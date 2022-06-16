Man Utd, Brighton'la başlıyor. Man City, West Ham'la; Liverpool ise Fulham'la oynuyor.

İngitere Premier Lig'de yeni sezon fikstürü, perşembe günü yayınlandı.

Buna göre Manchester United, 2022-23 Premier Lig sezonuna Brighton'a karşı iç saha maçıyla başlayacak. Son şampiyon Manchester City ise deplasmanda West Ham ile oynayacak.

Premier Lig, 5 Ağustos'ta Crystal Palace - Arsenal maçıyla başlayacak. Everton'ı yöneten Chelsea efsanesi Frank Lampard ise açılış haftasında eski kulübünü ağırlayacak.

Lige yeniden dönen Fulham, Liverpool'u Craven Cottage'da konuk edecek. Diğer yeni takımlardan Bournemouth, Aston Villa'yı konuk ederken Nottingham Forest ise Newcastle United deplasmanına gidecek.

GOAL, 2022-23 sezonu Premier Lig fikstürüne, açılış haftasına, derbi tarihleri ​​ve detaylarına bir göz atıyor.

Premier Lig 2022-23 sezonu fikstürü açıklandı

2022-23 Premier Lig sezonunun açılış maçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Tarih Başlama saati Fikstür 5 Ağustos 22.00 Crystal Palace vs Arsenal 6 Ağustos 17.00 Bournemouth vs Aston Villa 6 Ağustos 19.30 Everton vs Chelsea 6 Ağustos 14.30 Fulham vs Liverpool 6 Ağustos 17.00 Leeds vs Wolves 6 Ağustos 17.00 Leicester vs Brentford 6 Ağustos 17.00 Newcastle vs Nottingham Forest 6 Ağustos 17.00 Tottenham vs Southampton 7 Ağustos 16.00 Manchester United vs Brighton 7 Ağustos 18.30 West Ham vs Manchester City

2022-23 Premier Lig sezonunun önemli tarihleri

Merseyside derbisi tarihleri

3 Eylül 2022: Everton - Liverpool

11 Şubat 2023: Liverpool - Everton

Manchester derbisi tarihleri

1 Ekim 2022: Manchester City - Manchester United

14 Ocak 2023: Manchester United - Manchester City

Kuzey Londra derbisi tarihleri

1 Ekim 2022: Arsenal - Tottenham

14 Ocak 2023: Tottenham - Arsenal

Kuzeybatı derbisi tarihleri

20 Ağustos 2022: Manchester United - Liverpool

4 Mart 2023: Liverpool - Manchester United

Premier Lig'de açılış 5 Ağustos'ta olacak ve merak uyandıran maçlar, yoğun ve hızlı bir şekilde gelecek.

Chelsea, 13 Ağustos'ta Tottenham'ı Stamford Bridge'de ağırlıyor. Manchester United, Liverpool'u bir hafta sonra Old Trafford'da konuk ediyor ve Goodison Park'ta gerçekleşecek olan sezonun ilk Merseyside Derbisi 3 Eylül'de.

Aynı gün Arsenal ise Old Trafford'da olacak.

Manchester City 10 Eylül'de Spurs'ü ağırlayacak, Liverpool o maçtan yedi gün sonra Chelsea deplasmanına gidecek ve Manchester United, Leeds'e ev sahipliği yapacak.

Arsenal ile Tottenham, 1 Ekim'de 2022-23 sezonunun ilk Kuzey Londra derbisinde sahne alacak.

Etihad Stadyumu'ndaki Manchester derbisi de 1 Ekim'de hafta sonu oynanacak ve sonraki hafta Liverpool, Emirates Stadyumu'na gidecek.

Liverpool ve City, 15 Ekim'de Anfield'da kapışacaklar. Arsenal, o dev maçtan üç gün sonra City'yi ziyaret edece. Manchester United, 22 Ekim'de Stamford Bridge'e gidecek.

Chelsea ve Arsenal; Liverpool, Spurs'e deplasmanına giderken 5 Kasım'da Londra derbisinde buluşacak.

Premier Lig yarışına 12 Kasım'da ara verilecek ve dikkatler Katar'daki 2022 Dünya Kupası finallerine çevrilecek.

Leeds, Manchester City ile karşı karşıya gelirken United, Nottingham Forest'a ev sahipliği yapacak. Ardından Boxing Day'de aksiyon büyük bir patlama ile geri dönecek.

Newcastle - Leeds maçı, yıl başı gecesinin karşılaşmaları arasında yer alıyor ve 2023, 2 Ocak'ta Manchester City'nin Chelsea'ye seyahat etmesiyle açılıyor.

28 Mayıs'ta lig heyecan verici bir şekilde sona ermede önce durum şekillenmeye başlayacak. Son hata Arsenal, Wolves ile karşı karşıya gelecek. City, Brentford'a giderken Chelsea, Newcastle ile karşılaşacak. Spurs ise Leeds'i ziyaret edecek.

Manchester United, sezonu iç sahada Fulham maçıyla kapatacak. Liverpool ise Southampton'a gidecek.

Premier Lig 2022-23 sezonu maçları TV'de ve canlı yayında nasıl izlenir?

Birleşik Krallık'taki 2022-23 Premier Lig sezonunun yayını bir kez daha Sky Sports, BT Sport ve Amazon Prime arasında bölünecek.

Match of the Day programı ağustos ayında yine BBC'de ekranlara geri dönecek.

Türkiye'de yeni sezonda Premier Lig, beIN Sports ekranlarında olacak.