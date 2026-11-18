Liverpool, 2024-25 sezonunda Premier League şampiyonluğunu kazandı. Peki bu başarıyı tekrarlamak için yapbozun kaç parçası eksik? Eski Liverpool yıldızı Paul Ince, GOAL'e Anfield'da en az üç takviyeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Bazı deneyimli yıldızların sözleşmeleri sona ererken daha fazlası da gerekebilir.

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Bazı oyuncuları serbest kalma ihtimali bekliyor

Kaptanlık pazubandını takan Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk, sözleşmesi sona erdiğinde 2027 yazında serbest oyuncu olarak Merseyside'dan ayrılacak . Uzun süredir takımda olan Brezilyalı kaleci Alisson'ın da aynı yolu izleme ihtimali var .

Liverpool, tek bir transfer döneminde savunmadan hücuma kadar kadrosunu güçlendirmek zorunda kalmak istemiyor. Kilit oyuncularla sözleşme uzatma görüşmelerine başlamak ve bu görüşmeleri sonuçlandırmak için hâlâ vakit var.

Liverpool transferlere büyük paralar harcadı

Liverpool, son lig şampiyonluğunun hemen ardından büyük harcamalar yaptı. Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike ve Rekorlar yeniden yazılırken Jeremie Frimpong da kadroya katıldı . Ancak Anfield'da yeni bir lig hâkimiyeti kurmayı başaramadılar. Bu da sonunda teknik direktör Arne Slot'un görevini kaybetmesine yol açtı.

Takımın başında artık Andoni Iraola var ve kendisine de transfer için kaynak sağlandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış eski Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Bradley Barcola'ya 123 milyon sterlin (162 milyon dolar) yatırıldı. Barcola henüz en iyi performansını istikrarlı biçimde sergileyemedi .

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Buna karşın Liverpool'un hücum hattında yeterince seçeneği var gibi görünüyor. Asıl ciddi yenilenme ihtiyacı savunmada ortaya çıkabilir. Bonservisi Barcelona'da bulunan kiralık oyuncu Ronald Araujo şu anda geçici bir çözüm olarak sağ bekte oynuyor ; Van Dijk'in uzun süren vedası da bu ihtiyacı artırıyor.

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Liverpool nasıl şampiyonluk adayına dönüşür?

Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Ince de bu görüşte. freebets.com iş birliği kapsamında konuşan Ince, yeniden şampiyonluk yarışına girmek için kaç yeni oyuncuya ihtiyaç olduğu sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Van Dijk'e bakarsanız 35 yaşında ama hâlâ iyi durumda. Hâlâ oynayabiliyor. Çok iyi bir oyuncu. Van Dijk harika bir oyuncu. Ama yaşlandıkça işler zorlaşıyor. Bu yıl rakiplerin onu geçip arkasına sarktığı ve yetişemediği anlar gördünüz. Yine de dünya çapında bir savunmacı.

“[Jeremy] Jacquet geldi ve bence kesinlikle harika oynadı. Ama Araujo sağ bekte oynuyor. Barcelona'dayken stoperdi. [Milos] Kerkez ise sol bekte beni pek ikna etmedi.

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“Orta sahadaki genç oyuncu [Trey] Nyoni'nin çok, çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Barcola'nın hâlâ uyum sağlaması gerekiyor. Liverpool bu oyuncuların, yani Wirtz, Barcola ve Isak'ın birlikte iyi oynamasını sağlayabilirse müthiş bir hücum üçlüsü olur. Rio [Ngumoha] da geliyor.

“Ama bir stopere daha ihtiyaçları var. Kesinlikle iki beke ihtiyaçları var, buna hiç şüphe yok. Bence [Andy] Robertson'ın Tottenham'a gitmesine izin vermek biraz hata olmuş olabilir. Trent [Alexander-Arnold] ise Real Madrid'e gitti; ayrılmak istiyordu.

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“İki beke ihtiyaçları olduğu kesin. Alisson'ın da hâlâ birkaç yılı olduğunu düşünüyorum. Gakpo'yla birlikte o hücum üçlüsünün uyumunu sağlayabilirlerse bence iyi olacaklar.

“Arsenal elbette şampiyonluğun açık ara favorisi ama çok iyi oynamıyor. Daha gidilecek çok uzun bir yol var. Pek çok şey olabilir. Liverpool da özellikle Anfield'da ritmini bulursa onu şampiyonluk yarışının dışında tutamazsınız.”

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Sıradaki maç Anfield'da Manchester United'a karşı

Liverpool, şu ana kadar oynadığı 10 maçta 18 puan toplayarak Premier League tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Son şampiyon Arsenal'ın dokuz puan gerisinde olsa da henüz yarışın tamamen dışında değil.

Liverpool, kasım ayındaki millî maç arasının ardından pazar günü eski rakibi Manchester United'ı ve yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu Anfield'da ağırlayarak sahalara dönecek. Bu maçtan moral verici bir sonuç çıkarabilir.