“Harry Kane Premier League’e geri dönmek istiyor” diyen eski profesyonel, bu konuda net konuştu. 57 yaşındaki isim bir adım daha ileri giderek, golcünün olası yeni adresi için somut kriterler de ortaya koydu.

Kuzey Londra ekibinin eski teknik direktörü, Kane’in “Premier League’de şampiyonluğu kazanabilecek bir kulübe gitmek istediğinden” emin. 2013/14 sezonunda Tottenham Hotspur’un başında 26 resmi maçta görev yapan ve bugün 32 yaşında olan oyuncuyla o dönemde çalışan Sherwood, özellikle Kane’in Londra’daki eski kulübüyle bir bağ kuruyor.

Olası transfer için somut bir takvim vermeyen üç kez milli oyuncu, eski adresine dönüşü ise kesinlikle uzak bir ihtimal olarak görmüyor. Sherwood, “Tottenham Hotspur’u ihtimal dışı bırakmam. Bunu kesinlikle yapmam” dedi.

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Bayern Münih, Harry Kane’in sözleşmesini uzatmak istiyor

Ancak Spurs’te şartların uygun olması gerekecek: “Yeniden yükselişe geçerler ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğru ilerlerlerse, Harry de dönmeye hazırsa geri dönecek ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyecektir.”

Eski teknik adamın sözleri ise Säbener Straße’deki mevcut durumla güçlü bir tezat oluşturuyor. Three Lions’ın kaptanının Isar kıyısındaki sözleşmesi şu anda Haziran 2027 sonuna kadar devam ediyor.

Alman rekortmeninde golcünün geleceği en yüksek önceliğe sahip. Birbiriyle örtüşen medya haberlerine göre, 2027’nin ötesine uzanacak yeni sözleşme de deneyimli oyuncunun kendisi için “açık öncelik” taşıyor.

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Harry Kane, Bayern Münih’te kalacak mı?

kicker’ın haberine göre yeni bir kontratın imzalanması artık temelde sadece detayların netleştirilmesi meselesi. Gazeteye göre Kane’in imzası artık yalnızca maaş ve sözleşme süresi konusunda anlaşmaya bağlı.

Özel hayatındaki çevresi de Almanya’da kalma ihtimalini net şekilde destekliyor: Buna göre İngiliz oyuncunun ailesi Münih’te kendini çok rahat hissediyor, bu nedenle ailevi açıdan da sözleşme uzatımının önünde artık hiçbir engel kalmayacak gibi görünüyor. Bu tabloya bakıldığında, golcünün gerçekten erkenden İngiltere’ye dönüş ihtimali üzerine kafa yorup yormadığı ise ciddi şekilde sorgulanabilir.