecektir. Bundesliga bize hem yardımcı oldu hem de ‘Evet, biz de başarabiliriz’ hissi verdi” dedi.

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Buna karşın Premier Lig'de yapılan testlerden kötü bir haber geldi. Buna göre Premier Lig kulüplerinde altı pozitif test sonucu çıktı.

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Yapılan açıklamada şimdiye kadar 748 test arasında altısının pozitif çıktığı belirtildi. Bu altı pozitif vakanın üç farklı Premier Lig kulübünde olduğu dile getirildi. Virüs tespit edilenlerin arasında futbolcu, antrenör ve idari personel olduğu dile getirildi.