Arsenal'ın pazar günü Liverpool deplasmanında 1-0 kazandığı maçın sonlarında tansiyon yükselirken Noni Madueke, sarı kartı olmasına rağmen Alexis Mac Allister'a kafa atmış gibi göründüğü pozisyonda kırmızı karttan kurtuldu. VAR, hakem Andy Madley'nin kararını destekledi ancak Jurrien Timber'ın ceza sahasında Alexander Isak'ın formasını çekmesi cezasız kalınca hakemler yine eleştirilerin hedefi oldu.

Reklam

VAR, Madueke kararını açıkladı

Anfield'da maçın bitimine 10 dakika kala, Mac Allister'ın Martin Odegaard'a faul yapmasının ardından Madueke'nin de dahil olduğu gergin bir an yaşandı. Timber, Arjantinli futbolcuyla karşı karşıya geldi. Ardından Madueke başını Mac Allister'a doğru uzattı ve Liverpoollu orta saha oyuncusu yere düştü. Madley, Mac Allister ve Timber'a sarı kart gösterirken VAR hakemi Stuart Attwell, Madueke'yi oyundan atmama yönündeki saha içi kararını değiştirmedi.

Premier League Maç Merkezi, X'te yaptığı paylaşımda kararı şöyle açıkladı: "Hakemin, Madueke'nin Mac Allister'a yönelik şiddet içeren bir hareketi olmadığı yönündeki kararı VAR tarafından incelendi ve doğrulandı. VAR: 'Tüm pozisyonlar incelendi ve ihlal olmadığına karar verildi. Madueke ile Mac Allister karşı karşıya geldiğinde bir miktar temas var. Bana göre bu temas sert, şiddet içeren ya da vahşi bir hareket değil.'"

Ashley Williams, Mac Allister'ın tepkisini inandırıcı bulmadı

talkSPORT programının sunucularından Ashley Williams, Mac Allister'ın tepkisini beğenmedi. The Final Word programında şunları söyledi: "Hayır, bunu kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. Başına hafifçe dokunulmuş. Şimdi senin başına aynı kuvvetle dokunsam öyle yere düşmezsin. Üstelik Odegaard'ın yanına gidip onun yere düşmesinden şikâyet eden de kendisi. Ki o pozisyon kesinlikle fauldü, sonra da kendisi yere düşüyor. Ne yapıyoruz biz?"

Madueke, 55. dakikada Bradley Barcola'ya yaptığı kasıtlı faul nedeniyle sarı kart görmüştü. Dolayısıyla bu pozisyonda göreceği bir sarı kart bile maçını bitirecekti. 24 yaşındaki futbolcu, kulüp düzeyindeki A takım kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Tek kırmızı kartını ise 2019'da PSV 19 Yaş Altı takımının Almere City ile oynadığı maçta gördü.

Reklam Reklam

Halsey, Timber'ın penaltı pozisyonunda VAR'ı eleştirdi

Eski Premier League hakemi Mark Halsey, en sert eleştirisini ilk yarıdaki bir penaltı itirazına yöneltti. SunSport için kaleme aldığı köşesinde şunları yazdı: "Ancak Jurrien Timber'ın Alexander Isak'ın formasını açıkça çektiği pozisyon, bana göre net penaltı. VAR'ın bunu nasıl onaylayıp hakem Andy Madley'ye pozisyonu yeniden incelemesini önermediğini anlamıyorum. Timber, Isak'ın formasını çekmese Liverpoollu forvet topa yetişecek." Halsey ayrıca, "VAR'ın o pozisyona hiç müdahale etmemesine hayret ettim" dedi.

Related Topics

Halsey, Christos Tzolis ile Cody Gakpo arasındaki mücadelenin penaltı için yeterli olmadığını düşündü. Ayrıca Liverpoollu Trey Nyoni'nin, Odegaard ve Kai Havertz'e maçın başlarında yaptığı müdahaleler nedeniyle iki sarı kart görebileceğini öne sürdü. Liverpool taraftarları, Arsenal'in kendini yere atmalarına kandığını savundukları Madley'yi maç sonunda yuhaladı.

Arsenal ve Liverpool'u sırada ne bekliyor?

Bu galibiyetle Arsenal, ilk dokuz maçında aldığı sekiz galibiyetin ardından Premier League'in zirvesinde üç puan farkla öne geçti.

Reklam

İki takım da şimdi çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarına odaklanacak. Arsenal, Slavia Prague'a konuk olurken Liverpool, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.