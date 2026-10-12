"Premier Lig bir komediye mi dönüştü?": Manchester City davası Anfield'daki üç golü gölgede bıraktı

Manchester City, "Anfield"'da Liverpool'u 3-0 yenerek elde ettiği büyük zaferin tadını uzun süre çıkaramadı; zira kulübe yöneltilen mali ihlaller meselesi, galibiyetin yankılarını gölgede bıraktı. İngiliz basınında ise davada nihai karar açıklanmadan önce elde edilen sonuçların değerine ilişkin eleştiriler giderek artıyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, İngiliz medyasının teknik direktör Pep Guardiola'nın takımının galibiyetlerine yaklaşımındaki değişime dikkat çekti. Gazete, Guardiola ile Jürgen Klopp arasındaki büyük mücadeleler döneminde Liverpool'u yenmenin spor manşetlerinin birinci sırasında yer alacağını, ancak mali suçlamaların artık saha içindeki başarıların üzerine gölge düşürdüğünü belirtti.

Mesele, 2009 ile 2018 yılları arasındaki döneme ilişkin, Premier Lig yönetmeliklerine aykırı olduğu iddia edilen 114 mali ihlale dayanıyor. Manchester City bu suçlamaları reddediyor; nihai kararın beklenmesi ise kulübün geleceği ve sonuçları üzerine tartışmaları sürdürüyor.

"The Guardian" gazetesi ise futbolun ikinci plana düştüğünü yazdı. Gazete, olası cezalar göz önünde bulundurulduğunda Manchester City'nin galibiyetlerinin gerçek değerini ve karar açıklandığında mevcut sonuçların hâlâ bir anlam taşıyacak olup olmadığını sorgulayarak, davayı çevreleyen belirsizliğin takımın elde ettiği her şeyin peşini bırakmadığını değerlendirdi.

"The Independent" gazetesi ise durumu "dayanılmaz" olarak nitelendirdi ve davanın yansımalarından söz etmenin, nihai değeri hukuki süreçlerin sonucuna bağlı olabilecek bir maçı izlerken duyulan anlamsızlık hissinden farklı olduğunu belirtti.

"The Telegraph" gazetesi ise tabloyu "komedi" olarak tanımlayarak, davayı çevreleyen olağan dışı atmosferde kulübün kutlamalarını görmezden gelmenin güçlüğüne dikkat çekti.

Tartışma spor programlarına da sıçradı. "BBC Radio", Premier Lig'in bir "komediye" dönüşüp dönüşmediği sorusuna bir tartışma ayırdı. Manchester United'ın eski yıldızı ve "Sky Sports" yorumcusu Gary Neville ise daha keskin bir tutum benimsedi.

Neville, Manchester City'nin Liverpool'u yenmesinin ardından, davada karar açıklanana kadar önümüzdeki aylarda takımın maçlarına yorum yapmaktan muaf tutulmaktan memnun olacağını söyledi.

Artan tartışmalara rağmen Manchester City, Premier Lig'de zirve yarışını sürdürüyor ve Arsenal'in üç puan önünde bulunuyor. Takım, çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanıyor; saha dışındaki artan baskılardan uzakta olumlu sonuçlarını sürdürmeyi umduğu yeni bir sınav olacak.