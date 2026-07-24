Premier League tam da insanı çabucak içine çeken türden bir organizasyon; sadece kısa süreliğine göz atmak istemiş olsanız bile. Yayın hakları net şekilde düzenlenmiş olsa da, kimin neyi gösterdiğine, konferans yayınının nerede olduğuna ve yayına internetten nasıl sorunsuz şekilde erişebileceğinize dair derli toplu bir genel bakış faydalı olur. SPOX, sizin için en önemli adresleri burada bir araya getirdi.

Premier League yayın bilgileri: Maçları canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Premier League TV’de ve canlı yayında: Temel yayıncılar Sky ve WOW

Bundesliga’nın aksine Premier League Almanya’da tamamen Sky’da yayınlanıyor. Yani bu pay TV yayıncısı size her maçı canlı izleme imkanı sunuyor; tercihinize göre ister tek maç olarak, ister konferans paketi halinde. Televizyon başında olmayanlar ise karşılaşmaları internetten de takip edebilir: Sky Go (abonelikle) veya esnek kullanım sunan WOW üzerinden.

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Sky, 2025/26 sezonundan bu yana Carabao Cup’ı da ekranlara getiriyor. Yani sadece EPL değil, Lig Kupası’nı da izlemek isteyenler için doğru adres yine burası. Açıkçası bu da işleri belirgin şekilde daha rahat hale getiriyor.

Premier League yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; çünkü Premier League’de seçili üst düzey maçları canlı anlatımla aktarıyoruz! Canlı anlatımları burada bulabilirsiniz.

Konferans mı, tek maç mı? Tipik bir Premier League maç günü böyle geçer

Başlama saatine göre temelde iki seçenek arasında karar verirsiniz: Ya takımınıza tamamen odaklanan tek maç yayını, ya da favori ekibiniz oynamıyorsa ve aynı anda birden fazla sahada heyecan yaşanıyorsa konferans yayını. Özellikle cumartesi ya da çarşamba günleri birden fazla maçın aynı saate konduğu programlarda konferans, çoğu zaman sizin için en hızlı yoldur; bir maçın dengesi değişirse de her zaman diğerine geçebilirsiniz.

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Premier League: Organizasyona kısa bakış