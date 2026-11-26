Manchester City'nin bir dizi Premier League mali suçlamasına karşı yaptığı itirazın takviminde önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp, şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal'le kritik maça hazırlanırken saha dışındaki hukuk mücadelesi, geleceğini belirleyebilecek bir aşamaya yaklaşıyor.

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City'nin itirazı için aralık ayındaki duruşma tarihleri netleşiyor

Ekim ayında verilen kararla 114 Premier League mali kural ihlalinden suçlu bulunan Manchester City'yi Noel öncesi belirleyici bir duruşma bekliyor. Bağımsız komisyon, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında 830 milyon sterlinin üzerindeki finansmanı gizlemek için “göstermelik” ticari sözleşmeler kullandığına ve soruşturmayı “durdurmak ve sekteye uğratmak için planlı çabalar” gösterdiğine hükmetti.

City, yanlış bir şey yaptığını reddederek karara hemen itiraz etti . Sonucun başlangıçta 2027'nin başlarında açıklanması bekleniyordu. Ancak kulübün eski mali danışmanı Stefan Borson, durumun çok daha erken netleşmesini bekliyor.

Borson, Noel öncesi hızlandırılmış takvimi anlattı

Piers Morgan ve Simon Jordan'la birlikte Football Uncensored programına katılan Borson, beklenen duruşma takvimini ve Premier League'in süreci hızla sonuçlandırma isteğini şöyle anlattı:

“Bize duruşmanın aralık ortasında olacağı söylendi,” dedi Borson. “Günlerin denk gelişine bakılırsa 12 Aralık'ta başlaması muhtemel. Görünüşe göre beş ila 10 gün sürüp Noel'den önce sona erecek. Ardından kararı bekleyeceğiz. Normal şartlarda bu kararın çıkması epey zaman alır.

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“Premier League'in süreci hızlandırmak istediğini düşünüyorum. Böylece bir karar alıp yaptırımla ilgili duruşmayı ve hangi yönde karar çıkarsa çıksın kaçınılmaz olan yaptırıma itiraz sürecini sezon bitmeden tamamlayabilirler. Bu sayede City'ye bu sezon yaptırım uygulayıp kulübü cezalandırabilirler.”

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Premier League neden yeni hukuki itirazlardan kaçınmak istiyor?

İtirazın reddedilmesi para cezasına, puan silmeye veya Premier League'den ihraca yol açabilir. Borson, sezon başında kurallarda yapılan değişikliklere rağmen yeni usul anlaşmazlıklarından kaçınmak için iki tarafın da takvim konusunda muhtemelen uzlaşmaya vardığını düşünüyor.

“Sezon başında yayımlanan kural kitabında kurallar değişti ve hızlandırılmış bir takvim getirildi,” diye açıkladı. “Her hâlükârda City'ninki gibi bir dava ve itiraz, standart takvime hiçbir zaman uymazdı. Bence taraflar sonunda büyük olasılıkla bir tür takvim üzerinde anlaştı. Bu da City'nin gelecekte süreç hakkında ileri sürebileceği itirazları ortadan kaldırıyor.

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“Premier League'in isteyeceği son şey, City'ye X Kuralı kapsamında veya başka bir yolla hukuki işlem başlatmak ve ‘Yalnızca eski süreç kusurlu değildi, adil bir itiraz süreci bile yaşamadık’ demek için yeni bir gerekçe vermek. Çünkü bunu yaparlarsa en başa döneriz.”

Arsenal maçı öncesi şampiyonluk yarışındaki baskı artıyor

Sahada ise City'nin şampiyonluk umutları ağır bir darbe aldı. Tüm kulvarlardaki son beş maçının yalnızca birini kazanan ekip, Premier League'deki son dört karşılaşmasının üçünü kaybetti.

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City, aralık ayındaki duruşma öncesinde kötü gidişatı durdurmaya çalışırken pazar günü Arsenal'le oynayacağı maç büyük önem taşıyor. Erling Haaland da karşılaşmayı şimdiden kendileri için “sezonun en zorlu maçı” olarak nitelendirdi .