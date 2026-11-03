İngiliz gazetesi Mirror'ın haberine göre, Almanya'nın en çok şampiyon olan kulübü, AFC Bournemouth'ta forma giyen Junior Kroupi'yi radarına aldı. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Kroupi, Premier League'de çok yönlü bir oyuncu olarak adından söz ettirdi.

Kroupi santrforda, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Bavyera ekibi onu transfer ederek tek hamlede birden fazla ihtiyacını karşılayabilir.

Kroupi, Luis Diaz'ın yazın bizzat istediği yedek oyuncu rolünü üstlenmekle kalmayıp ilk etapta uzun süreli sakatlıkları bulunan Ismael Saibari'nin (üç ila dört ay) ve Serge Gnabry'nin (iki ay) yerini de doldurabilir. Ayrıca Jamal Musiala, 2025 yazındaki Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşadığı korkunç sakatlıktan bu yana tekrar tekrar sahalardan uzak kalıyor. Herkes iyileştiğinde ise Kroupi, teknik direktör Vincent Kompany için Harry Kane'e bir alternatif daha olabilir.

Max Eberl kış transferlerini dışladı, ancak kapıyı tamamen kapatmadı

Sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl, pazartesi günü Atletico ile oynanacak Şampiyonlar Ligi deplasman maçı için Madrid'e hareket etmeden önce, kadrodaki sıkıntılı duruma rağmen kış transferi planlamadıklarını bir kez daha vurguladı. "Şu anda hayır. Elimizdeki kadro bu ve ondan son derece memnunuz" dedi. Yine de 53 yaşındaki yönetici kapıyı tamamen kapatmadı. "Durumu dikkatle incelemeliyiz. Piyasayı takip ediyoruz, bu konuyu düşünüyoruz ama şu an itibarıyla aceleci bir karar verme düşüncemiz yok" diye konuştu.

Sky haberine göre Bayern, en geç yaz aylarında hücum hattına takviye aramayı planlıyor. Bu nedenle transfer piyasasında şimdiden nabız yoklanıyor. Beklendiği üzere odak noktası sol kanat oyuncusu.

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Kroupi transferi mi? Önünde birden fazla engel var

Kroupi'nin çok yönlülüğü sayesinde yazın ciddi bir transfer hedefi hâline gelmesi mümkün. Ancak Mirror'a göre Bavyera ekibi büyük bir rekabetle karşılaşacak. Arsenal ve PSG'nin de transfer için harekete geçmeyi düşündüğü belirtiliyor. Bournemouth'un bonservis bedeli talebi de bir başka engel olabilir.

Kroupi yazın Tottenham Hotspur ile anıldığında, 120 milyon avro bir ölçüt olarak gösterilmişti. Almanya'nın en çok şampiyon olan kulübü ise bu tutarı elbette ödemeyecek. Geçen sezon 33 lig maçında 13 gol atan genç Fransızın Cherries ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kroupi bu sezon ise yeteneklerini pek gösteremedi. Uzun süren ayak sakatlığının ardından yalnızca iki maçta kısa süre forma giyebildi. Hafta sonu Leeds United karşısında alınan 2-0'lık galibiyette bir asist yaptı.