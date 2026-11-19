Mauricio Pochettino, Manchester United'ı Anfield'da Liverpool karşısında yönetmeye hazırlanırken resmen Carrington'da göreve başladı. Premier League ise Arjantinli teknik adam ilk kez kulübeye çıkmadan önce Manchester United'a nadir görülen bir muafiyet tanıdı.

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United, cuma günkü basın toplantısı için yarım saatlik erteleme aldı

Manchester United, perşembe sabahı yaptığı açıklamada Pochettino'nun ilk basın toplantısını cuma günü saat 14.00'te düzenleyeceğini doğruladı. Premier League'de maç öncesi basın toplantıları normalde en geç 13.30'da başlıyor. Bu da kulübün yeni teknik direktörü için 30 dakikalık erteleme aldığı anlamına geliyor.

Arjantinli teknik adam, ABD erkek millî takımındaki görevlerini tamamladıktan sonra çarşamba günü Manchester'a geldi. Manchester Evening News'in gazetecisi Steven Railston'a göre United, lig yetkilileriyle doğrudan görüşerek Pochettino'nun "çok yoğun" geçen haftasını gerekçe gösterdi ve basın toplantısını daha geç bir saate alma izni aldı.

Lig talimatnamesinde basın toplantıları için katı kurallar var

Premier League kuralları, basın yükümlülüklerinin saatleri konusunda çok az esneklik tanıyor. Lig talimatnamesinin K bölümüne göre hafta sonu veya pazartesi günü maç oynayan kulüpler, perşembe ya da cuma günkü basın toplantılarını en geç 13.30'da düzenlemek zorunda.

Yetkililer bu süre sınırından yalnızca istisnai durumlarda muafiyet tanıyor. Talimatnamede, perşembe gecesi oynanan UEFA kulüp maçlarından geç dönülmesi açıkça geçerli bir gerekçe olarak gösteriliyor. Lig yöneticileri, Pochettino'nun millî takım görevinden kulüp görevine hızla geçişini de aynı nadir muafiyete değer buldu.

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Pochettino, Carrington'daki antrenman sahasına çıkıyor

Pochettino resmen çarşamba günü göreve başlasa da o günkü antrenmanı yönetmedi. Uzun süredir yardımcılığını yapan Jesus Perez'in de aralarında bulunduğu, teknik ekibindeki güvendiği birkaç isim, ilk geçiş sürecini yönetmek üzere daha önce Manchester'a taşınmıştı .

United'ın yeni teknik direktörü, perşembe günü Carrington'daki antrenmanın yönetimini tamamen devralacak ve pazar günkü maç öncesinde cuma günü yapılacak son antrenmanı da yönetecek. Ayrıca kulübün kendi medya ekibine bir tanıtım röportajı verdi. Röportajın perşembe günü yayımlanması planlanıyor.

Anfield'da zorlu bir ilk sınav bekliyor

Pochettino, ilk maçından önce yöntemlerini takıma benimsetmeye çalışırken kısıtlı bir zamana sahip. Oyuncularıyla sahada doğrudan yalnızca iki gün çalıştıktan sonra pazar günü Anfield'da kulübeye çıkacak ve Liverpool karşısında zorlu bir ilk sınav verecek.