Premier Lig 2019-2020 sezonu: Fikstür, muhtemel 11'ler, TV yayını, iddaa oranları, skor tahmini, puan durumu & bilmeniz gereken her şey
Premier Lig'de 11. haftasında futbolseverlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta Avrupa'daki kış saati uygulaması nedeniyle maçların bir saat geç başlayacak olması.
Hafta 15:30'da başlayacak olan Bournemouth - Manchester United maçıyla ile başlayacak. Haftaya en yakın takipçisinin 6 puan önünde giren Liverpool, Aston Villa'ya konuk olacak. Kırmızılar'ın en yakın takipçisi Manchester City ise Southampton'ı konuk edecek.
- Bournemouth - Manchester United: Muhtemel 11'ler, TV yayıncısı, skor tahmini
- Arsenal - Wolverhampton: Muhtemel 11'ler, TV yayıncısı, skor tahmini
- Aston Villa - Liverpool: Muhtemel 11'ler, TV yayıncısı, skor tahmini
- Brighton - Norwcih City: Muhtemel 11'ler, TV yayıncısı, skor tahmini
- Manchester City - Southampton: Muhtemel 11'ler, TV yayıncısı, skor tahmini
- Sheffiled Utd - Burnley: Muhtemel 11'ler, TV yayıncısı, skor tahmini
- West Ham United - Newcastle United: Muhtemel 11'ler, TV yayıncısı, skor tahmini
- Watford - Chelsea: Muhtemel 11'ler, TV yayıncısı, skor tahmini
- Crystal Palace - Leicester City: Muhtemel 11'ler, TV yayıncısı, skor tahmini
- Everton - Tottenham: Muhtemel 11'ler, TV yayıncısı, skor tahmini
- Premier Lig'de puan durumu
- Premier Lig'de gol krallığı yarışı
15:30 | Bournemouth - Manchester United (2 Kasım Cumartesi)
Bournemouth'un muhtemel 11'i: Ramsdale; Smith, Cook, Ake, Rico; Fraser, Lerma, Billing, Groeneveld; King; Wilson
Form Durumu: GGBMBB
Manchester United'ın muhtemel 11'i: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Young; McTominay, Fred, Pereira; James, Martial, Rashford
Form Durumu: GMBMBG
TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus
İddaa oranları:
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|2.5 Alt
|2.5 Üst
|3,00
|3,00
|1,85
|1,70
|1,75
Skor Tahmini: 1-2
18:00 | Arsenal - Wolverhampton (2 Kasım Cumartesi)
Arsenal'in muhtemel 11'i: Leno; Bellerin, Sokratis, Luiz, Tierney; Guendouzi, Torreira; Pepe, Ceballos, Aubameyang; Lacazette
Form Durumu: BGBGMG
Wolverhampton'ın muhtemel 11'i: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traore, Jimenez, Jota
Form Durumu: MBGGBB
TV yayıncısı: S Sport Plus
İddaa oranları:
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|2.5 Alt
|2.5 Üst
|1,60
|3,20
|3,80
|1,80
|1,60
Skor Tahmini: 3-1
18:00 | Aston Villa - Liverpool (2 Kasım Cumartesi)
Aston Villa'nın muhtemel 11'i: Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Targett; Trezeguet, McGinn, Nakamba, Hourihane, Grealish; Wesley
Form Durumu: BMBGGM
Liverpool'un muhtemel 11'i: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane
Form Durumu: GGGGBG
TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus
İddaa oranları:
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|2.5 Alt
|2.5 Üst
|5,80
|4,10
|1,28
|2,35
|1,35
Skor Tahmini: 1-2
18:00 | Brighton - Norwich (2 Kasım Cumartesi)
Brighton'ın muhtemel 11'i: Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Propper, Alzate, Stephens, Gross; Maupay, Connolly
Form Durumu: BMMGMG
Norwich City'nin muhtemel 11'i: Krul; Aarons, Godfrey, Amadou, Lewis; Buendia, McLean, Tettey, Stiepermann, Hernandez; Pukki
