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Oliver Glasner, çarşamba günü Nottingham Forest'a geldiğinde kulübün durumuna ilişkin dürüst bir değerlendirme yaptı. Avusturyalı teknik direktör, standartların kendisine göre hiç de yüksek olmadığını söyledi.

Glasner, Crystal Palace'ta geçirdiği son derece başarılı birkaç yılın ardından geçen yaz Forest'la sözleşme imzaladı. Ancak City Ground'daki macerası şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı oldu: Forest, Premier League'de son sıradaki Palace'ın yalnızca iki puan önünde, 17. sırada yer alıyor.

Forest, şu anda cuma akşamı Chelsea'ye karşı oynayacağı iç saha maçına hazırlanıyor. Glasner, "Bir şirkette istikrar, standartların olması demektir. İşe giren herkes bu standartlara bağlı kalır. Açıkçası standartların yeterince yüksek olmadığını düşünüyorum" dedi.

İsim vermeyen Glasner, "Dört yıldır burada olup İngilizce konuşamayan oyuncularımız var. İtalya'ya giderseniz her oyuncu üç ay sonra İtalyanca röportaj verir. İngiltere'de teknik direktörlük yapmak istiyorsam İngilizce konuşmalıyım. İtalya'da teknik direktörlük yapmak istiyorsam İtalyanca konuşmalıyım" diye konuştu.

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Salzburglu 52 yaşındaki teknik direktör, "Yoksa Oliver Glasner, kendi lehçende konuşmak istiyorsan Avusturya'da, evinde kal. Orada herkes seni anlar ama başka hiçbir yerde anlamaz" dedi.

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"Premier League'de istikrarlı biçimde üst sıralarda yer alabilecek bir Nottingham Forest yaratmak istiyoruz. Buna çok yakınız. Hangi adımları atmamız gerektiğini bildiğimizden eminiz."

"Hâlâ çok iddialıyız ama bu, hepimizin umduğundan biraz daha uzun sürecek gibi görünüyor. Hedefimiz bu kulübe istikrar getirmek ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz."

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"Bunun bir geçiş dönemi olduğunu biliyorduk, öyle diyelim. Hâlâ çok iddialıyız ama çözmemiz gereken pek çok sorun da var."

Glasner, pazartesi günü Londra'da Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis ile görüştü. Glasner, "Bize 'Neye ihtiyacınız var? Kadroda, teknik ekipte ve çalışma ortamında neleri iyileştirmek istiyorsunuz?' diye sordu. Nottingham Forest için en iyisini istiyor, buradaki herkes için en iyisini istiyor" açıklamasını yaptı.

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BBC'ye göre Glasner, ocak ayında beş yeni oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Glasner sözlerini şöyle tamamladı: "Kadroda, teknik ekipte ve çalışma ortamında iyileştirmeler yapmalıyız; görüşmemizin konusu buydu. Harika bir görüşmeydi ve altı saatlik yolculuğa kesinlikle değdi."