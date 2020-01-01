Premier Lig CEO'su: Liverpool şampiyon olursa kupa töreni yapabiliriz

Premier Lig yönetimi, sezonu şampiyon tamamlamaları durumunda Liverpool için kupa töreni düzenlenmesinden yana.

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Premier Lig'de geri dönüş için hazırlıklar başladı. Kulüplerin oy birliği ile aldığı kararla beraber 19 Mayıs itibarıyla sosyal mesafe kurallarına uyularak antrenmanlara başlandı.

Ligin geri dönüş tarihi henüz kesinleşmezken 25 puan farkla liderlik koltuğunda oturan 'un şampiyon olması durumunda kupa kaldırıp kaldırmayacağı tartışma konusu oldu.

Premier Lig'in genel müdürü Richard Masters, şampiyonluğu garantilemek için 2 galibiyete ihtiyacı olan Liverpool için kupa töreni düzenlenmesi fikrini desteklediğini söyledi:

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"Eğer koşullar el verirse, sağlıklı ve güvenli bir ortam olursa kupa töreni yapılabilir. Oyunculara ve tüm ekibe bugüne kadar gösterdikleri emeğin karşılığını vermek istersiniz. Eğer mümkün olursa kupa töreni yapmaya çalışacağız. Aksi takdirde güvenlik endişeleri sebebiyle bu mümkün olmayabilir."