Premier Lig

Premier Lig 2019-2020 sezonu: Fikstür, muhtemel 11'ler, TV yayını, iddaa oranları, skor tahmini, puan durumu & bilmeniz gereken her şey

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Getty Images
Goal, Premier Lig'in 11. haftasında dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Premier Lig'de 11. haftasında futbolseverlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta Avrupa'daki kış saati uygulaması nedeniyle maçların bir saat geç başlayacak olması.

Hafta 15:30'da başlayacak olan Bournemouth - Manchester United maçıyla ile başlayacak. Haftaya en yakın takipçisinin 6 puan önünde giren Liverpool, Aston Villa'ya konuk olacak. Kırmızılar'ın en yakın takipçisi Manchester City ise Southampton'ı konuk edecek.

15:30 | Bournemouth - Manchester United (2 Kasım Cumartesi)

Scott McTominay Paul Pogba Manchester United 2019-20

Editörün Seçtikleri

Bournemouth'un muhtemel 11'i: Ramsdale; Smith, Cook, Ake, Rico; Fraser, Lerma, Billing, Groeneveld; King; Wilson

Form Durumu: GGBMBB

Manchester United'ın muhtemel 11'i: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Young; McTominay, Fred, Pereira; James, Martial, Rashford

Form Durumu: GMBMBG

TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst
3,00 3,00 1,85 1,70 1,75

Skor Tahmini: 1-2

18:00 | Arsenal - Wolverhampton (2 Kasım Cumartesi)

Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal

Arsenal'in muhtemel 11'i: Leno; Bellerin, Sokratis, Luiz, Tierney; Guendouzi, Torreira; Pepe, Ceballos, Aubameyang; Lacazette

Form Durumu: BGBGMG

Wolverhampton'ın muhtemel 11'i: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traore, Jimenez, Jota

Form Durumu: MBGGBB

TV yayıncısı: S Sport Plus

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst
1,60 3,20 3,80 1,80 1,60

Skor Tahmini: 3-1

18:00 | Aston Villa - Liverpool (2 Kasım Cumartesi)

Mohamed Salah Liverpool 2019-20

Aston Villa'nın muhtemel 11'i: Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Targett; Trezeguet, McGinn, Nakamba, Hourihane, Grealish; Wesley

Form Durumu: BMBGGM

Liverpool'un muhtemel 11'i: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Form Durumu: GGGGBG

TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst
5,80 4,10 1,28 2,35 1,35

Skor Tahmini: 1-2

18:00 | Brighton - Norwich (2 Kasım Cumartesi)

NEAL MAUPAY BRIGHTON PREMIER LEAGUE 05102019

Brighton'ın muhtemel 11'i: Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Propper, Alzate, Stephens, Gross; Maupay, Connolly

Form Durumu: BMMGMG

Norwich City'nin muhtemel 11'i: Krul; Aarons, Godfrey, Amadou, Lewis; Buendia, McLean, Tettey, Stiepermann, Hernandez; Pukki

Form Durumu: GMMMBM

TV yayıncısı: Yok

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst
1,52 3,45 3,90 1,95 1,80

Skor Tahmini: 2-2

18:00 | Manchester City - Southampton (2 Kasım Cumartesi)

Manchester City Celebrate 2019-20

Manchester City'nin muhtemel 11'i: Ederson; Walker, Otamendi, Stones; Mendy; D. Silva, Gundogan, De Bruyne; B. Silva, Aguero, Sterling

Form Durumu: MGGMGG

Southampton'ın muhtemel 11'i: Gunn; Valery, Stephens, Vestergaard, Bednarek, Danso; Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg; Ings, Redmond

Form Durumu: GMMBMM

TV yayıncısı: TRT Spor

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst
- 6,00 13,00 3,30 1,15

Skor Tahmini: 4-0

18:00 | Sheffield Utd - Burnley (2 Kasım Cumartesi)

Burnley

Sheffield United'ın muhtemel 11'i: Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Mousset

Form Durumu: MGMBGB

Burnley'nin muhtemel 11'i: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes

Form Durumu: BGBGMM

TV yayıncısı: Yok

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst
2,05 2,75 2,90 1,45 2,05

Skor Tahmini: 0-0

18:00 | West Ham United - Newcastle United (2 Kasım Cumartesi)

West Ham Celebrating 2019

West Ham United'ın muhtemel 11'i: Roberto; Fredericks, Balbuena, Diop, Cresswell; Rice; Yarmolenko, Noble, Snodgrass, Lanzini; Haller

Form Durumu: BGBMMB

Newcastle United'ın muhtemel 11'i: Dubravka; Yedlin, Schar, Lascelles, Clark, Willems; Almiron, Shelvey, M Longstaff, Saint-Maximin; Gayle

Form Durumu: MBMGMB

TV yayıncısı: Yok

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst
1,60 3,25 3,75 1,80 1,60

Skor Tahmini: 2-1

20:30 | Watford - Chelsea (2 Kasım Cumartesi)

Olivier Giroud Chelsea 2019-20

Watford'un muhtemel 11'i: Foster; Kabasele, Dawson, Cathcart; Janmaat, Capoue, Chalobah, Doucoure, Holebas; Deulofeu, Pereyra

Form Durumu: BMMBBB

Chelsea'nin muhtemel 11'i: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso; Jorginho, Kovacic; Willian, Mount, Pulisic; Abraham

Form Durumu: GMGGGG

TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus

İddaa oranları:

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst
4,10 3,45 1,50 1,95 1,52

Skor Tahmini: 1-3

17:00 | Crystal Palace - Leicester City (3 Kasım Pazar)

Southampton Leicester City Premier League 2019/2020

Crystal Palace'ın muhtemel 11'i: Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, Van Aanholt; Townsend, Kouyate, Milivojevic, McArthur, Zaha; Ayew

Form Durumu: MBGGMB

Leicester City'nin muhtemel 11'i: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy

Form Durumu: MGGMGG

TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus

İddaa oranları

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst
3,00 2,90 1,90 1,60 1,80

Skor Tahmini: 2-2

19:30 Everton - Tottenham (3 Kasım Pazar)

Gylfi Sigurdsson Everton West Ham 10192019

Everton'ın muhtemel 11'i: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Delphs, Gomes; Walcott, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin

Form Durumu: MMMMGM

Tottenham'ın muhtemel 11'i: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Sissoko, Winks; Eriksen, Alli, Son; Kane

Haberin devamı aşağıda

Form Durumu: GMGMBM

TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus

İddaa oranları

MS 1 MS 0 MS 2 2.5 Alt 2.5 Üst
         

Skor Tahmini: 1-3

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