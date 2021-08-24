Premier Lig 2022-2023 sezonundan itibaren beIN Sports'ta

Dünya futbolunun en iyi ligine gelecek sezondan itibaren beIN Sports ev sahipliği yapacak.

Dünya futbolunun en iyi ligi olarak kabul edilen Premier Lig'in yayım hakları 2022-2023 sezonundan itibaren, Süper Lig'in haklarını da elinde bulunduran beIN Sports'ta olacak. beIN Sports'tan yapılan açıklamada İngiliz futbolunun en üst liginin yayım haklarının 2024-2025 sezonuna kadar alındığı resmen duyuruldu.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 İngiltere Premier Ligi, #beINSPORTS'ta!



🌟 Futbolseverler, Premier Lig'in keyfini 2022-2023 sezonundan 2024-2025 sezonunun sonuna kadar üç yıl boyunca beIN SPORTS Türkiye'de çıkaracaklar! #PL pic.twitter.com/iSwEWJ31Yy — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 24, 2021

Premier Lig maçları geçtiğimiz sezon ve bu sezon Saran Media'ya bağlı S Sport kanalında yayımlanırken, bu gelişmenin ardından karşılaşmalar gelecek sezon sadece beIN Sports'ta olacak. Milli futbolcular Ozan Tufan ve Cenk Tosun'un da yer aldığı Premier Lig, dünyanın en çok izlenen ulusal ligi konumunda yer alıyor.

İki finalist de Premier Lig'dendi

Türkiye'de daha önce NTV ve TV 8 gibi platformlarda da yayımlanan Premier Lig'in çok sayıda hayranı bulunuyor. Büyük yayım gelirleri sayesinde astronomik transfer ücretleri harcama şansına sahip oldukça kaliteli takımları barındıran Premier Lig, Chelsea ve Manchester City gibi geçtiğimiz sezonun iki Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapıyor.

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Ligue 1 ve Bundesliga'nın yayım haklarını elinde bulunduran beIN Sports'un Süper Lig'in önümüzdeki sezonunda yayım hakkını elde edip edemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Süper Lig'in yayım ihalesine girmesine kesin gözüyle bakılan beIN Sports'un bu ihalede çok sayıda rakibi olması bekleniyor.

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