Eski Newcastle United forveti Nile Ranger, 2026'daki üçüncü transferini gerçekleştirerek 8. lig ekibi Potters Bar Town'a katıldı. Newcastle'da geçirdiği dönemde Premier League'de hiç gol atamayan 35 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü yeni kulübü tarafından tanıtıldı ve hemen ardından ilk maçına çıktı.

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Potters Bar, Ranger'ı tanıttı; forvet ilk maçına çıktı

Potters Bar, Ranger'ın transferini cumartesi günü duyurdu. Bu, oyuncunun yalnızca iki yıl içindeki beşinci transferi oldu. Tanıtılmasından birkaç saat sonra 66. dakikada yedek kulübesinden oyuna giren Ranger, yeni takımının Royston Town karşısında 2-0 kazanmasına katkı sağladı. Bu galibiyetle Potters Bar, Southern League Merkez Grubu'nda lider Didcot Town'ın beş puan gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Kulüp, deneyimli forvetin gelişini sevinçle karşıladı

Potters Bar, deneyimli forvetin transferini duyurduğu açıklamada heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Forvet artık Potters Bar oyuncusu! Son derece yetenekli bir forvet takımımıza imza attı. Nile Ranger'a kulübümüze hoş geldin diyoruz!"

Bu son transfer, Ranger'ın profesyonel ligler dışındaki kulüpler arasında sık sık takım değiştirdiği dönemin devamı oldu. Ocak ayında Isthmian League Premier Division ekibi Chatham Town'a katılan ve 2025-26 sezonunun sonunda ayrılan Ranger, yazın AFC Whyteleafe'e imza attı. Ancak üç ay sonra oradan da ayrıldı. Bu yıldan önce Wellingborough Town, Kettering Town, Boreham Wood, Spalding United, Blackpool ve Swindon Town'da forma giymiş, Southend United'da ise iki ayrı dönem geçirmişti.

Newcastle günlerinden bu yana inişli çıkışlı bir kariyer

Profesyonel ligler dışındaki pek çok kulüpte oynamasına rağmen Ranger, en çok Newcastle'daki dönemiyle tanınıyor. 2007'de genç suçlulara yönelik bir ıslah kurumunda kaldıktan sonra henüz ergenlik çağındayken Newcastle'a katıldı. Championship'deki ilk maçına 2009'da, West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın duraklama dakikalarında Shola Ameobi'nin yerine girerek çıktı. Takımının şampiyon olduğu 2009-10 sezonunda 28 maçta iki gol attı.

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2009 ile 2013 arasında Newcastle formasıyla 62 maça çıkan Ranger, bu dönemde Barnsley ve Sheffield Wednesday'a da kiralandı. Newcastle adına attığı diğer tek gol, 2010-11 sezonunda Chelsea'yi 4-3 yendikleri Lig Kupası maçında geldi. Premier League'de hiç gol atamadan 2013 yazında kulüpten kalıcı olarak ayrıldı. Daha sonra, kendine gerektiği gibi baksaydı Manchester City'li Erling Haaland kadar iyi olabileceğini iddia etse de 2017'de dolandırıcılıktan hüküm giymesi, birkaç kez gözaltına alınması ve çeşitli EFL kulüplerindeki ciddi "disiplin sorunları" kariyerini sekteye uğrattı.

Deneyimli forvet Potters Bar ile üst lige çıkmayı hedefliyor

Futbolculuk kariyerini sürdürürken saha dışında da bir podcast ve futbol akademisi kuran Ranger, şimdi maç kondisyonunu artırmaya ve önümüzdeki aylarda Potters Bar için goller atmaya odaklanacak. Üst lige çıkma yarışının içinde yer alan takımının, şampiyonluk mücadelesinde Didcot Town'ı geride bırakmasına golleriyle yardımcı olmayı umuyor.