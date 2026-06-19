Premier Lig Açılış Maçı: Arsenal için kolay bir karşılaşma… City ve Liverpool için ise zorlu bir sınav

İngiltere Premier Ligi’ne yeni yükselen Coventry City, sezonun açılış maçında lig şampiyonu Arsenal’e konuk olacak.

BBC, Premier Lig'in ilk haftasının fikstürünü açıkladı. Sezonun açılışının yapılacağı 21 Ağustos Cuma günü, Coventry City 25 yıl aradan sonra ilk kez Premier Lig'de bir maça çıkacak.

Coventry City, teknik direktör Mikel Arteta’nın yönetiminde 2004 yılından bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Play-off'lardan yükselmeyi başaran Hull City ise 22 Ağustos Cumartesi günü Manchester United'ı ağırlayacak; aynı gün Ipswich Town da Sunderland'ı konuk edecek.

Manchester City ise 23 Ağustos Pazar günü, teknik direktör Pep Guardiola'sız olarak, evinde Bournemouth ile sezon açılışını yapacak; Bournemouth da yeni teknik direktörü Marco Rose ile sezona başlayacak.

Arne Slot'un yerine geçen Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool'un ilk maçı ise aynı gün Newcastle'a karşı deplasmanda oynanacak.Chelsea ise 24 Ağustos Pazartesi günü, Xabi Alonso yönetiminde Fulham'a karşı deplasmanda oynayacağı maçla sezona başlayacak. Fulham da Marco Silva'nın ayrılmasının ardından hâlâ yeni bir teknik direktör arayışında.