Premier League, Arsenal karşısında Liverpool'a pahalıya mal olan büyük VAR hatasını kabul etti

Premier League'in bağımsız inceleme kurulu, Liverpool'a Arsenal karşısında kısa süre önce aldığı yenilgide kritik bir penaltının hatalı biçimde verilmediğini resmen kabul etti. Jurrien Timber'ın ceza sahası içinde Alexander Isak'ı geri çektiği tartışmalı pozisyona ilişkin bu karar, teknik direktör Andoni Iraola'nın haklı olduğunu ortaya koydu.

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Premier League penaltı hatasını kabul etti

Premier League'in Önemli Maç Olayları (KMI) Paneli, Liverpool'a Arsenal karşısında aldığı son 1-0'lık yenilgide hatalı biçimde penaltı verilmediğini kabul etti. Kai Havertz, ilk yarıda maçın tek golünü atarak Mikel Arteta'nın takımına üç puanı kazandırdı. Açılış golünden yalnızca birkaç dakika sonra Jurrien Timber, Bradley Barcola'nın ortasına kafa vurmaya çalışan Alexander Isak'ı geriye doğru çekti.

Hakem Andy Madley itirazları geri çevirdi, video yardımcı hakem Stuart Attwell de pozisyonda müdahaleye gerek görmedi. Ancak KMI Paneli, penaltı verilmesi gerektiği sonucuna vardı. Panelin bağımsız değerlendirmesinde, saha hakeminin penaltı vermesi gerektiği yönünde 4'e 1 oy çıktı.

Penaltı itirazında Iraola haklı çıktı

Beş panel üyesinden üçü, açık ve bariz bir hata olduğu gerekçesiyle VAR'ın müdahale ederek Madley'yi saha kenarındaki monitöre çağırması gerektiği yönünde de oy kullandı. Bu karar, son düdüğün ardından öfkelenen Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola'nın itirazlarını haklı çıkardı.

Iraola, yenilginin ardından ceza sahası içinde Isak'ın formasının «açıkça çekildiğini» söyledi. Öfkeli teknik direktör, gelecekte faul kazanmak için oyuncularına kendilerini kolayca yere bırakmalarını söylemek zorunda kalabileceğini bile öne sürdü.

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Bu kararın ardından Arsenal, Anfield'da 2012'den bu yana ilk galibiyetini zorlanarak elde etti. Liverpool ise maçın sonucunu büyük ölçüde etkileyen kritik pozisyonu düşünmek zorunda kaldı.

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KMI Paneli karar ölçütlerini açıkladı

Panel, resmî raporunda rakibi tutma ihlallerine ilişkin mevcut talimatları ayrıntılı biçimde açıkladı. Oyun üzerinde somut etkisi olan, devamlılık gösteren ve futbolla ilgisi bulunmayan müdahalelerin cezalandırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca hakemlerin, savunma oyuncusunun topa müdahale etmek için gerçekten bir girişimde bulunup bulunmadığını değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Panel, «Premier League'de saha hakemleri ve VAR'ın, devamlılık gösteren ve oyun üzerinde açık bir somut etkisi bulunan tutma eylemlerini tespit edip cezalandırmasına yönelik güçlü bir talimat var. Ayrıca futbol sahasında yeri olmayan, futbolla ilgisiz tutma eylemlerine daha fazla önem veriliyor» açıklamasını yaptı.

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«Hakemler bir ihlal olup olmadığını belirlerken oyuncunun top yerine yalnızca rakibine odaklanıp odaklanmadığı, topla oynamak veya top için mücadele etmek üzere herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığı, rakibini iki koluyla tutup tutmadığı ve bu tutmanın devamlılık gösterip göstermediği ya da rakibi veya kıyafeti üzerinde etkili olup olmadığı gibi bir dizi unsuru değerlendirecek.

«Panel, bu pozisyonda Timber'ın Isak'a müdahalesinin tutma ihlali ölçütlerini karşıladığına ve hem saha hakeminin kararıyla hem de VAR müdahalesiyle penaltı verilmesi gerektiğine hükmetti.»

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Liverpool, Palace karşısında toparlandı

Bu yenilgi Liverpool için ağır bir darbe gibi görünüyordu. Takım, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye sürpriz bir şekilde 3-2 mağlup oldu. Ancak Iraola'nın takımı, geçen hafta sonu Premier League'de Crystal Palace'ı yenerek yeniden galibiyetle tanıştı. Bu kritik galibiyet, kulübü puan tablosunun üst sıralarını takip eden takımların arasında tutuyor. Liverpool şu anda lider Arsenal'ın dokuz puan gerisinde, dördüncü sırada yer alıyor.