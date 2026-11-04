Eski Tottenham Hotspur forveti Jermain Defoe, League One'da zor günler geçiren Bromley'de Karl Robinson'ın yardımcısı olarak kulübeye dönmeye hazırlanıyor. Eski İngiltere millî takımı golcüsü, National League ekibi Woking'den ani ayrılışından dört ay sonra Güney Londra kulübünün teknik ekibine katılmak için anlaşmaya vardı.

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Eski forvet antrenörlük görevini kabul etti

talkSPORT'a göre Defoe, Robinson'ın Andy Woodman'ın yerine atanmasının kesinleşmesiyle birlikte yardımcısı olarak görev yapacak. Woodman, 22 Ekim'de görevden alınmıştı. Altı kulüpte çıktığı 496 maçta attığı 163 golle Premier League tarihinin en golcü oyuncuları listesinde 10. sırada yer alan eski forvet, Tottenham tarihinin de en golcü yedinci oyuncusu. İkiliye, Bromley'yi üçüncü kademenin son sırasından kurtarma görevi verildi.

Son fırsattan önce çalkantılı bir yaz geçirdi

Defoe, temmuz ayında Woking'den ayrıldığından beri görev yapmıyor. Dört aydan kısa süren görevi, kulübün futbol direktörüyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından sona erdi. Sezon öncesi antrenmana katılmayan Defoe, daha sonra telefonla arayarak ayrılığını doğruladı.

Öte yandan, daha önce Charlton Athletic, MK Dons ve Oxford United'ı çalıştıran Robinson, League Two play-off finalini kaybetmesinin ardından haziran ayında Salford City tarafından görevden alındı. Robinson, forvet oyuncusunun 2022'de Rangers'tan ayrılmasının ardından Defoe'yu Oxford'a transfer etmeye çalışmıştı.

Görevden alınan teknik direktör ani ayrılığından yakındı

Bromley, kulübün 132 yıllık Football League'e yükselme bekleyişine 2024'te son veren ve ardından takımı League One'a taşıyan 55 yaşındaki Woodman'ı görevden aldıktan sonra Cesena'nın eski teknik direktörü Ashley Cole ile de görüştü ve Matt Bloomfield'ı değerlendirdi.

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Inside the 72 podcast'inde konuşan Woodman şunları söyledi: “Bunu en kolay şöyle özetleyebilirim: Bromley'de göreve başladığımda ilk maçım Wealdstone'a, ligdeki son maçım ise Leicester'a karşıydı. Epey hayal kırıklığına uğradım ve çok üzüldüm. Birçok açıdan yanıltılmış gibi hissettim.

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“Gerçekten sevdiğim ve benimsediğim bir kulübe ve taraftar kitlesine hayatımın beş buçuk yılını verdim, elimden gelen her şeyi yaptım. Sonra da üç ya da dört dakikayı geçmeyen bir görüşmede bana ‘teşekkürler’ dendi. Olan biten buydu.

“Bunu başka türlü anlatmanın yolu yok. Gerçek bu. Hayal kırıklığına uğradım ama arkadaşlar, bildiğimiz futbol böyle. Ne yazık ki bu bizi artık hiç şaşırtmıyor.”

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Yeni ikiliyi ligde kalma mücadelesi bekliyor

Robinson ve Defoe, ligdeki 10 maçından yalnızca ikisini kazanmış ve düşme hattının üstündeki takımlardan üç puan geride bulunan, zor durumdaki bir kadronun başına geçecek. Bromley bu seviyedeki ilk sezonunu geçirirken altı maçlık galibiyet hasretine son vermek öncelikli hedef olacak. İki antrenör de Güney Londra ekibini küme düşme tehlikesinden uzaklaştırarak itibarlarını yeniden kazanmayı hedefleyecek.