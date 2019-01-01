Premier Lig, 2019-20 sezonunda hangi kanalda?

Dünyanın en çok ilgi gören liglerinden olan Premier Lig bu sezon hangi kanalda yayınlanacak?

Son sezonu 'nin şampiyonluğuyla tamamlanan Premier Lig, 2019-20 sezonunda bir kanaldan daha yayınlanacak.

Saran Group, geçen sezon başında yaptığı anlaşmayla dünyanın en çok izlenen futbol liginin yayın haklarını 2022'ye kadar aldı.

2018-19 sezonunda maçların önemli kısmı S Sport'tan yayınlanırken, bazı maçlar beIN Sports'tan ekranlara geldi. Yeni sezonda beIN'e eklenen kanal TRT Spor olacak.

TRT Spor'da her hafta 1 maç

TRT'den yapılan açıklamada, "Dünyanın en görkemli futbol organizasyonu olan İngiltere Premier Lig'in coşkusu yeni sezonda TRT Spor'da yaşanacak." ifadesi kullanıldı.

Premier Lig'de her hafta en az bir maçı ekranlara taşıyacak TRT Spor, 2019-20 sezonunda 56 karşılaşma yayınlamayı planlıyor.

TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Futbolseverlerin Premier Lig'e olan ilgileri ve bize yönelik taleplerine kayıtsız kalamadık. Her ne kadar sınırlı bir yayın yapacak olsak da Premier Lig maçlarını Türk futbolseverlerle açık kanaldan buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Premier Lig'in bütün özet görüntüleri de her hafta TRT Spor ekranlarında olacak."

Premier Lig hangi kanalda?

Premier Lig'in 'deki yayın haklarına sahip olan Saran Group'un sahibi olduğu S Sport, ligin temel yayın haklarına sahip. S Sport'u Digiturk, Tivibu, D-Smart ve Turkcell TV+ kullanıcıları izleyebiliyorlar.

Türksat uydusunda yer almayan S Sport'u Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal, TV + 77. kanal ve Tivibu 74. kanaldan izleyebilirsiniz.