Form Durumu: GMMMBM
TV yayıncısı: Yok
İddaa oranları:
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|2.5 Alt
|2.5 Üst
|1,52
|3,45
|3,90
|1,95
|1,80
Skor Tahmini: 2-2
18:00 | Manchester City - Southampton (2 Kasım Cumartesi)
Manchester City'nin muhtemel 11'i: Ederson; Walker, Otamendi, Stones; Mendy; D. Silva, Gundogan, De Bruyne; B. Silva, Aguero, Sterling
Form Durumu: MGGMGG
Southampton'ın muhtemel 11'i: Gunn; Valery, Stephens, Vestergaard, Bednarek, Danso; Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg; Ings, Redmond
Form Durumu: GMMBMM
TV yayıncısı: TRT Spor
İddaa oranları:
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|2.5 Alt
|2.5 Üst
|-
|6,00
|13,00
|3,30
|1,15
Skor Tahmini: 4-0
18:00 | Sheffield Utd - Burnley (2 Kasım Cumartesi)
Sheffield United'ın muhtemel 11'i: Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Mousset
Form Durumu: MGMBGB
Burnley'nin muhtemel 11'i: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes
Form Durumu: BGBGMM
TV yayıncısı: Yok
İddaa oranları:
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|2.5 Alt
|2.5 Üst
|2,05
|2,75
|2,90
|1,45
|2,05
Skor Tahmini: 0-0
18:00 | West Ham United - Newcastle United (2 Kasım Cumartesi)
West Ham United'ın muhtemel 11'i: Roberto; Fredericks, Balbuena, Diop, Cresswell; Rice; Yarmolenko, Noble, Snodgrass, Lanzini; Haller
Form Durumu: BGBMMB
Newcastle United'ın muhtemel 11'i: Dubravka; Yedlin, Schar, Lascelles, Clark, Willems; Almiron, Shelvey, M Longstaff, Saint-Maximin; Gayle
Form Durumu: MBMGMB
TV yayıncısı: Yok
İddaa oranları:
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|2.5 Alt
|2.5 Üst
|1,60
|3,25
|3,75
|1,80
|1,60
Skor Tahmini: 2-1
20:30 | Watford - Chelsea (2 Kasım Cumartesi)
Watford'un muhtemel 11'i: Foster; Kabasele, Dawson, Cathcart; Janmaat, Capoue, Chalobah, Doucoure, Holebas; Deulofeu, Pereyra
Form Durumu: BMMBBB
Chelsea'nin muhtemel 11'i: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso; Jorginho, Kovacic; Willian, Mount, Pulisic; Abraham
Form Durumu: GMGGGG
TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus
İddaa oranları:
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|2.5 Alt
|2.5 Üst
|4,10
|3,45
|1,50
|1,95
|1,52
Skor Tahmini: 1-3
17:00 | Crystal Palace - Leicester City (3 Kasım Pazar)
Crystal Palace'ın muhtemel 11'i: Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, Van Aanholt; Townsend, Kouyate, Milivojevic, McArthur, Zaha; Ayew
Form Durumu: MBGGMB
Leicester City'nin muhtemel 11'i: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy
Form Durumu: MGGMGG
TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus
İddaa oranları
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|2.5 Alt
|2.5 Üst
|3,00
|2,90
|1,90
|1,60
|1,80
Skor Tahmini: 2-2
19:30 Everton - Tottenham (3 Kasım Pazar)
Everton'ın muhtemel 11'i: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Delphs, Gomes; Walcott, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin
Form Durumu: MMMMGM
Tottenham'ın muhtemel 11'i: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Sissoko, Winks; Eriksen, Alli, Son; Kane
Form Durumu: GMGMBM
TV yayıncısı: S Sport, S Sport Plus
İddaa oranları
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|2.5 Alt
|2.5 Üst
Skor Tahmini: 1-3
Premier Lig'de gol krallığı yarışı