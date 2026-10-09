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Bart DHanis
Çeviri:

'Premier League'den büyük bir kulüp, Frenkie de Jong'u bu kış kadrosuna katmak istiyor'

Transfers
Chelsea
Barcelona

İspanyol Diario SPORT'un haberine göre Frenkie de Jong, Chelsea'nin radarına girdi. Gazeteye göre orta saha oyuncusunun Barcelona'daki geleceği belirsiz. Chelsea bundan faydalanmak istiyor.

De Jong, 2019'dan bu yana Barcelona ile sözleşmeli. Oyun kurucu, o dönemde Ajax'tan 86 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

O tarihten bu yana kulübün A takımında yaklaşık üç yüz maça çıktı ve kaptanlık pazubandıyla ödüllendirildi.

Geçen yaz ABD, Meksika ve Kanada'daki Dünya Kupası sırasında dizinden sakatlandı. Barça'nın doktorları onu ameliyat etmek istedi, ancak De Jong konservatif bir tedavi yöntemini tercih etti.

Bu arada De Jong'un dizindeki durum iyiye gitti ve geçen salı saha çalışmalarına yeniden başladı. Yine de 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüp adına yeniden bir maç oynaması uzun zaman alacak.

Buna ek olarak, SPORT'un yazdığına göre ilk 11'deki yeri de son derece belirsiz hale geldi. Rodri'nin gelişinin doğrudan etkisi, Marc Bernal'in gelişimi ve Pedri ile Fermín Lopez ve Dani Olmo'nun mükemmel formu, yeniden doğrudan ilk 11'e girmesini zorlaştırıyor.

Chelsea, De Jong'a bir çıkış yolu sunmak istiyor. Londra kulübü, Manchester City'ye giden Enzo Fernández'in ideal halefi olarak Hollandalı oyuncuyu görüyor. De Jong gerçekten ilk 11'deki yerini kaybettiği anda harekete geçmek istiyorlar.

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