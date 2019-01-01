Premier Lig 2019-2020 sezonu: Fikstür, muhtemel 11'ler, TV yayını, iddaa oranları, skor tahmini, puan durumu & bilmeniz gereken her şey

Goal, Premier Lig'in 11. haftasında dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Premier Lig'de 11. haftasında futbolseverlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta Avrupa'daki kış saati uygulaması nedeniyle maçların bir saat geç başlayacak olması.

Hafta 15:30'da başlayacak olan - maçıyla ile başlayacak. Haftaya en yakın takipçisinin 6 puan önünde giren , Aston Villa'ya konuk olacak. Kırmızılar'ın en yakın takipçisi ise 'ı konuk edecek.

15:30 | Bournemouth - Manchester United (2 Kasım Cumartesi)

Bournemouth'un muhtemel 11'i: Ramsdale; Smith, Cook, Ake, Rico; Fraser, Lerma, Billing, Groeneveld; King; Wilson

Form Durumu: GGBMBB

Manchester United'ın muhtemel 11'i: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Young; McTominay, Fred, Pereira; James, Martial, Rashford

Form Durumu: GMBMBG

TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst 3,00 3,00 1,85 1,70 1,75

Skor Tahmini: 1-2

18:00 | - Wolverhampton (2 Kasım Cumartesi)

Arsenal'in muhtemel 11'i: Leno; Bellerin, Sokratis, Luiz, Tierney; Guendouzi, Torreira; Pepe, Ceballos, Aubameyang; Lacazette

Form Durumu: BGBGMG

Wolverhampton'ın muhtemel 11'i: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traore, Jimenez, Jota

Form Durumu: MBGGBB

TV yayıncısı: S Sport Plus

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst 1,60 3,20 3,80 1,80 1,60

Skor Tahmini: 3-1

18:00 | Aston Villa - Liverpool (2 Kasım Cumartesi)

Aston Villa'nın muhtemel 11'i: Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Targett; Trezeguet, McGinn, Nakamba, Hourihane, Grealish; Wesley

Form Durumu: BMBGGM

Liverpool'un muhtemel 11'i: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Form Durumu: GGGGBG

TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst 5,80 4,10 1,28 2,35 1,35

Skor Tahmini: 1-2

18:00 | Brighton - Norwich (2 Kasım Cumartesi)

'ın muhtemel 11'i: Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Propper, Alzate, Stephens, Gross; Maupay, Connolly

Form Durumu: BMMGMG

Norwich City'nin muhtemel 11'i: Krul; Aarons, Godfrey, Amadou, Lewis; Buendia, McLean, Tettey, Stiepermann, Hernandez; Pukki

Form Durumu: GMMMBM

TV yayıncısı: Yok

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst 1,52 3,45 3,90 1,95 1,80

Skor Tahmini: 2-2

18:00 | Manchester City - Southampton (2 Kasım Cumartesi)

Manchester City'nin muhtemel 11'i: Ederson; Walker, Otamendi, Stones; Mendy; D. Silva, Gundogan, De Bruyne; B. Silva, Aguero, Sterling

Form Durumu: MGGMGG

Southampton'ın muhtemel 11'i: Gunn; Valery, Stephens, Vestergaard, Bednarek, Danso; Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg; Ings, Redmond

Form Durumu: GMMBMM

TV yayıncısı: TRT Spor

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst - 6,00 13,00 3,30 1,15

Skor Tahmini: 4-0

18:00 | Sheffield Utd - Burnley (2 Kasım Cumartesi)

Sheffield United'ın muhtemel 11'i: Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Mousset

Form Durumu: MGMBGB

'nin muhtemel 11'i: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes

Form Durumu: BGBGMM

TV yayıncısı: Yok

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst 2,05 2,75 2,90 1,45 2,05

Skor Tahmini: 0-0

18:00 | West Ham United - Newcastle United (2 Kasım Cumartesi)

'ın muhtemel 11'i: Roberto; Fredericks, Balbuena, Diop, Cresswell; Rice; Yarmolenko, Noble, Snodgrass, Lanzini; Haller

Form Durumu: BGBMMB

'ın muhtemel 11'i: Dubravka; Yedlin, Schar, Lascelles, Clark, Willems; Almiron, Shelvey, M Longstaff, Saint-Maximin; Gayle

Form Durumu: MBMGMB

TV yayıncısı: Yok

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst 1,60 3,25 3,75 1,80 1,60

Skor Tahmini: 2-1

20:30 | Watford - Chelsea (2 Kasım Cumartesi)

'un muhtemel 11'i: Foster; Kabasele, Dawson, Cathcart; Janmaat, Capoue, Chalobah, Doucoure, Holebas; Deulofeu, Pereyra

Form Durumu: BMMBBB

'nin muhtemel 11'i: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso; Jorginho, Kovacic; Willian, Mount, Pulisic; Abraham

Form Durumu: GMGGGG

TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst 4,10 3,45 1,50 1,95 1,52

Skor Tahmini: 1-3

17:00 | Crystal Palace - Leicester City (3 Kasım Pazar)

'ın muhtemel 11'i: Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, Van Aanholt; Townsend, Kouyate, Milivojevic, McArthur, Zaha; Ayew

Form Durumu: MBGGMB

'nin muhtemel 11'i: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy

Form Durumu: MGGMGG

TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus

İddaa oranları

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst 3,00 2,90 1,90 1,60 1,80

Skor Tahmini: 2-2

19:30 Everton - Tottenham (3 Kasım Pazar)

'ın muhtemel 11'i: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Delphs, Gomes; Walcott, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin

Form Durumu: MMMMGM

'ın muhtemel 11'i: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Sissoko, Winks; Eriksen, Alli, Son; Kane

Haberin devamı aşağıda

Form Durumu: GMGMBM

TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus

İddaa oranları

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst

Skor Tahmini: 1-3

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